Места в Нью-Йорке, которые обязательно должны посетить туристы. Фото

Существует некий баланс между четким планированием каждого часа своего путешествия и свободой выбора на пару с волнительной импровизацией. В любом случае чаще всего предварительная подготовка неплохо экономит время, деньги и силы. Перед поездкой в какое-то особенное место все же стоит знать заранее, что именно там искать и где, чтобы сполна насладиться долгожданным путешествием. Нью-Йорк – один из самых больших городов в мире с очень богатым историческим наследием и насыщенной культурной жизнью, поэтому уважающий себя путешественник просто обязан побывать там хотя бы раз в жизни. Этот мегаполис настолько живой и энергичный, что шум не смолкает здесь даже ночью, так что на его исследование у вас уйдет очень много времени. В эту подборку попали самые живописные и знаковые места в Нью-Йорке, о посещении которых вы сможете еще очень долго рассказывать своим друзьям и родным с большой гордостью. Некоторые достопримечательности из этого списка – самые известные в городе, другие же совершенно напрасно не входят в стандартные путеводители.В Нью-Йорке есть 2 района, попав в которые, вы почувствуете себя в совершенно другой стране, и Маленькая Италия – как раз такое место. Влияние страны, в честь которой оно получило свое название, здесь ощущается буквально в каждой детали. В Маленькой Италии можно потеряться надолго, угощаясь итальянской кухней и веселясь в местных заведениях. Самые знаковые достопримечательности – это просто грандиозный продуктовый магазин Di Palo’s Fine Foods, магазин новогодних товаров Christmas in New York, Итальянско-американский музей и пекарня Ferrara’s Bakery. Ну и не забудьте попробовать местную пиццу, которая недаром славится на весь мир.Эта достопримечательность известна вам по многочисленным фильмам и сериалам, и ее слава заслужена по целому ряду причин. В первую очередь, с Бруклинского моста открывается просто восхитительный вид на пролив Ист-Ривер (East River). Пешеходная прогулка с одного конца этого моста на другой займет у вас примерно 40 минут, и миллионы туристов стремятся здесь пройтись. После этого небольшого приключения вас ждет одна из множества скамеек на набережной, где вы сможете отдохнуть и набраться сил для следующей экскурсии.Это одно из тех мест, куда вы можете свободно зайти и буквально сразу же почувствовать атмосферу местного творческого сообщества. Клуб Comedy Cellar был вотчиной буквально каждого выдающегося комедианта, сумевшего завоевать себе хоть какую-то репутацию в мире шоу-бизнеса США. Конечно, сегодня там чаще всего выступают малоизвестные таланты, но среди них непременно окажутся будущие знаменитости. Если мы все еще не убедили вас зайти в этот клуб, то знайте – поговаривают, что даже в наши дни в это место захаживают весьма известные личности. В любом случае в Comedy Cellar вы наконец-то посмеетесь от души всю ночь напролет, поверьте.В этом музее сокрыто свыше 30 миллионов различных артефактов на территории 45 выставочных залов. Американский музей естественной истории – крупнейший в своем роде музей во всем мире. Территория комплекса занимает целых 4 квартала Нью-Йорка, причем, в весьма дорогом районе города, что само по себе доказывает, как ценен этот музей не только в глазах властей, но и общества. Музей полон великолепных экспонатов на тему истории нашей планеты, морей, суши и даже космоса. Это очень интересное и познавательное место.Прозванная в честь знаменитого персонажа из романа «Путешествия Гулливера», эта достопримечательность очень сильно отличается от традиционных туристических диковинок. Миниатюрная инсталляция вобрала в себя копии самых разных мест со всей Земли, и здесь вы узнаете известные достопримечательности Азии, Африки, Европы и, конечно же, обеих Америк. Это не просто очередная диорама, ведь особенная зрелищность этого экспоната состоит в его невероятной реалистичности, а еще именно здесь вы сможете почувствовать себя гигантом в мире лилипутов. Каждая деталь продуманна до мелочей, и вся конструкция оснащена автоматизированными мини-спутниками, которые управляют тысячами крошечных мобильных объектов, включая машины, поезда, самолеты и лодки.