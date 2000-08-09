» » Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. ФотоПортреты голливудских красавиц 1930-х годов.

Эльмер Фрайер – известный фотограф, имя которого неразрывно связано с Голливудом. Он начал работать в 1924 году, через 5 лет возглавил фотостудию корпорации Warner Brothers и First National. А в историю он вошёл, благодаря портретам голливудских красоток. Долорес-дель-Рио, Кей Фрэнсис, Барбара Стэнвик, Бетт Дэвис, Джеймс Кэгни, Эррол Флинн, Джордж Брент – все эти звёзды позировали перед его камерой, а его монохромные фотографии выгодно отличает от других особый стиль – элегантное затенение арт-деко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Элеонора и Карла Гутерлейн (Eleanor and Karla Gutchrlein)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Сестры-актрисы из Германии были известны тем, что носили одинаковые стрижки и вместе снимались в фильмах.

2. Эвалин Кнапп (Evalyn Knapp)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Пик популярности американской киноактрисы пришелся на 1930-е годы.

3. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская актриса и танцовщица, которая снималась в музыкальных фильмах в паре с хореографом Фредом Астером (Fred Astaire).

4. Жаклин Аллен (Jacquelyn Allen)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Актриса, родившаяся в Техасе (США) была известна по ролям в фильмах «Вот банда» (1935) и «Великий Карузо» (1951).

5. Джин Морган (Jean Morgan)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Актриса и певица 1930-х годов, старшая сестра более известной кинодивы - блондинки Мариан Марш (Marian Marsh).

6. Джоан Блонделл (Joan Blondell)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Благодаря своему прекрасному образу блондинки с голубыми глазами Джоан стала одной из самых высокооплачиваемых артисток в 1930-х годах.

7. Кей Фрэнсис (Kay Francis)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская актриса с 1930-го по 1936-й год была звездой №1 на киностудии «Warner Bros.».

8. Лили Дамита (Lili Damita)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Французская актриса стала знаменита скорее не благодаря таланту, а из-за браков с известными деятелями киноиндустрии.

9. Лоретта Янг (Loretta Young)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская актриса – обладательница почетной премии «Оскар», которая досталась ей за лучшую женскую роль.

10. Луиза Брукс (Louise Brooks)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Актриса и танцовщица из США снялась в нескольких фильмах в период с 1925-го по 1938-й год.

11. Мариан Марш (Marian Marsh)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Однотипные роли привлекательной актрисы эры звукового кино привели к быстрому завершению ранее успешной карьеры.

12. Мэрион Дэвис (Marion Davies)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская комедийная актриса была популярна в эпоху немого кино, снявшись во многих знаменитых фильмах.

13. Мэри Астор (Mary Astor)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана впоследствии написала автобиографию, ставшую бестселлером.

14. Мирна Лой (Myrna Loy)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Популярная американская актриса 1930-х годов часто исполняла роли роковых женщин.

15. Оливия Де Хэвилленд (Olivia De Havilland)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Одна из самых востребованных актрис Голливуда 1930-х и 1940-х годов смогла получить две премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

16. Патрисия Эллис (Patricia Ellis)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Большую часть своих ролей американская актриса сыграла в комедийных и мистических кинокартинах.

17. Филлис Крейн (Phyllis Crane)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Канадская киноактриса появилась в 45 фильмах, которые снимались в период между 1928-м и 1937-м годами.

18. Полли Уолтерс (Polly Walters)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская актриса из штата Огайо никогда не получала главные роли в фильмах.

19. Руби Килер (Ruby Keeler)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Актриса, певица и танцовщица из США наиболее известна по ролям в успешных мюзиклах студии «Warner Brothers».

20. Шейла Терри (Sheila Terry)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Голливудская киноактриса, которая снималась в фильмах компании «Warner Bros.» в 1930-х годах.

21. Тельма Тодд (Thelma Todd)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская киноактриса прославилась ролями в комедийных фильмах как немого, так и звукового кино.

22. Адриенна Дор (Adrienne Dore)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Киноактриса и модель из США заняла второе место на конкурсе красоты «Мисс Америка» в 1925 году.

23. Элис Уайт (Alice White)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Яркая и скандальная голливудская киноактриса начинала свою карьеру в качестве секретаря.

24. Анита Луиз (Anita Louise)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Дебют американской киноактрисы состоялся в возрасте 7-ми лет, а в 1930-х годах она считалась самой модной и элегантной звездой Голливуда.

25. Энн Дворак (Ann Dvorak)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


После скандала с крупной кинокомпанией «Warner Bros.» американская актриса работала вне штата на различных студиях.

26. Энн Хардинг (Ann Harding)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Актриса из США была номинирована на престижную премию «Оскар» через год после своего дебюта в кино.

27. Энн Шеридан (Ann Sheridan)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Ради карьеры киноактрисы Энн бросила учебу в колледже, а ее дебют состоялся в фильме студии «Paramount Pictures».

28. Барбара Стэнвик (Barbara Stanwyck)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская киноактриса была четырежды номинирована на премию «Оскар» в период с 1930-го по 1940-й год.

29. Биби Даниелс (Bebe Daniels)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


В 1930-м году актриса была одной из основных звезд мюзиклов, выпускаемых киностудией «RKO».

Читайте также: 49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото

30. Бернис Клэр (Bernice Claire)

Эти девушки считались первыми красавицами в 30-х годах. Фото


Американская певица и киноактриса снялась всего в 13-ти фильмах в период с 1930-го по 1938-й год.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: история, красота

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:01 » Автор: Анна Мартынова
     134
     0

Похожие новости по теме

Как выглядели в купальниках самые красивые девушки 40-х. Фото Как выглядели в купальниках самые красивые девушки 40-х. Фото

Обворожительные актрисы Голливуда.

Самые красивые блондинки середины прошлого века. Фото Самые красивые блондинки середины прошлого века. Фото

Они сводили мужчин с ума.

Как выглядели самые красивые женщины Голливуда 25 лет назад. Фото Как выглядели самые красивые женщины Голливуда 25 лет назад. Фото

Они все еще красивы.

Самые красивые актрисы 1930-х годов. Фото Самые красивые актрисы 1930-х годов. Фото

Ими восторгались миллионы.

Самые красивые актрисы «золотого века» Голливуда. Фото Самые красивые актрисы «золотого века» Голливуда. Фото

Они - воплощение красоты и женственности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх