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Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото

Звезды, сделавшие странные татуировки. ФотоНе все татуировки удачные.

Где находится самая странная татуировка Майли Сайрус и почему одно из изображений на теле Анджелины Джоли больше не актуально? Рассказываем о смешных, нелепых, неправильных татуировках звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.

Дженнифер Лоуренс

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


Дженнифер сделала татуировку после съемок в заключительной части «Голодных игр». На память о проекте главные герои Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и сама Дженнифер собирались сделать тату, но в итоге на нее решилась только Лоуренс. Так на ее правой руке появилась неверно написанная формула воды – H2O, где цифра два изображена сверху, а не снизу. В интервью новостному веб-сайту HitFix актриса назвала эту ошибку неудавшимся бунтом, но сводить не стала, сказав, что это будет напоминание пить больше воды.

Келли Осборн

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


Келли также легко наносит татуировки, как их потом и удаляет. За всю жизнь певица свела или изменила больше 15 тату, но все равно продолжает украшать тело надписями. Из последних – слова «Stories» и «Solidarity» на висках, сделанные в 2014 и 2016 году, соответственно.

Элли Голдинг

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


На среднем пальце правой руки у Элли есть татуировка с черепом и костями. Такое же изображение есть на пальце у участника группы McFly Дуги Пойнтера. Пара рассталась два года назад, но тату ребята сводить не стали. Это не единственная татуировка на теле Элли. Она – постоянная клиентка голливудского мастера Dr Woo.

Лили Аллен

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


На указательном пальце правой руки у Лили есть надпись «Shhh…». Она сделала ее после вечеринки вместе с Линси Лохан в 2009 году. Но почти сразу выяснилось, что такое же изображение есть и у Рианны. В интервью каналу Australian TV Лили рассказала, что у нее отличная татуировка, но, увы, не оригинальная.

Кара Делевинь

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


Сейчас у Кары больше 15 татуировок, за что модель любят ведущие голливудские мастера. Например, знаменитого льва на указательном пальце правой руки ей набил Dr Woo. Чуть позже этот лев вместе с Карой снялся в рекламной кампании часового бренда TAG Heuer. Но есть у девушки и странные работы. Например, надпись Bacon на ступне, которую сделали художники салона Bang Bang в Нью-Йорке.

Майли Сайрус

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


На теле Майли больше 20 татуировок. Но одна из самых забавных на правом плече – банка пасты Vegemite (национального блюда Австралии). Поклонники предположили, что тату посвящена ее жениху австралийскому актеру Лиаму Хемсворту.

Шерил Коул

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


У Шерил есть небольшая татуировка на руке и крошечное сердце на безымянном пальце, но о них все забыли, когда в 2013 девушка сделала огромное изображение роз на пояснице и ягодицах. Это работа мастера Никко Хуртадо, стоимость которой держится в секрете.

Николь Ричи

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


На щиколотках у Николь есть татуировка с цепью и крестом, на пояснице – крест, а на запястье – надпись «Virgin», на спине – крылья. По хорошему, каждую из них можно сводить, но в случае с цепью на щиколотке – это еще и непрактично: такая тату быстро тускнеет из-за соприкосновения с обувью.

Анджелина Джоли

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


Одна из самых заметных татуировок Анджелины – координаты на плече. Они сменили дракона и надпись «Billy Bob», которые звезда сводила после расставания с Билли Бобом Торнтоном. С координатами тоже не все гладко: шесть из них обозначают места, где родились дети Джоли. А седьмой нижний ряд – это координаты города Шони в штате Оклахома, где родился Бред Питт.

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Мина Сувари

Звезды, сделавшие странные татуировки. Фото


Мина Сувари до сих пор продолжает совершенствовать свою татуировку. В 2012 году к голове льва и словам «Word, Sound, Power» она добавила еще одну надпись. Это не единственные изображения на теле девушки. После знакомства с мужем Симоне Сестито она сделала татуировку под грудью с цифрой 13. Такая же есть и у Симоне.
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 Теги: тату, звезды

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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