Все началось с инициативы местного жителя по имени Джои Фикалора (Joe Ficalora), и в итоге творческая группа, прозвавшаяся себя Коллективом Бушвика (район Нью-Йорка), решила изменить облик Северного Бруклина и избавить его от гнетущей серости и грязи с помощью уличного искусства. Команда из талантливых художников буквально преобразила свои кварталы, и с их подачи в Бушвике открылся настоящий художественный музей под открытым небом, где стены домов были украшены яркими граффити, исполненными в самых разных стилях.Второй нью-йоркский район, который напоминает маленькое государство внутри американского города, это, конечно же, Чайна-таун. Улицы здесь переполнены всевозможными пекарнями, магазинчиками, ресторанами и прочими заведениями в китайском стиле, и все они к вашим услугам. Предложения здесь, пожалуй, даже больше, чем спроса. Вдобавок в местном чайна-тауне вы сможете посетить Музей китайцев в Америке, буддийский храм Махаяны (Mahayana Temple) и парк Коламбус (Columbus). Не забудьте приобрести на память какой-нибудь сувенирчик, ведь выбор безделушек здесь просто огромный.Это настоящий оазис посреди одного из самых шумных и занятых мегаполисов во всем мире. Говорят, у этого парка не лучшая репутация, но днем здесь все же можно очень неплохо провести время, не беспокоясь о своей безопасности. Горожане и гости города любят выбираться сюда на пикники и любоваться природой, над которой нависают высоченные небоскребы. Порой здесь бывает очень людно, но если вас это не смущает, Центральный парк стоит вашего внимания.Это просто невероятно огромный музей, в котором очень легко заблудиться. Что-то интересное здесь найдется буквально для каждого посетителя, ведь коллекция музея поистине бесчисленная. Говорят, что здесь хранится около 2 миллионов произведений искусства, а самым древним экспонатам чуть ли не 5000 лет, и все эти удивительные артефакты нашли свое последнее пристанище именно в Нью-Йорке. Даже если вы не считаете себя горячим поклонником изобразительного искусства, Метрополитен-музей – прекрасное место для досуга.У этого заведения несколько спорная репутация, ведь еда и напитки здесь явно не самые лучшие в Нью-Йорке, но поверьте, ресторан Trinity Place Vault Bar попал в этот список совсем не случайно. Самая главная причина популярности этого места кроется в том, что этот ресторан был построен внутри старого банковского хранилища, о чем и намекает название заведения. Многие из нас видели такие массивные двери и глухие стены разве что в кино. Лично оказаться внутри этого помещения – очень интересный опыт.Это одна из самых популярных достопримечательностей Нью-Йорка по множеству причин. Эмпайр-стейт-билдинг – 5-ый самый высокий небоскреб в США и 28-ое по высоте здание во всем мире по состоянию на 2017 год. Впрочем, на протяжении свыше 40 лет подряд с 1931 по 1972 год эта башня была самой высокой на планете. Пускай сегодня Эмпайр-стейт-билдинг – больше не рекордсмен, но только представьте себе те времена, когда выше этого небоскреба было только небо. Отсюда открываются просто умопомрачительные виды на мегаполис, особенно со смотровых площадок на 86 и 102 этаже. Ни для кого не секрет, что этот небоскреб признан символом Нью-Йорка.Один вход и 2 достопримечательности сразу. Радио-сити-мьюзик-холл – это место, где вы сможете либо посетить театрализованную постановку (балет, оперу и пр.), либо попасть на концерт очередной поп-звезды. Это крупнейший крытый театр в мире, а построен он был на деньги знаменитого филантропа Джона Дэвисона Рокфеллера (John D. Rockefeller). Свои двери для публики этот зал открыл еще в 1932 году. Премьера состоялась в честь окончания Великой Депрессии, и это здание должно было стать «местом красоты, предлагающим развлечения высокого качества по ценам, которые могут себе позволить простые люди». Так это и произошло. Театр работает уже много лет и оказывает огромнейшее влияние на культурную жизнь не только Нью-Йорка, но и страны. Вход на концерты в Радио-сити-мьюзик-холл стоит каждого своего доллара, ведь не так часто выпадает шанс посмотреть на выступление знаменитых артистов в стенах столь грандиозного здания.Невероятно темный день в истории США наступил 11 сентября 2001 года, и об этой трагедии не забудет не только Америка, но и весь мир. Когда-то на месте этого мемориала стояли легендарные башни-близнецы Всемирного торгового центра, а сегодня сюда можно принести цветы и почтить память погибших от рук террористов. В такие моменты очень часто вспоминаешь об истинных ценностях жизни, и особенно сильно хочется обнять своих близких и родных.