» » Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. ФотоРаботы лучших фотографов.

Международный конкурс садовой фотографии – один из главных конкурсов, связанных с ботанической тематикой. Свои работы на него присылают фотографы со всего мира. Всего в конкурсе 11 основных категорий, среди которых «Юный садовый фотограф» для начинающих и «Сады на улице» - для тех, кто снимает смартфоном. Конкурс проводится под патронатом Королевского ботанического сада Великобритании, а работы, названные лучшими, действительно заслуживают внимания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Приз Европейской садовой фотографии

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Корфу, Греция. Автор фотографии: (Marianne Majerus) Марианне Маджерус.

2. Победитель в категории «Пейзажи полевых цветов»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Гояс, Бразилия. Автор фотографии: (Marcio Cabral) Марсио Кабраль.

3. Победитель в категории «Снято в Кью»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Королевские ботанические сады, Кью, Лондон. Автор фотографии: (Zygmunt Szot) Зигмунд Шот.

4. Победитель в категории «Деревья и леса»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Дербишир, Англия. Автор фотографии: (Dave Fieldhouse) Дэйв Филдхаус.

5. Победитель в категории «Дикая жизнь в саду»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Уэльс, Великобритания. Автор фотографии: (Alan Price) Алан Прайс.

6. Победитель в категории «Сады в движении»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Несколько фотографий семян клематиса, наложенные друг на друга. Автор фотографии: (Jane Simmonds) Джейн Симмондс.

7. Победитель в категории «Красота растений»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Кембриджшир, Англия. Автор фотографии: (Mandy Disher) Мэнди Дишер.

8. Победитель в категории «Прекрасные сады»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Дом и сады Грейт Дикстер, Англия. Автор фотографии: (Nicky Flintt) Ники Флинтт.

9. Победитель в категории «Абстрактное видение»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Несколько фотографий лилий, наложенных друг на друга. Автор фотографии: (Cathryn Baldock) Кэтрин Белдок.

10. Победитель в категории «Юный садовый фотограф года»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Гортензия в Пало Альто, Калифорния. Авторы фотографии: (Claire Wei/Yang Yu Wei) Клэр Вей и Янг Йю Вей.

11. Победитель в категории «Дышащее пространство»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Территориальный парк Тумстоун, Канада. Автор фотографии: (Andrea Pozzi) Андреа Поззи.

12. Победитель в категории «Жизнь на открытом воздухе»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Донкастер, Англия. Автор фотографии: (Clare Forbes) Клэр Форбс.

13. Победитель в категории «Озеленяя город»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Гонконг, Китай. Автор фотографии: (Annie Green-Armytage) Энни Грин-Армитаж.

Читайте также: Факты из жизни американцев, удивляющие иностранцев. Фото
14. Победитель в категории «Красота растений»

Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото


Сассекс, Англия. Автор фотографии: (Carol Casselden) Кэрол Касселден.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотограф, растения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
     216
     0

Похожие новости по теме

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото

Они заслуживают всяческих похвал.

Опасность дикой природы в работах лучших фотографов. Фото Опасность дикой природы в работах лучших фотографов. Фото

Удивительные снимки, запечатлевшие красоту дикой природы.

Экстремальные фотографии с международного конкурса. Фото Экстремальные фотографии с международного конкурса. Фото

В соревновании принимали участие более пяти тысяч фотографов из 120 стран.

Лучшие снимки на фотоконкурсе British Wildlife Photographer of the Year. Фото Лучшие снимки на фотоконкурсе British Wildlife Photographer of the Year. Фото

Эти снимки демонстрируют всю прелесть нашего мира.

В National Geographic назвали лучшие фотографии, сделанные детьми. Фото В National Geographic назвали лучшие фотографии, сделанные детьми. Фото

В будущем они могут стать настоящими мастерами своего дела.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх