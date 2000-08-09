Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят без ретуши известные plus-size модели. Фото
Во всем должна быть грань.
В свое время бодипозитив был настоящий прорывом в мире моды - в ряды стройных, если не сказать тощих, высоких моделей внезапно «вклинились» девушки с более округлыми формами, девушки с более темной кожей и «нестандартно низкие» модели. Сейчас «бодипозитив» все больше ассоциируется не столько с принятием, сколько с пропагандой чрезмерного веса у женщин. Красиво ли полное тело - вопрос спорный, но только даже самые бодипозитивные модели, как выясняется, не чураются подправлять свои фотографии с помощью графических редакторов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Бодипозитив оспаривал само понятие стандартности, утверждая, что пропагандировать с подиума, экранов телевизоров и страниц журналов исключительно один типаж женщин - не только неправильно, но и опасно. Постоянно сравнивая себя с «идеалом,» девушки нередко бросались, да и сейчас продолжают бросаться в крайности - строгие диеты, анорексия, булимия, депрессия... То, что движение бодипозитива добилось того, что в рекламе и на подиуме все чаще стали появляться «нестандартные» женщины, это безусловно плюс. Однако является ли таким же положительным моментом призыв «любить себя такой, какая ты есть», если речь идет о лишнем весе, причем достаточно немалом?
В моде появилось понятие «модели плюс-сайз», которые стали флагманами бодипозитива. Однако о каком принятии себя может идти речь, если фотографии этих моделей все равно подвергаются коррекции? Целлюлит и растяжки превращаются в гладкую идеальную кожу, живот становится плоским, даже если бедра размера XXXL, одежда нигде не впивается в складки - да и самих складок нет, хотя лишний вес присутствует... Но, надо признать, что фотокоррекция изображений моделей далеко не всегда лежит на совести самих моделей - часто эта инициатива компании, которая хочет обращать внимание зрителей на одежду, которую они хотят продавать, а не на физических недостатках моделей.
Искра Лоуренс, 27 лет, 88 кг
Искра - одна из немногих моделей плюс-сайз, которая принципиально никогда не ретуширует свои фотографии и категорически настаивает на том, чтобы этого не делали все паблики, которые используют ее фотографии. Девушка является одной из ключевых фигур в мире бодипозитива - она является главным редактором сайта Runway Riot, в котором можно найти разнообразную информацию о гламуре для женщин всех форм и размеров. Кроме того, Искра работает моделью брендов Aerie и NEDA - ее называют моделью плюс-сайз, хотя сама девушка настаивает на том, что она «просто обычная женщина.»
Тесс Холидей, 33 года, 130 кг
При росте 165см Тесс Холидей весит 130 кг, хотя было время, когда ее вес составлял 155 кг.. Тесс никогда не была худышкой, и по воспоминаниям самой девушки, ее дразнили из-за ее веса с младших классов. Ее отец также нередко говорил ей, что стоило бы похудеть - и вот уже более пяти лет Тесс оборвала с ним все контакты. А вот мама наоборот поддерживала дочь и в свое время уговорила ее стать моделью. Сейчас у девушки нет недостатка в работе - она появлялась на обложке People, позировала для рекламы H&M и Marie Claire. Тесс замужем и растит двоих сыновей.
Анастасия Квитко, 23 года, 71 кг
Согласно официальной информации у Анастасии Квитко параметры 95-63-104, и при этом она весит 71 кг. Девушке часто предъявляют обвинения, что ее тонкая талия - результат хирургического вмешательства, да и пышные формы - это на самом деле импланты, но Анастасия опровергает это. Девушка позировала для хип-хоп журнала RHYME Magazine и в Kanye West Clothing. Сейчас Анастасия живет в США и строит свою карьеру как модель плюс-сайз уже в Америке.
Эшли Глэм, 30 лет, 91 кг
Эшли рассказывает, что ее карьера модели пошла вверх только после того, как она отказалась от всех диет и пришла к своему «нормальному весу». Сейчас параметры модели составляют 107-76-117, и на ее счету есть контракты с Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK, не говоря уже об известном плюс-сайз журнале Lane Bryant. Именно Эшли стала первой «plus-size»-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, в котором до того момента появлялись исключительно девушки «с идеальными формами.»
Читайте также: Красота женщин в работах современных художников. Фото
Тара Линн, 36 лет, 98 кг
Карьера Тары была стремительной - она почти сразу же попала на обложку V Magazine, и вслед за этим - Elle France. Она становилась лицом рекламных кампаний H&M, Forever 21 и Lucky Brand. «Мое тело - не результат бесконечных походов по закусочным фаст-фуда, - говорит Тара Линн - Я ем только органическую пищу. Я люблю вкусную еду. Смотреть на мир голодным взглядом - не мой принцип. Кроме того, я каждое утро я занимаюсь йогой по часу. Любовь к своему телу - это очень важно. Я просто такая, какой меня создала природа».
