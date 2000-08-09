Раздел: Фоторепортажи
Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото
Не все татуировки удачные.
Где находится самая странная татуировка Майли Сайрус и почему одно из изображений на теле Анджелины Джоли больше не актуально? Рассказываем о смешных, нелепых, неправильных татуировках звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер сделала татуировку после съемок в заключительной части «Голодных игр». На память о проекте главные герои Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и сама Дженнифер собирались сделать тату, но в итоге на нее решилась только Лоуренс. Так на ее правой руке появилась неверно написанная формула воды – H2O, где цифра два изображена сверху, а не снизу. В интервью новостному веб-сайту HitFix актриса назвала эту ошибку неудавшимся бунтом, но сводить не стала, сказав, что это будет напоминание пить больше воды.
Келли Осборн
Келли также легко наносит татуировки, как их потом и удаляет. За всю жизнь певица свела или изменила больше 15 тату, но все равно продолжает украшать тело надписями. Из последних – слова «Stories» и «Solidarity» на висках, сделанные в 2014 и 2016 году, соответственно.
Элли Голдинг
На среднем пальце правой руки у Элли есть татуировка с черепом и костями. Такое же изображение есть на пальце у участника группы McFly Дуги Пойнтера. Пара рассталась два года назад, но тату ребята сводить не стали. Это не единственная татуировка на теле Элли. Она – постоянная клиентка голливудского мастера Dr Woo.
Лили Аллен
На указательном пальце правой руки у Лили есть надпись «Shhh…». Она сделала ее после вечеринки вместе с Линси Лохан в 2009 году. Но почти сразу выяснилось, что такое же изображение есть и у Рианны. В интервью каналу Australian TV Лили рассказала, что у нее отличная татуировка, но, увы, не оригинальная.
Кара Делевинь
Сейчас у Кары больше 15 татуировок, за что модель любят ведущие голливудские мастера. Например, знаменитого льва на указательном пальце правой руки ей набил Dr Woo. Чуть позже этот лев вместе с Карой снялся в рекламной кампании часового бренда TAG Heuer. Но есть у девушки и странные работы. Например, надпись Bacon на ступне, которую сделали художники салона Bang Bang в Нью-Йорке.
Майли Сайрус
На теле Майли больше 20 татуировок. Но одна из самых забавных на правом плече – банка пасты Vegemite (национального блюда Австралии). Поклонники предположили, что тату посвящена ее жениху австралийскому актеру Лиаму Хемсворту.
Шерил Коул
У Шерил есть небольшая татуировка на руке и крошечное сердце на безымянном пальце, но о них все забыли, когда в 2013 девушка сделала огромное изображение роз на пояснице и ягодицах. Это работа мастера Никко Хуртадо, стоимость которой держится в секрете.
Николь Ричи
На щиколотках у Николь есть татуировка с цепью и крестом, на пояснице – крест, а на запястье – надпись «Virgin», на спине – крылья. По хорошему, каждую из них можно сводить, но в случае с цепью на щиколотке – это еще и непрактично: такая тату быстро тускнеет из-за соприкосновения с обувью.
Анджелина Джоли
Одна из самых заметных татуировок Анджелины – координаты на плече. Они сменили дракона и надпись «Billy Bob», которые звезда сводила после расставания с Билли Бобом Торнтоном. С координатами тоже не все гладко: шесть из них обозначают места, где родились дети Джоли. А седьмой нижний ряд – это координаты города Шони в штате Оклахома, где родился Бред Питт.
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Мина Сувари
Мина Сувари до сих пор продолжает совершенствовать свою татуировку. В 2012 году к голове льва и словам «Word, Sound, Power» она добавила еще одну надпись. Это не единственные изображения на теле девушки. После знакомства с мужем Симоне Сестито она сделала татуировку под грудью с цифрой 13. Такая же есть и у Симоне.
Где находится самая странная татуировка Майли Сайрус и почему одно из изображений на теле Анджелины Джоли больше не актуально? Рассказываем о смешных, нелепых, неправильных татуировках звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер сделала татуировку после съемок в заключительной части «Голодных игр». На память о проекте главные герои Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и сама Дженнифер собирались сделать тату, но в итоге на нее решилась только Лоуренс. Так на ее правой руке появилась неверно написанная формула воды – H2O, где цифра два изображена сверху, а не снизу. В интервью новостному веб-сайту HitFix актриса назвала эту ошибку неудавшимся бунтом, но сводить не стала, сказав, что это будет напоминание пить больше воды.
Келли Осборн
Келли также легко наносит татуировки, как их потом и удаляет. За всю жизнь певица свела или изменила больше 15 тату, но все равно продолжает украшать тело надписями. Из последних – слова «Stories» и «Solidarity» на висках, сделанные в 2014 и 2016 году, соответственно.
Элли Голдинг
На среднем пальце правой руки у Элли есть татуировка с черепом и костями. Такое же изображение есть на пальце у участника группы McFly Дуги Пойнтера. Пара рассталась два года назад, но тату ребята сводить не стали. Это не единственная татуировка на теле Элли. Она – постоянная клиентка голливудского мастера Dr Woo.
Лили Аллен
На указательном пальце правой руки у Лили есть надпись «Shhh…». Она сделала ее после вечеринки вместе с Линси Лохан в 2009 году. Но почти сразу выяснилось, что такое же изображение есть и у Рианны. В интервью каналу Australian TV Лили рассказала, что у нее отличная татуировка, но, увы, не оригинальная.
Кара Делевинь
Сейчас у Кары больше 15 татуировок, за что модель любят ведущие голливудские мастера. Например, знаменитого льва на указательном пальце правой руки ей набил Dr Woo. Чуть позже этот лев вместе с Карой снялся в рекламной кампании часового бренда TAG Heuer. Но есть у девушки и странные работы. Например, надпись Bacon на ступне, которую сделали художники салона Bang Bang в Нью-Йорке.
Майли Сайрус
На теле Майли больше 20 татуировок. Но одна из самых забавных на правом плече – банка пасты Vegemite (национального блюда Австралии). Поклонники предположили, что тату посвящена ее жениху австралийскому актеру Лиаму Хемсворту.
Шерил Коул
У Шерил есть небольшая татуировка на руке и крошечное сердце на безымянном пальце, но о них все забыли, когда в 2013 девушка сделала огромное изображение роз на пояснице и ягодицах. Это работа мастера Никко Хуртадо, стоимость которой держится в секрете.
Николь Ричи
На щиколотках у Николь есть татуировка с цепью и крестом, на пояснице – крест, а на запястье – надпись «Virgin», на спине – крылья. По хорошему, каждую из них можно сводить, но в случае с цепью на щиколотке – это еще и непрактично: такая тату быстро тускнеет из-за соприкосновения с обувью.
Анджелина Джоли
Одна из самых заметных татуировок Анджелины – координаты на плече. Они сменили дракона и надпись «Billy Bob», которые звезда сводила после расставания с Билли Бобом Торнтоном. С координатами тоже не все гладко: шесть из них обозначают места, где родились дети Джоли. А седьмой нижний ряд – это координаты города Шони в штате Оклахома, где родился Бред Питт.
Читайте также: Фотограф создает снимки, в которых миром правят животные. Фото
Мина Сувари
Мина Сувари до сих пор продолжает совершенствовать свою татуировку. В 2012 году к голове льва и словам «Word, Sound, Power» она добавила еще одну надпись. Это не единственные изображения на теле девушки. После знакомства с мужем Симоне Сестито она сделала татуировку под грудью с цифрой 13. Такая же есть и у Симоне.
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