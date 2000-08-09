Раздел: Фоторепортажи
Звезды, выбравшие «вторую половинку» с нестандартной внешностью. Фото
Главное - не внешность.
Эти пары доводят, что в отношениях главное - любовь и взаимопонимание, а не внешность. "Любить - это означает смотреть не друг на друга, а вместе, в одном направлении" (Антуан де Сент-Экзюпери). Глубокие слова великого французского писателя можно толковать по-разному, но мы их понимаем так: если у людей взгляды на жизнь совпадают, если им комфортно друг с другом, и они нашли полное взаимопонимание, то какая разница кто как выглядит? Есть много людей, в том числе и среди знаменитостей, которые выбирают вторую половинку не по телу, а по душе. Ну что же, давайте посмотрим и оценим выбор этих звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс, в браке 20 лет. Как признается сам Хью, он влюбился не в лицо или тело, ему понравился характер Деборы. Но и как женщина, она его полностью устраивает.
Венсан Перес и Карин Силла, в браке 18 лет. У Венсана было много женщин, о которых многим приходится только мечтать, и это неудивительно. Но влюбился по-настоящему он только в Карин. Его чувства были настолько сильны, что он простил ей измену и уход к его лучшему другу, Жерару Депардье. После того, как Карин и Жерар расстались, Венсан попросил ее вернуться. Вот, это настоящие сильные чувства!
Пирс Броснан и Кили Шей Смит, в браке 15 лет. Пирс очень уважительно относится к своей жене. Актер не раз признавался, что обожает пышные формы Кили и считает ее самой сексуальной женщиной в мире.
Джон Леннон и Йоко Оно, были в браке 11 лет до смерти Джона. Джон познакомился со своей будущей женой на ее выставке авангардного искусства, после которой Йоко стала преследовать певца, добиваясь его внимания, несмотря на то что тот был женат. В итоге, ей удалось добиться желаемого. Участник легендарной группы The Beatles был просто покорен ею, ее мировоззрением и энергетикой.
Мэтью Фокс и Маргарита Рончи, в браке 24 года. Метью - один из красивейших актеров Голливуда, чье сердце принадлежит единственной женщине, Маргарите Рончи. Как признается сам актер, он любит в своей жене абсолютно все, даже заколки, которыми она собирает свои волосы.
Сандро Коппа и Тильда Суинтон, вместе 12 лет. Как это часто бывает, актеры познакомились на съемочной площадке и между ними вспыхнули чувства, которые уже длятся 12 лет, что совсем немало по голливудским меркам.
Джош Холлоуэй и Йессика Кумала, в браке 12 лет. Секс-символ с яркой голливудской внешностью не дает нам усомниться в огромном количестве красивейших поклонниц, мечтающих только об одном - быть с ним. Но Джош выбрал свою давнюю подругу. Надо сказать, что актер не считает себя секс-символом и не дает повода для ревности своей жене.
Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм-Тейлор Вуд, в браке 4 года. Аарона нисколько не смущает, что он младше жены на 24 года. Его также не волнует, что окружающие не считают их подходящей парой из-за незаурядной внешности жены. Познакомились они на съемочной площадке во время съемок фильма "Анна Каренина", где Аарон был актером, а Сэм - режиссером.
Крис Нот и Тара Уилсон, в браке 4 года. Один из главных героев "Секса в большом городе" тоже был очарован внешне непримечательной женщиной. Тара простая девушка с обычной профессией официантки.
Карло Понти и Софи Лорен. Софи Лорен вышла замуж за Карло Понти 17 сентября 1957 года. Ей было всего 23 года, а Карло - 45 лет. Для Понти это был второй брак. Их роман начался только спустя три года после знакомства.
Непонятно, что же нашла блистательная Софи Лорен в мужчине ничем непримечательном, но их брак выглядел весьма и весьма счастливым, и они никогда не расставались. У пары есть 2 ребенка. И это один из тех случаев, когда их разлучила только смерть. Карло немного не дожил до 50-летия их совместной жизни.
