» » Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядит самая милая белка на планете. Фото

Так выглядит самая милая белка на планете. Фото Этот вид грызунов отличается интересным внешним видом.

Если бы в мире устраивали конкурс на самых милых животных, сибирская белка-летяга однозначно получила бы первое место, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Хотя эти зверьки и названы летягами, по сути, они не летают, а как бы скользят по воздуху, благодаря мембране, раскрывающейся между их передними и задними лапками.

За счет этого «приспособления» белки могут подниматься на высоту более 100 метров, в случае если им надо ускользнуть от хищника или просто перебраться на другое дерево.

Читайте также: Удивительная архитектура и природа Японии. Фото

Посмотрите на это чудо природы, уровень милоты у которого ну просто зашкаливает.

Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: белка-летяга, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     159
     0

Похожие новости по теме

Удивительная архитектура и природа Японии. Фото Удивительная архитектура и природа Японии. Фото

Эта азиатская страна захватывает своей красотой.

Чудеса природы: животные с самым необычным внешним видом. Фото Чудеса природы: животные с самым необычным внешним видом. Фото

Природа над ними потрудилась.

Так выглядит самое толстое в мире дерево. Фото Так выглядит самое толстое в мире дерево. Фото

Дерево Туле - настоящее чудо природы.

Уровень милоты зашкаливает: очаровательные детёныши каракала. Фото Уровень милоты зашкаливает: очаровательные детёныши каракала. Фото

Весьма необычное животное, которое с виду напоминает рысь, но относится к семейству кошачьих – это каракал.

Подборка самых милых животных на свете. Фото Подборка самых милых животных на свете. Фото

Фотографии очень милых животных.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх