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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото

Необычные изобретения от гениев маркетинга. ФотоИх изобретательность не знает границ.

Все мы ежедневно играем роль покупателей и потребителей услуг и хотим, чтобы к нам относились как к друзьям, а не как к «кошелькам на ножках». И когда видим, что о нас и о нашем хорошем настроении позаботились, запоминаем такие случаи надолго. Посмотрите на самую удобную в мире корзину для покупок, «свидание вслепую» с книгой, полосу изо льда на барной стойке, и вы поймете, почему эти фотографии прославились в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали примеры изобретательного маркетинга, который побуждает нас расставаться с деньгами в хорошем настроении.

Супермаркет в Корее упаковывает бананы так, чтобы у покупателей был один идеально спелый банан каждый день

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Дизайнер этой корзины для покупок заслуживает медали

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Лед на барной стойке сохраняет напитки холодными

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Пена на этой автомойке выглядит как кипящая лава

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


А вот и радужный воск для полировки

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


В канадской пиццерии кладут в коробки с пиццей миниатюрные подставки-упоры в виде стола и стульев, чтобы пицца не теряла форму

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Магазин просит владельцев собак взять питомцев с собой за покупками, потому что в машине слишком жарко

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Продавцы в этом магазине расфасовывают ингредиенты для коктейлей в зип-пакеты и дают им собственные названия вроде «Бычья водка» или «Скарлетт О’Хара»

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Внутри столешниц в кондитерской - посыпка для пончиков

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


На тележках в шведском супермаркете есть карта всех отделов

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Эту коробку из-под пиццы можно также использовать как мишень

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Магазин продает нарезанный хлеб по три кусочка в упаковке для тех, кому не нужно больше

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


«В нашем магазине работает невероятный художник, который рисует мелом. Вот что он изобразил на Хеллоуин»

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


«Взял конфет?»

В этом японском ресторане в Нью-Йорке оставлять чаевые запрещено

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


В этом магазине устраивают «свидания вслепую» с книгами: чтобы читатели не судили по обложке, книги оборачивают бумагой с кратким описанием сюжета

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Витрина с Марио из банок с газировкой

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


«На улице скользко, и возле нашего супермаркета установили такие знаки»

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


«Осторожно, лед. Ходите как пингвин».

Супермаркет дешево продает перезревшие бананы с рецептом бананового хлеба на упаковке

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


Это схема для разучивания движений в вальсе, которым можно научиться стоя в очереди на кассе

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


В кафе есть специальный столик для тех, кто ищет друзей. Если вы сидите за ним, то любой человек может подсесть к вам, чтобы познакомиться и поболтать

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото


«Ищете новых друзей? Это место для вас! Выбирая этот столик, вы соглашаетесь, что любой человек может подсесть к вам. Неважно, обедаете ли вы в одиночестве или хотите завести друзей, - это отличное место для того, чтобы узнать друг друга».

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Бонус: мужчины поймут

Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото
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 Теги: изобретения, маркетинг

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Сегодня, 17:49 » Автор: Анна Мартынова
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