Мерил Стрип и Дон Гаммер.
История начала отношений между Мерил и Доном довольно необычна. Стрип была на грани депрессии после смерти своего возлюбленного, актера Джона Казале. Чтобы сменить обстановку, брат Мерил поселил ее в доме своего друга, скульптора Дона Гаммера. Разумеется, в его отсутствие. Когда Дон вернулся домой, он не спешил выгнать Мерил, зная, что она пережила такую душевную травму. Так они жили вместе, и их дружеские отношения плавно переросли в нечто большее. Через некоторое время возлюбленные сыграли свадьбу. Пара вместе 38 лет и у них 4 детей. «Я даже не знаю, что я делала бы без своего мужа. Я была бы мертва, по крайней мере эмоционально, если бы не встретила его. Он лучший», - говорит Стрип. Однако она призналась: «У меня к Дону никогда не было сумасшедшей любви. А вот у него ко мне была. Дон однажды сказал, что жить без меня не может, и предложил выйти за него замуж».
Джефф Бриджес и Сьюзан Гестон
Еще одна счастливая история "Золушки", которая началась в 1974 году. В то время Джефф Бриджес снимался в фильме «Ранчо Делюкс». Съемки шли на настоящем ранчо в штате Монтана, на свежем воздухе, погода стояла прекрасная, и в перерывах группа обедала прямо на улице. В очередной раз за обедом Джефф обратил внимание на одну из официанток и очень заинтересовался ею. Как позже выяснилось, девушка по имени Сьюзан на тот момент пыталась сделать карьеру фотографа и временно подрабатывала официанткой. Недолго думая, Бриджес пригласил Сьюзан на ужин. Через три года они поженились. Пара вместе уже 39 лет, у них 3 дочери. «Я очень ее люблю. Наши отношения с каждым годом, вы не поверите, только лучше и ближе. И никаких усилий для этого мы не прилагаем», - признался недавно Бриджес.
Пол Ньюман и Джоан Вудворд.
Пол и Джоан прожили вместе 51 год. Когда актера спрашивали, как им это удалось, он отвечал: «Мы поженились в те времена, когда сломанные вещи не выбрасывали, а чинили: тостеры, обувь, носки. И браки тоже чинили». Вот и весь секрет. Это золотые слова, которые не требуют расшифровки. Впервые они встретились в 1953-м году, но на тот момент они оба были в отношениях: Пол был женат, а Джона помолвлена. По иронии судьбы в 1957 году состоялась их вторая встреча, и в этот раз они не упустили друг друга. Пол развелся с женой, а Джоан разорвала помолвку. В день свадьбы Ньюман написал своей будущей жене трогательное письмо: «Брак - это когда ты всегда достаточно молод для того, чтобы взять ее за руку. Брак - это когда ты не забываешь говорить «Я тебя люблю» каждый день. Брак - это когда ты не ложишься в постель злым. Брак - это когда ты не воспринимаешь ее поступки как данность. Идея не в том, чтобы искать друг в друге совершенство, ведь мы не идеальны. Брак - это гибкость, терпение, понимание и чувство юмора. Это способность прощать и забывать. Не надо искать правильного партнера. Надо самому быть таким». К слову, у пары 4 детей.
Читайте также: Повседневная жизнь кубинцев в ярких снимках. Фото
Шон Коннери и Мишелин Рокбрюн
Коннери встретил французскую художницу Мишелин Рокбрюн на поле для гольфа, где он любил проводить много времени. Весьма необычное место для знакомства. На тот момент Шону было 45 лет. Рокбрюн была замужем, воспитывала троих детей и к тому же не знала английского. Но это все не стало помехой для построения отношений, которые быстро закончились свадьбой. Детей совместных у пары нет, но это не мешает им быть крепким и счастливым супружеским союзом.
