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Загадки величественного Тадж-Махала. Фото

Загадки величественного Тадж-Махала. ФотоНастоящая "жемчужина" Индии.

Величественный Тадж-Махал, являющийся одной из самых известных достопримечательностей Индии, уже много лет привлекает многочисленных туристов. Построенный ещё в XVII веке памятник архитектуры, ставший символом настоящих чувств, вскоре может быть снесен по решению Верховного суда Индии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Состояние Тадж-махала

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Некогда белоснежно ослепительный Тадж-Махал может быть снесен с лица земли из-за его плачевного состояния. Еще несколько лет назад поднимался вопрос о том, что мавзолей разрушается вследствие загрязнения окружающей среды. Однако сегодня проблема состояния памятника, включённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, требует незамедлительного решения.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Весной 2018 года в Верховный суд Индии с петицией обратился активист-эколог, обеспокоенный внешним видом и общим состоянием Тадж-Махала. Удивительный объект посещают ежедневно тысячи людей, а поддержанием его в нормальном виде не занимается никто.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


За последние три десятилетия белоснежный мрамор не только пожелтел, он покрылся коричневыми пятнами и слоем плесени. Виной тому загрязнение воздуха продуктами деятельности индустрии и домашних хозяйств. Еще одна причина изменения цвета памятника – это насекомые. Расположенная рядом река Джамна просто забита мусором, в ней размножаются мухи и комары, пачкающие мрамор своими выделениями.

Пути решения проблемы

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Суд был категоричен. Обращаясь к правительству штата, судья заявил о том, что у них есть только три пути решения проблемы: закрыть Тадж-махал, снести его или восстановить. Ибо в нынешнем виде памятник стал не визитной карточкой страны, а её позором.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Была проведена аналогия между Тадж-Махалом и Эйфелевой башней, которую ежегодно посещают порядка 80 миллионов человек. При этом индийская достопримечательность, несомненно, красивее и привлекательнее для туристов. Однако преступная халатность, вследствие которой была допущена порча одного из новых семи чудес света, работает против получения прибыли от посещения мавзолея.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Суд также заявил о своем намерении постоянно с 31 июля заслушивать результаты изучения проблемы Индийским Технологическим институтом, который должен найти пути приведения Тадж-Махала в надлежащее состояние.

Полемика вокруг уникального памятника архитектуры

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


При этом ещё с весны 2018 года ведутся поиски специалистов, способных помочь остановить разрушение уникального сооружения. Верховный суд Индии считает, что у местных ученых не хватает опыта для проведения реставрационных работ такого масштаба.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Некоторые патриотически настроенные представители общественности считают недопустимым привлечение иностранных специалистов. Однако уже были прецеденты, когда с помощью программы ЮНЕСКО памятник вносится в список объектов Всемирного наследия в опасности. Тогда, совместно с государственными деятелями может быть предприняты действия по спасению памятника архитектуры.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


На опыте спасения других объектов, уже есть действующий механизм формирования группы международных экспертов с участием национального правительства и привлечения местных экспертов и мастеров.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Пол Раппопорт, директор Heritage21 в Сиднее считает, что можно остановить нанесение ущерба Тадж-Махалу путем нанесения специального вещества на фасад здания. Это мера временная, однако может быть предпринята до момента полной реконструкции сооружения.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Ранее правительством был предложен вариант передачи мавзолея и территории вокруг него в руки частной компании, которая будет следить за его состоянием, облагораживать близлежащие участки, чистить реку. Однако данный путь решения вызвал довольно жесткое противостояние. Противники данного решения утверждают, что Тадж-Махал является национальным достоянием и должен принадлежать народу.

Загадки величественного Тадж-Махала. Фото


Как бы там ни было, но Верховный суд Индии настроен очень серьёзно. И готов при отсутствии действий со стороны правительства принять самое непопулярное решение: сначала о полном закрытии для туристов, а впоследствии и о сносе Тадж-Махала.

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В свою очередь, власти заявляют о готовности восстановить первозданный вид мавзолея, не имеющего аналогов в мире.
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 Теги: Тадж-Махал, туризм

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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