Раздел: Фоторепортажи
Необычные изобретения от гениев маркетинга. Фото
Их изобретательность не знает границ.
Все мы ежедневно играем роль покупателей и потребителей услуг и хотим, чтобы к нам относились как к друзьям, а не как к «кошелькам на ножках». И когда видим, что о нас и о нашем хорошем настроении позаботились, запоминаем такие случаи надолго. Посмотрите на самую удобную в мире корзину для покупок, «свидание вслепую» с книгой, полосу изо льда на барной стойке, и вы поймете, почему эти фотографии прославились в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали примеры изобретательного маркетинга, который побуждает нас расставаться с деньгами в хорошем настроении.
Супермаркет в Корее упаковывает бананы так, чтобы у покупателей был один идеально спелый банан каждый день
Дизайнер этой корзины для покупок заслуживает медали
Лед на барной стойке сохраняет напитки холодными
Пена на этой автомойке выглядит как кипящая лава
А вот и радужный воск для полировки
В канадской пиццерии кладут в коробки с пиццей миниатюрные подставки-упоры в виде стола и стульев, чтобы пицца не теряла форму
Магазин просит владельцев собак взять питомцев с собой за покупками, потому что в машине слишком жарко
Продавцы в этом магазине расфасовывают ингредиенты для коктейлей в зип-пакеты и дают им собственные названия вроде «Бычья водка» или «Скарлетт О’Хара»
Внутри столешниц в кондитерской - посыпка для пончиков
На тележках в шведском супермаркете есть карта всех отделов
Эту коробку из-под пиццы можно также использовать как мишень
Магазин продает нарезанный хлеб по три кусочка в упаковке для тех, кому не нужно больше
«В нашем магазине работает невероятный художник, который рисует мелом. Вот что он изобразил на Хеллоуин»
«Взял конфет?»
В этом японском ресторане в Нью-Йорке оставлять чаевые запрещено
В этом магазине устраивают «свидания вслепую» с книгами: чтобы читатели не судили по обложке, книги оборачивают бумагой с кратким описанием сюжета
Витрина с Марио из банок с газировкой
«На улице скользко, и возле нашего супермаркета установили такие знаки»
«Осторожно, лед. Ходите как пингвин».
Супермаркет дешево продает перезревшие бананы с рецептом бананового хлеба на упаковке
Это схема для разучивания движений в вальсе, которым можно научиться стоя в очереди на кассе
В кафе есть специальный столик для тех, кто ищет друзей. Если вы сидите за ним, то любой человек может подсесть к вам, чтобы познакомиться и поболтать
«Ищете новых друзей? Это место для вас! Выбирая этот столик, вы соглашаетесь, что любой человек может подсесть к вам. Неважно, обедаете ли вы в одиночестве или хотите завести друзей, - это отличное место для того, чтобы узнать друг друга».
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Бонус: мужчины поймут
Все мы ежедневно играем роль покупателей и потребителей услуг и хотим, чтобы к нам относились как к друзьям, а не как к «кошелькам на ножках». И когда видим, что о нас и о нашем хорошем настроении позаботились, запоминаем такие случаи надолго. Посмотрите на самую удобную в мире корзину для покупок, «свидание вслепую» с книгой, полосу изо льда на барной стойке, и вы поймете, почему эти фотографии прославились в интернете, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали примеры изобретательного маркетинга, который побуждает нас расставаться с деньгами в хорошем настроении.
Супермаркет в Корее упаковывает бананы так, чтобы у покупателей был один идеально спелый банан каждый день
Дизайнер этой корзины для покупок заслуживает медали
Лед на барной стойке сохраняет напитки холодными
Пена на этой автомойке выглядит как кипящая лава
А вот и радужный воск для полировки
В канадской пиццерии кладут в коробки с пиццей миниатюрные подставки-упоры в виде стола и стульев, чтобы пицца не теряла форму
Магазин просит владельцев собак взять питомцев с собой за покупками, потому что в машине слишком жарко
Продавцы в этом магазине расфасовывают ингредиенты для коктейлей в зип-пакеты и дают им собственные названия вроде «Бычья водка» или «Скарлетт О’Хара»
Внутри столешниц в кондитерской - посыпка для пончиков
На тележках в шведском супермаркете есть карта всех отделов
Эту коробку из-под пиццы можно также использовать как мишень
Магазин продает нарезанный хлеб по три кусочка в упаковке для тех, кому не нужно больше
«В нашем магазине работает невероятный художник, который рисует мелом. Вот что он изобразил на Хеллоуин»
«Взял конфет?»
В этом японском ресторане в Нью-Йорке оставлять чаевые запрещено
В этом магазине устраивают «свидания вслепую» с книгами: чтобы читатели не судили по обложке, книги оборачивают бумагой с кратким описанием сюжета
Витрина с Марио из банок с газировкой
«На улице скользко, и возле нашего супермаркета установили такие знаки»
«Осторожно, лед. Ходите как пингвин».
Супермаркет дешево продает перезревшие бананы с рецептом бананового хлеба на упаковке
Это схема для разучивания движений в вальсе, которым можно научиться стоя в очереди на кассе
В кафе есть специальный столик для тех, кто ищет друзей. Если вы сидите за ним, то любой человек может подсесть к вам, чтобы познакомиться и поболтать
«Ищете новых друзей? Это место для вас! Выбирая этот столик, вы соглашаетесь, что любой человек может подсесть к вам. Неважно, обедаете ли вы в одиночестве или хотите завести друзей, - это отличное место для того, чтобы узнать друг друга».
Читайте также: Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
Бонус: мужчины поймут
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