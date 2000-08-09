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Духовные скрепы: россияне жарили шашлыки, забравшись на памятник. Фото
Хулиганов задержала полиция.
Сотрудники петербургской полиции задержали молодых людей, которые покусились на одну из главных достопримечательностей Петербурга - открытый в 1782 году памятник Петру I, широко известный под названием Медный всадник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Инцидент произошёл ещё в ночь с 4 на 5 августа. По словам свидетелей происшествия, молодые люди затащили на Медного всадника разобранный мангал и пакет с углем. Внизу их ожидала и подбадривала компания друзей. Тогда очевидцы, пораженные происходящим, вызвали полицию.
Первой информацией о хулиганской выходке мужчин в социальной сети поделилась петербурженка.
«Несколько ребят и девчат забрались на „Всадника“. Но не просто чтобы свалиться с него к чертям. А разжечь мангал. А их большая компания стояла внизу и поддерживала товарищей, которые затащили на спину коня пакет с углем, разобранный мангал и свои тушки… Какие-то туристы просили их решить свою задачу побыстрее, а то им надо сфоткать», - сообщила девушка на своей страничке.
Задержанными оказались далеко не подростки: «пикник» пытались устроить молодые люди 20 и 32 лет. Их доставили в отделение полиции, и в их отношении были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
5 августа двое задержанных хулиганов отделались штрафом, при том, что их действия можно классифицировать по Статье 214, часть вторая: «Вандализм, совершенный группой лиц», что наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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О судьбе оставшихся вандалов на данный момент не сообщается. Но судя по кадрам, появившимся в соцсетях, на памятнике забрались как минимум три человека, а еще двоих сфотографриовали на его постаменте. Музей городской скульптуры 12 августа обратился к подписчикам с просьбой опознать вандалов.
Сотрудники петербургской полиции задержали молодых людей, которые покусились на одну из главных достопримечательностей Петербурга - открытый в 1782 году памятник Петру I, широко известный под названием Медный всадник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Инцидент произошёл ещё в ночь с 4 на 5 августа. По словам свидетелей происшествия, молодые люди затащили на Медного всадника разобранный мангал и пакет с углем. Внизу их ожидала и подбадривала компания друзей. Тогда очевидцы, пораженные происходящим, вызвали полицию.
Первой информацией о хулиганской выходке мужчин в социальной сети поделилась петербурженка.
«Несколько ребят и девчат забрались на „Всадника“. Но не просто чтобы свалиться с него к чертям. А разжечь мангал. А их большая компания стояла внизу и поддерживала товарищей, которые затащили на спину коня пакет с углем, разобранный мангал и свои тушки… Какие-то туристы просили их решить свою задачу побыстрее, а то им надо сфоткать», - сообщила девушка на своей страничке.
Задержанными оказались далеко не подростки: «пикник» пытались устроить молодые люди 20 и 32 лет. Их доставили в отделение полиции, и в их отношении были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
5 августа двое задержанных хулиганов отделались штрафом, при том, что их действия можно классифицировать по Статье 214, часть вторая: «Вандализм, совершенный группой лиц», что наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Читайте также: Так выглядит самая милая белка на планете. Фото
О судьбе оставшихся вандалов на данный момент не сообщается. Но судя по кадрам, появившимся в соцсетях, на памятнике забрались как минимум три человека, а еще двоих сфотографриовали на его постаменте. Музей городской скульптуры 12 августа обратился к подписчикам с просьбой опознать вандалов.
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