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49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото

49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. ФотоОна держит себя в "ежовых рукавицах".

49-летняя женщина получила титул "самой сексуальной женщины в Instagram". И не просто так! Через год после создания аккаунта в соцсети на нее подписались более 360 000 фолловеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Пользователи в восторге от привлекательного тела и природной красоты итальянки, которая в свои годы уже стала бабушкой.

По словам Жаклин, секретом ее молодости являются регулярные спортивные нагрузки (45 минут в день) и правильное, сбалансированное питание (мясо, морепродукты, овощи и фрукты).

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49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
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 Теги: Instagram, фигура

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Сегодня, 13:14 » Автор: Анна Мартынова
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