На улицах Нью-Йорка снимали и продолжают снимать одни из лучших фильмов в мире, а еще здесь можно узнать об истории кино в Музее движущегося изображения. Музей находится в квартале Астория, боро Квинс (Astoria, Queens), и в его стенах вы сможете собственными глазами осмотреть огромнейшую коллекцию экспонатов, которые когда-то использовались в реальных фильмах. После осмотра всех этих вещиц вы сможете сыграть на одном из 14 аркадных игровых аппаратов или посетить местный кинотеатр. Большое количество посетителей стремится в Музей движущегося изображения именно в выставочный зал, посвященный творчеству американского кукольника Джима Хенсона (Jim Henson). Именно там хранятся целых 47 марионеток из знаменитого сериала «Маппет-шоу» (The Muppet Show), а также коллекция архивных записей этой телепередачи.Глянуть на этот музей стоит хотя бы со стороны, ведь даже само его здание выглядит очень зрелищно, и его легко назвать произведением искусства. Недаром Музей Соломона Гуггенхейма признали одним из самых выдающихся зданий 20 века. Внутри музея вас ждет удивительная коллекция картин, скульптур и фотографий, которая собиралась на протяжении почти 80 лет.А это еще одна культовая достопримечательность Нью-Йорка, которую вы просто обязаны посетить. Знаменитая площадь – настоящий муравейник, который любители покоя точно захотят избежать. Однако в то же самое время именно здесь вы сможете прочувствовать дух города, всю его мощь и энергичность. Площадь полна ярких огней, здесь встречаются настоящие знаменитости, и здесь вообще очень много самых разных развлечений, за что ее даже прозвали «перекрестком мира» и самой посещаемой площадью на свете.В свое время эта корпорация произвела настоящую революцию в мире видеоигр. Со второй половины 20 века Nintendo прочно заняла ведущие позиции в производстве игровых консолей и видеоигр. Неудивительно, что у компании есть огромная армия преданных поклонников, и ее слава гремит на весь мир. Если в вас все еще жив ребенок, магазин Nintendo World вам точно понравится. Его двухэтажное здание занимает почти 930 квадратных метров в самом сердце Нью-Йорка. Здесь можно пройти демоверсии самых разных игр и посетить музей истории Nintendo, а если мир видеоигр интересует вас намного сильнее, то еще и приобрести уникальные товары международной компании.Именно здесь можно ознакомиться с творчеством самых лучших в мире артистов, продюсеров, актеров и писателей. Если вы хотите увидеть лучшие в мире шоу и постановки, вам сюда. На Бродвее работает свыше 30 театров, и все они находятся неподалеку от уже упомянутой площади Таймс-сквер. Даже если вы не любитель театров и концертов, Бродвей вас не разочарует. Ведь ради славы и признания публики в местные проекты вкладывается неимоверное количество сил, денег и времени. А если вы всегда мечтали встретить звезду прямо на улице, здесь ваши шансы многократно возрастают, ведь немало актеров и музыкантов гуляют по Бродвею в перерывах между съемками и выступлениями.Это место явно не для слабонервных. Особняк Морриса-Джумеля по слухам – одно из самых мистических мест во всем Нью-Йорке, и многие верят, что в этом доме живут настоящие привидения. Когда-то особняк принадлежал парочке из Франции, но муж скончался при сомнительных обстоятельствах, после чего его вдова вышла замуж вновь – за бывшего вице-президента США, Арона Берра (Aaron Burr), который скончался всего через 3 года после переезда в зловещий дом. Говорят, что под конец жизни вдова выжила из ума, и что вот уже почти 2 столетия ее безутешный дух бродит по особняку. Нынешние владельцы здания, пользуясь его репутацией, расставили по всему дому жуткие манекены и установили плату за вход. В общем если вы любите пощекотать себе нервы, добро пожаловать.Словно маяк надежды, Статуя Свободы приветствует миллионы людей, прибывающих в землю почти неограниченных возможностей. С 1886 года она стала фактически символом целого государства. Не посетить практически визитку Нью-Йорка и всех США было бы странно. Кстати, по соседству от Статуи Свободы находится остров Эллис, который на протяжении почти 60 лет (до 1954 года) был одним из самых загруженных пунктов по приему иммигрантов в Америке. Сейчас здесь находится Музей иммиграции.