Раздел: Фоторепортажи
Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
На салюты потратили 700 тысяч евро.
Международный фестиваль фейерверков состоялся в Швейцарии, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Мероприятие состоялось уже 95 раз. На пиротехнику для праздника потратили сотни тысяч евро. Посмотреть на пиротехническое шоу приехали более 400 тысяч туристов. Проходил фестиваль над Женевским озером.
Читайте также: Фотограф создает снимки, в которых миром правят животные. Фото
Салюты также сопровождались популярными музыкальными хитами. Как стало известно, всего на пиротехнику организаторы потратили больше 700 тысяч евро.
Международный фестиваль фейерверков состоялся в Швейцарии, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Мероприятие состоялось уже 95 раз. На пиротехнику для праздника потратили сотни тысяч евро. Посмотреть на пиротехническое шоу приехали более 400 тысяч туристов. Проходил фестиваль над Женевским озером.
Читайте также: Фотограф создает снимки, в которых миром правят животные. Фото
Салюты также сопровождались популярными музыкальными хитами. Как стало известно, всего на пиротехнику организаторы потратили больше 700 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
86
0
Также советуем посмотреть
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Оставьте свой комментарий