Эти пары доводят, что в отношениях главное - любовь и взаимопонимание, а не внешность. "Любить - это означает смотреть не друг на друга, а вместе, в одном направлении" (Антуан де Сент-Экзюпери). Глубокие слова великого французского писателя можно толковать по-разному, но мы их понимаем так: если у людей взгляды на жизнь совпадают, если им комфортно друг с другом, и они нашли полное взаимопонимание, то какая разница кто как выглядит? Есть много людей, в том числе и среди знаменитостей, которые выбирают вторую половинку не по телу, а по душе. Ну что же, давайте посмотрим и оценим выбор этих звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс, в браке 20 лет. Как признается сам Хью, он влюбился не в лицо или тело, ему понравился характер Деборы. Но и как женщина, она его полностью устраивает.
Венсан Перес и Карин Силла, в браке 18 лет. У Венсана было много женщин, о которых многим приходится только мечтать, и это неудивительно. Но влюбился по-настоящему он только в Карин. Его чувства были настолько сильны, что он простил ей измену и уход к его лучшему другу, Жерару Депардье. После того, как Карин и Жерар расстались, Венсан попросил ее вернуться. Вот, это настоящие сильные чувства!
Пирс Броснан и Кили Шей Смит, в браке 15 лет. Пирс очень уважительно относится к своей жене. Актер не раз признавался, что обожает пышные формы Кили и считает ее самой сексуальной женщиной в мире.
Джон Леннон и Йоко Оно, были в браке 11 лет до смерти Джона. Джон познакомился со своей будущей женой на ее выставке авангардного искусства, после которой Йоко стала преследовать певца, добиваясь его внимания, несмотря на то что тот был женат. В итоге, ей удалось добиться желаемого. Участник легендарной группы The Beatles был просто покорен ею, ее мировоззрением и энергетикой.
Мэтью Фокс и Маргарита Рончи, в браке 24 года. Метью - один из красивейших актеров Голливуда, чье сердце принадлежит единственной женщине, Маргарите Рончи. Как признается сам актер, он любит в своей жене абсолютно все, даже заколки, которыми она собирает свои волосы.
Сандро Коппа и Тильда Суинтон, вместе 12 лет. Как это часто бывает, актеры познакомились на съемочной площадке и между ними вспыхнули чувства, которые уже длятся 12 лет, что совсем немало по голливудским меркам.
Джош Холлоуэй и Йессика Кумала, в браке 12 лет. Секс-символ с яркой голливудской внешностью не дает нам усомниться в огромном количестве красивейших поклонниц, мечтающих только об одном - быть с ним. Но Джош выбрал свою давнюю подругу. Надо сказать, что актер не считает себя секс-символом и не дает повода для ревности своей жене.
Аарон Тейлор-Джонсон и Сэм-Тейлор Вуд, в браке 4 года. Аарона нисколько не смущает, что он младше жены на 24 года. Его также не волнует, что окружающие не считают их подходящей парой из-за незаурядной внешности жены. Познакомились они на съемочной площадке во время съемок фильма "Анна Каренина", где Аарон был актером, а Сэм - режиссером.
Крис Нот и Тара Уилсон, в браке 4 года. Один из главных героев "Секса в большом городе" тоже был очарован внешне непримечательной женщиной. Тара простая девушка с обычной профессией официантки.
Карло Понти и Софи Лорен. Софи Лорен вышла замуж за Карло Понти 17 сентября 1957 года. Ей было всего 23 года, а Карло - 45 лет. Для Понти это был второй брак. Их роман начался только спустя три года после знакомства.
Непонятно, что же нашла блистательная Софи Лорен в мужчине ничем непримечательном, но их брак выглядел весьма и весьма счастливым, и они никогда не расставались. У пары есть 2 ребенка. И это один из тех случаев, когда их разлучила только смерть. Карло немного не дожил до 50-летия их совместной жизни.
