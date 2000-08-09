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Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото

Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. ФотоНа салюты потратили 700 тысяч евро.

Международный фестиваль фейерверков состоялся в Швейцарии, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Мероприятие состоялось уже 95 раз. На пиротехнику для праздника потратили сотни тысяч евро. Посмотреть на пиротехническое шоу приехали более 400 тысяч туристов. Проходил фестиваль над Женевским озером.

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Салюты также сопровождались популярными музыкальными хитами. Как стало известно, всего на пиротехнику организаторы потратили больше 700 тысяч евро.

Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
Швейцарский фестиваль фейерверков в зрелищных снимках. Фото
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 Теги: фейерверки, фестиваль

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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