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Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. ФотоВо всем должна быть грань.

В свое время бодипозитив был настоящий прорывом в мире моды - в ряды стройных, если не сказать тощих, высоких моделей внезапно «вклинились» девушки с более округлыми формами, девушки с более темной кожей и «нестандартно низкие» модели. Сейчас «бодипозитив» все больше ассоциируется не столько с принятием, сколько с пропагандой чрезмерного веса у женщин. Красиво ли полное тело - вопрос спорный, но только даже самые бодипозитивные модели, как выясняется, не чураются подправлять свои фотографии с помощью графических редакторов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


Бодипозитив оспаривал само понятие стандартности, утверждая, что пропагандировать с подиума, экранов телевизоров и страниц журналов исключительно один типаж женщин - не только неправильно, но и опасно. Постоянно сравнивая себя с «идеалом,» девушки нередко бросались, да и сейчас продолжают бросаться в крайности - строгие диеты, анорексия, булимия, депрессия... То, что движение бодипозитива добилось того, что в рекламе и на подиуме все чаще стали появляться «нестандартные» женщины, это безусловно плюс. Однако является ли таким же положительным моментом призыв «любить себя такой, какая ты есть», если речь идет о лишнем весе, причем достаточно немалом?

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


В моде появилось понятие «модели плюс-сайз», которые стали флагманами бодипозитива. Однако о каком принятии себя может идти речь, если фотографии этих моделей все равно подвергаются коррекции? Целлюлит и растяжки превращаются в гладкую идеальную кожу, живот становится плоским, даже если бедра размера XXXL, одежда нигде не впивается в складки - да и самих складок нет, хотя лишний вес присутствует... Но, надо признать, что фотокоррекция изображений моделей далеко не всегда лежит на совести самих моделей - часто эта инициатива компании, которая хочет обращать внимание зрителей на одежду, которую они хотят продавать, а не на физических недостатках моделей.

Искра Лоуренс, 27 лет, 88 кг

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


Искра - одна из немногих моделей плюс-сайз, которая принципиально никогда не ретуширует свои фотографии и категорически настаивает на том, чтобы этого не делали все паблики, которые используют ее фотографии. Девушка является одной из ключевых фигур в мире бодипозитива - она является главным редактором сайта Runway Riot, в котором можно найти разнообразную информацию о гламуре для женщин всех форм и размеров. Кроме того, Искра работает моделью брендов Aerie и NEDA - ее называют моделью плюс-сайз, хотя сама девушка настаивает на том, что она «просто обычная женщина.»

Тесс Холидей, 33 года, 130 кг

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото

При росте 165см Тесс Холидей весит 130 кг, хотя было время, когда ее вес составлял 155 кг.. Тесс никогда не была худышкой, и по воспоминаниям самой девушки, ее дразнили из-за ее веса с младших классов. Ее отец также нередко говорил ей, что стоило бы похудеть - и вот уже более пяти лет Тесс оборвала с ним все контакты. А вот мама наоборот поддерживала дочь и в свое время уговорила ее стать моделью. Сейчас у девушки нет недостатка в работе - она появлялась на обложке People, позировала для рекламы H&M и Marie Claire. Тесс замужем и растит двоих сыновей.

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото
Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото
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Анастасия Квитко, 23 года, 71 кг

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


Согласно официальной информации у Анастасии Квитко параметры 95-63-104, и при этом она весит 71 кг. Девушке часто предъявляют обвинения, что ее тонкая талия - результат хирургического вмешательства, да и пышные формы - это на самом деле импланты, но Анастасия опровергает это. Девушка позировала для хип-хоп журнала RHYME Magazine и в Kanye West Clothing. Сейчас Анастасия живет в США и строит свою карьеру как модель плюс-сайз уже в Америке.

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото
Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


Эшли Глэм, 30 лет, 91 кг

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


Эшли рассказывает, что ее карьера модели пошла вверх только после того, как она отказалась от всех диет и пришла к своему «нормальному весу». Сейчас параметры модели составляют 107-76-117, и на ее счету есть контракты с Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK, не говоря уже об известном плюс-сайз журнале Lane Bryant. Именно Эшли стала первой «plus-size»-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, в котором до того момента появлялись исключительно девушки «с идеальными формами.»

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото
Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


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Тара Линн, 36 лет, 98 кг

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото


Карьера Тары была стремительной - она почти сразу же попала на обложку V Magazine, и вслед за этим - Elle France. Она становилась лицом рекламных кампаний H&M, Forever 21 и Lucky Brand. «Мое тело - не результат бесконечных походов по закусочным фаст-фуда, - говорит Тара Линн - Я ем только органическую пищу. Я люблю вкусную еду. Смотреть на мир голодным взглядом - не мой принцип. Кроме того, я каждое утро я занимаюсь йогой по часу. Любовь к своему телу - это очень важно. Я просто такая, какой меня создала природа».

Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото
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 Теги: модели, plus-size

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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