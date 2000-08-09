Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки Международного конкурса садовой фотографии. Фото
Работы лучших фотографов.
Международный конкурс садовой фотографии – один из главных конкурсов, связанных с ботанической тематикой. Свои работы на него присылают фотографы со всего мира. Всего в конкурсе 11 основных категорий, среди которых «Юный садовый фотограф» для начинающих и «Сады на улице» - для тех, кто снимает смартфоном. Конкурс проводится под патронатом Королевского ботанического сада Великобритании, а работы, названные лучшими, действительно заслуживают внимания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Приз Европейской садовой фотографии
Корфу, Греция. Автор фотографии: (Marianne Majerus) Марианне Маджерус.
2. Победитель в категории «Пейзажи полевых цветов»
Гояс, Бразилия. Автор фотографии: (Marcio Cabral) Марсио Кабраль.
3. Победитель в категории «Снято в Кью»
Королевские ботанические сады, Кью, Лондон. Автор фотографии: (Zygmunt Szot) Зигмунд Шот.
4. Победитель в категории «Деревья и леса»
Дербишир, Англия. Автор фотографии: (Dave Fieldhouse) Дэйв Филдхаус.
5. Победитель в категории «Дикая жизнь в саду»
Уэльс, Великобритания. Автор фотографии: (Alan Price) Алан Прайс.
6. Победитель в категории «Сады в движении»
Несколько фотографий семян клематиса, наложенные друг на друга. Автор фотографии: (Jane Simmonds) Джейн Симмондс.
7. Победитель в категории «Красота растений»
Кембриджшир, Англия. Автор фотографии: (Mandy Disher) Мэнди Дишер.
8. Победитель в категории «Прекрасные сады»
Дом и сады Грейт Дикстер, Англия. Автор фотографии: (Nicky Flintt) Ники Флинтт.
9. Победитель в категории «Абстрактное видение»
Несколько фотографий лилий, наложенных друг на друга. Автор фотографии: (Cathryn Baldock) Кэтрин Белдок.
10. Победитель в категории «Юный садовый фотограф года»
Гортензия в Пало Альто, Калифорния. Авторы фотографии: (Claire Wei/Yang Yu Wei) Клэр Вей и Янг Йю Вей.
11. Победитель в категории «Дышащее пространство»
Территориальный парк Тумстоун, Канада. Автор фотографии: (Andrea Pozzi) Андреа Поззи.
12. Победитель в категории «Жизнь на открытом воздухе»
Донкастер, Англия. Автор фотографии: (Clare Forbes) Клэр Форбс.
13. Победитель в категории «Озеленяя город»
Гонконг, Китай. Автор фотографии: (Annie Green-Armytage) Энни Грин-Армитаж.
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14. Победитель в категории «Красота растений»
Сассекс, Англия. Автор фотографии: (Carol Casselden) Кэрол Касселден.
Международный конкурс садовой фотографии – один из главных конкурсов, связанных с ботанической тематикой. Свои работы на него присылают фотографы со всего мира. Всего в конкурсе 11 основных категорий, среди которых «Юный садовый фотограф» для начинающих и «Сады на улице» - для тех, кто снимает смартфоном. Конкурс проводится под патронатом Королевского ботанического сада Великобритании, а работы, названные лучшими, действительно заслуживают внимания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Приз Европейской садовой фотографии
Корфу, Греция. Автор фотографии: (Marianne Majerus) Марианне Маджерус.
2. Победитель в категории «Пейзажи полевых цветов»
Гояс, Бразилия. Автор фотографии: (Marcio Cabral) Марсио Кабраль.
3. Победитель в категории «Снято в Кью»
Королевские ботанические сады, Кью, Лондон. Автор фотографии: (Zygmunt Szot) Зигмунд Шот.
4. Победитель в категории «Деревья и леса»
Дербишир, Англия. Автор фотографии: (Dave Fieldhouse) Дэйв Филдхаус.
5. Победитель в категории «Дикая жизнь в саду»
Уэльс, Великобритания. Автор фотографии: (Alan Price) Алан Прайс.
6. Победитель в категории «Сады в движении»
Несколько фотографий семян клематиса, наложенные друг на друга. Автор фотографии: (Jane Simmonds) Джейн Симмондс.
7. Победитель в категории «Красота растений»
Кембриджшир, Англия. Автор фотографии: (Mandy Disher) Мэнди Дишер.
8. Победитель в категории «Прекрасные сады»
Дом и сады Грейт Дикстер, Англия. Автор фотографии: (Nicky Flintt) Ники Флинтт.
9. Победитель в категории «Абстрактное видение»
Несколько фотографий лилий, наложенных друг на друга. Автор фотографии: (Cathryn Baldock) Кэтрин Белдок.
10. Победитель в категории «Юный садовый фотограф года»
Гортензия в Пало Альто, Калифорния. Авторы фотографии: (Claire Wei/Yang Yu Wei) Клэр Вей и Янг Йю Вей.
11. Победитель в категории «Дышащее пространство»
Территориальный парк Тумстоун, Канада. Автор фотографии: (Andrea Pozzi) Андреа Поззи.
12. Победитель в категории «Жизнь на открытом воздухе»
Донкастер, Англия. Автор фотографии: (Clare Forbes) Клэр Форбс.
13. Победитель в категории «Озеленяя город»
Гонконг, Китай. Автор фотографии: (Annie Green-Armytage) Энни Грин-Армитаж.
Читайте также: Факты из жизни американцев, удивляющие иностранцев. Фото
14. Победитель в категории «Красота растений»
Сассекс, Англия. Автор фотографии: (Carol Casselden) Кэрол Касселден.
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