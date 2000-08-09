Раздел: Фоторепортажи
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
Она держит себя в "ежовых рукавицах".
49-летняя женщина получила титул "самой сексуальной женщины в Instagram". И не просто так! Через год после создания аккаунта в соцсети на нее подписались более 360 000 фолловеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Пользователи в восторге от привлекательного тела и природной красоты итальянки, которая в свои годы уже стала бабушкой.
По словам Жаклин, секретом ее молодости являются регулярные спортивные нагрузки (45 минут в день) и правильное, сбалансированное питание (мясо, морепродукты, овощи и фрукты).
Читайте также: Знаменитости не постеснялись показать свои физические изъяны. Фото
49-летняя женщина получила титул "самой сексуальной женщины в Instagram". И не просто так! Через год после создания аккаунта в соцсети на нее подписались более 360 000 фолловеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Пользователи в восторге от привлекательного тела и природной красоты итальянки, которая в свои годы уже стала бабушкой.
По словам Жаклин, секретом ее молодости являются регулярные спортивные нагрузки (45 минут в день) и правильное, сбалансированное питание (мясо, морепродукты, овощи и фрукты).
Читайте также: Знаменитости не постеснялись показать свои физические изъяны. Фото
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