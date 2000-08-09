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NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото

NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». ФотоЗонд «Паркер» отправился к Солнцу.

12 августа агентство NASA запустило в космос ракету-носитель Delta IV Heavy, которая должна доставить к Солнцу зонд «Паркер». Он размером с небольшой автомобиль, был назван в честь астрофизика Юджина Паркера и описывается, как «первый космический аппарат, который коснется звезды», передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Delta IV Heavy компании Boeing способна выводить на низкую околоземную орбиту до 28,8 тонны полезной нагрузки и является самой дорогой ракетой на планете. Ее пуск оценивается в 400 миллионов долларов. (Фото NASA | Bill Ingalls):

По плану ученых, в ходе миссии, рассчитанной на семь лет, зонд сделает 24 оборота вокруг звезды и приблизится к ней на рекордное расстояние в 6.1 миллиона километров. Это и будет то самое упомянутое «касание». (Фото NASA | Bill Ingalls):

NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото


На данный момент рекорд принадлежит немецко-американскому зонду Helios-2, который в 1976 году пролетел в 43,4 миллиона километров от Солнца. Среднее расстояние Земли от Солнца составляет 149.6 миллиона километров. (Фото NASA | Bill Ingalls):

NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото


Для запуска Паркера и без того одну из самых мощных в настоящее время в мире ракету оснастили дополнительной третьей ступенью. (Фото NASA | Bill Ingalls):

NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото


По планам зонд «Паркер» должен войти в солнечную корону - верхние слои атмосферы звезды. Чтобы зонд не расплавился, его будет защищать экран из углепластика толщиной 11 сантиметров, рассчитанный на температуру около 1300 градусов Цельсия. (Фото NASA | Bill Ingalls):

NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото


Если всё пойдет, как надо, первое сближение аппарата с Солнцем состоится в ноябре, первые полученные им снимки будут переданы на Землю в декабре. (Фото NASA | Bill Ingalls):

NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото


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91-летний Юджин Паркер был на месте запуска и попрощался с «Паркером». (Фото NASA | Bill Ingalls):

NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото
NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото
NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото
NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото
NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото
NASA показало процесс запуска к Солнцу зонда «Паркер». Фото
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 Теги: NASA, Солнце

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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