В свое время бодипозитив был настоящий прорывом в мире моды - в ряды стройных, если не сказать тощих, высоких моделей внезапно «вклинились» девушки с более округлыми формами, девушки с более темной кожей и «нестандартно низкие» модели. Сейчас «бодипозитив» все больше ассоциируется не столько с принятием, сколько с пропагандой чрезмерного веса у женщин. Красиво ли полное тело - вопрос спорный, но только даже самые бодипозитивные модели, как выясняется, не чураются подправлять свои фотографии с помощью графических редакторов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Бодипозитив оспаривал само понятие стандартности, утверждая, что пропагандировать с подиума, экранов телевизоров и страниц журналов исключительно один типаж женщин - не только неправильно, но и опасно. Постоянно сравнивая себя с «идеалом,» девушки нередко бросались, да и сейчас продолжают бросаться в крайности - строгие диеты, анорексия, булимия, депрессия... То, что движение бодипозитива добилось того, что в рекламе и на подиуме все чаще стали появляться «нестандартные» женщины, это безусловно плюс. Однако является ли таким же положительным моментом призыв «любить себя такой, какая ты есть», если речь идет о лишнем весе, причем достаточно немалом?
В моде появилось понятие «модели плюс-сайз», которые стали флагманами бодипозитива. Однако о каком принятии себя может идти речь, если фотографии этих моделей все равно подвергаются коррекции? Целлюлит и растяжки превращаются в гладкую идеальную кожу, живот становится плоским, даже если бедра размера XXXL, одежда нигде не впивается в складки - да и самих складок нет, хотя лишний вес присутствует... Но, надо признать, что фотокоррекция изображений моделей далеко не всегда лежит на совести самих моделей - часто эта инициатива компании, которая хочет обращать внимание зрителей на одежду, которую они хотят продавать, а не на физических недостатках моделей.
Искра Лоуренс, 27 лет, 88 кг
Искра - одна из немногих моделей плюс-сайз, которая принципиально никогда не ретуширует свои фотографии и категорически настаивает на том, чтобы этого не делали все паблики, которые используют ее фотографии. Девушка является одной из ключевых фигур в мире бодипозитива - она является главным редактором сайта Runway Riot, в котором можно найти разнообразную информацию о гламуре для женщин всех форм и размеров. Кроме того, Искра работает моделью брендов Aerie и NEDA - ее называют моделью плюс-сайз, хотя сама девушка настаивает на том, что она «просто обычная женщина.»
Тесс Холидей, 33 года, 130 кг
При росте 165см Тесс Холидей весит 130 кг, хотя было время, когда ее вес составлял 155 кг.. Тесс никогда не была худышкой, и по воспоминаниям самой девушки, ее дразнили из-за ее веса с младших классов. Ее отец также нередко говорил ей, что стоило бы похудеть - и вот уже более пяти лет Тесс оборвала с ним все контакты. А вот мама наоборот поддерживала дочь и в свое время уговорила ее стать моделью. Сейчас у девушки нет недостатка в работе - она появлялась на обложке People, позировала для рекламы H&M и Marie Claire. Тесс замужем и растит двоих сыновей.
Анастасия Квитко, 23 года, 71 кг
Согласно официальной информации у Анастасии Квитко параметры 95-63-104, и при этом она весит 71 кг. Девушке часто предъявляют обвинения, что ее тонкая талия - результат хирургического вмешательства, да и пышные формы - это на самом деле импланты, но Анастасия опровергает это. Девушка позировала для хип-хоп журнала RHYME Magazine и в Kanye West Clothing. Сейчас Анастасия живет в США и строит свою карьеру как модель плюс-сайз уже в Америке.
Эшли Глэм, 30 лет, 91 кг
Эшли рассказывает, что ее карьера модели пошла вверх только после того, как она отказалась от всех диет и пришла к своему «нормальному весу». Сейчас параметры модели составляют 107-76-117, и на ее счету есть контракты с Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK, не говоря уже об известном плюс-сайз журнале Lane Bryant. Именно Эшли стала первой «plus-size»-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, в котором до того момента появлялись исключительно девушки «с идеальными формами.»
Читайте также: Красота женщин в работах современных художников. Фото
Тара Линн, 36 лет, 98 кг
Карьера Тары была стремительной - она почти сразу же попала на обложку V Magazine, и вслед за этим - Elle France. Она становилась лицом рекламных кампаний H&M, Forever 21 и Lucky Brand. «Мое тело - не результат бесконечных походов по закусочным фаст-фуда, - говорит Тара Линн - Я ем только органическую пищу. Я люблю вкусную еду. Смотреть на мир голодным взглядом - не мой принцип. Кроме того, я каждое утро я занимаюсь йогой по часу. Любовь к своему телу - это очень важно. Я просто такая, какой меня создала природа».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1649
0
Также советуем посмотреть
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
- Почему россияне наших дебоширов называют «антифашистами»
- Ситуация в ООС: 57 обстрелов, трое раненых
- Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Оставьте свой комментарий