Мерил Стрип и Дон Гаммер.
История начала отношений между Мерил и Доном довольно необычна. Стрип была на грани депрессии после смерти своего возлюбленного, актера Джона Казале. Чтобы сменить обстановку, брат Мерил поселил ее в доме своего друга, скульптора Дона Гаммера. Разумеется, в его отсутствие. Когда Дон вернулся домой, он не спешил выгнать Мерил, зная, что она пережила такую душевную травму. Так они жили вместе, и их дружеские отношения плавно переросли в нечто большее. Через некоторое время возлюбленные сыграли свадьбу. Пара вместе 38 лет и у них 4 детей. «Я даже не знаю, что я делала бы без своего мужа. Я была бы мертва, по крайней мере эмоционально, если бы не встретила его. Он лучший», - говорит Стрип. Однако она призналась: «У меня к Дону никогда не было сумасшедшей любви. А вот у него ко мне была. Дон однажды сказал, что жить без меня не может, и предложил выйти за него замуж».
Джефф Бриджес и Сьюзан Гестон
Еще одна счастливая история "Золушки", которая началась в 1974 году. В то время Джефф Бриджес снимался в фильме «Ранчо Делюкс». Съемки шли на настоящем ранчо в штате Монтана, на свежем воздухе, погода стояла прекрасная, и в перерывах группа обедала прямо на улице. В очередной раз за обедом Джефф обратил внимание на одну из официанток и очень заинтересовался ею. Как позже выяснилось, девушка по имени Сьюзан на тот момент пыталась сделать карьеру фотографа и временно подрабатывала официанткой. Недолго думая, Бриджес пригласил Сьюзан на ужин. Через три года они поженились. Пара вместе уже 39 лет, у них 3 дочери. «Я очень ее люблю. Наши отношения с каждым годом, вы не поверите, только лучше и ближе. И никаких усилий для этого мы не прилагаем», - признался недавно Бриджес.
Пол Ньюман и Джоан Вудворд.
Пол и Джоан прожили вместе 51 год. Когда актера спрашивали, как им это удалось, он отвечал: «Мы поженились в те времена, когда сломанные вещи не выбрасывали, а чинили: тостеры, обувь, носки. И браки тоже чинили». Вот и весь секрет. Это золотые слова, которые не требуют расшифровки. Впервые они встретились в 1953-м году, но на тот момент они оба были в отношениях: Пол был женат, а Джона помолвлена. По иронии судьбы в 1957 году состоялась их вторая встреча, и в этот раз они не упустили друг друга. Пол развелся с женой, а Джоан разорвала помолвку. В день свадьбы Ньюман написал своей будущей жене трогательное письмо: «Брак - это когда ты всегда достаточно молод для того, чтобы взять ее за руку. Брак - это когда ты не забываешь говорить «Я тебя люблю» каждый день. Брак - это когда ты не ложишься в постель злым. Брак - это когда ты не воспринимаешь ее поступки как данность. Идея не в том, чтобы искать друг в друге совершенство, ведь мы не идеальны. Брак - это гибкость, терпение, понимание и чувство юмора. Это способность прощать и забывать. Не надо искать правильного партнера. Надо самому быть таким». К слову, у пары 4 детей.
Читайте также: Повседневная жизнь кубинцев в ярких снимках. Фото
Шон Коннери и Мишелин Рокбрюн
Коннери встретил французскую художницу Мишелин Рокбрюн на поле для гольфа, где он любил проводить много времени. Весьма необычное место для знакомства. На тот момент Шону было 45 лет. Рокбрюн была замужем, воспитывала троих детей и к тому же не знала английского. Но это все не стало помехой для построения отношений, которые быстро закончились свадьбой. Детей совместных у пары нет, но это не мешает им быть крепким и счастливым супружеским союзом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2578
0
Также советуем посмотреть
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
Оставьте свой комментарий