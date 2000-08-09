Раздел: Фоторепортажи
Блюда, которые были придуманы абсолютно случайно. Фото
Это была счастливая для нас случайность.
Кухни различных народов мира поражают своим разнообразием. Из самых простых, казалось бы, продуктов можно приготовить сотни различных блюд, стоит лишь приложить фантазию и поэкспериментировать, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Впрочем, судя по огромному количеству рецептов в Интернете и невероятному множеству кулинарных книг, существующих в природе, люди с фантазией уже придумали все блюда, которые только можно было придумать.
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, каким образом было придумано ваше любимое блюдо? Быть может, в вашем воображении возникает шеф-повар какой-нибудь крупной продовольственной компании, бесконечно изобретающий новые вкусы из старых продуктов взамен поднадоевших?
На самом деле, как показывает практика, существованию очень многих популярнейших блюд мы обязаны исключительно Его Величеству Случаю. Предлагаем вашему вниманию десять популярных и любимых многими блюд, которые появились на свет совершенно случайно.
Фруктовый лед на палочке
В 1905-ом году американец по имени Фрэнк Эпперсон изобрел так называемый фруктовый лед на палочке. Это сладкое фруктовое лакомство, которое нравится и взрослым и детям, приобрело почти такую же популярность, как и мороженое.
Приятно охладиться в летнюю жару порцией-другой этого фруктового угощения. Однако на момент случайного открытия фруктового льда Фрэнком (которому, кстати, тогда было всего 11 лет) было явно не лето.
Мальчик любил изготавливать для себя сладкую газированную воду с помощью нехитрого домашнего оборудования. Совершенно случайно он оставил сладкую смесь, приготовленную вечером, во дворе.
Ночь тогда выдалась холодной, температура упала ниже нуля. К утру Фрэнк обнаружил, что палочка, которой он размешивал приготовленную смесь, вмерзла в нее. Юного изобретателя это не остановило, и он слизал напиток, замерзший вокруг палочки.
Мальчик стал называть это лакомство "Эпсикл" (собственно, объединив первые буквы своей фамилии со словом "сосулька" (icicle)). Первыми покупателями фруктового льда стали его соседи и друзья, высоко оценив вкусовые качества продукта.
Спустя почти 20 лет Фрэнк решил запатентовать свое случайное изобретение. Он подал заявку на патент под именем "Попсикл" (так захотели его дети). Сам он производителем не стал, однако продал патент производственной компании, благодаря которой фруктовый лед стал известен всему миру.
Печенье с кусочками шоколада
В 1930-ом году некая Рут Уэйкфилд изобрела печенье, которое снискало невероятную популярность не только на родине Рут, в США, но и далеко за пределами этой страны. Известное в мире, как Chocolate Chip Cookies, это лакомство является, по сути, печеньем с кусочками шоколада.
Возможно, вас несколько удивит тот факт, что печенье с кусочками шоколада было открыто совершенно случайно. Однако так оно и произошло в реальности. Но начать следует, наверное, с того, что Рут вместе со своим супругом владели небольшим гостиным двором для туристов под названием Toll House Inn.
Одним прекрасным днем Рут готовила шоколадные печенья (из теста и какао) для многочисленных постояльцев своего двора. Внезапно она обнаружила, что основной ингредиент (собственно, какао для выпечки) закончился.
Вместо того чтобы отправиться в магазин за недостающим ингредиентом, Рут просто размолола обычную шоколадку на кусочки, а затем высыпала их во взбитое тесто. Идея пришла к ней абсолютно спонтанно, она не планировала что-либо изобретать.
Рут просто предположила, что размолотая шоколадка растает и равномерно распределится в тесте, как это бывает с обычным порошковым какао. Однако вместо этого женщина неожиданно получила печенья с кусочками шоколада. В итоге появилось совершенно новое лакомство, полюбившееся многим поколениям.
Вафельные рожки для мороженого
Ничто не выглядит настолько естественным, как мороженое в вафельном рожке. Кажется, что тут и изобретать ничего не надо было – идея формы просто существовала всегда. Однако и эти стаканчики были придуманы совершенно случайно. По крайней мере, под мороженое.
Автором рожков стал некий Арнольд Форнахоу, в случайном соавторстве со своим знакомым кондитером. История эта произошла жарким летом 1904-го года. Арнольд бойко торговал мороженым, наполняя лакомством пластиковые стаканчики. Неожиданно закончилась тара.
Неподалеку от Форнахоу торговали кондитерскими изделиями. Мужчина обратился к кондитеру, который не нашел предложить Арнольду ничего иного, кроме имевшихся в избытке мягких вафельных пластинок.
Арнольд, немного попрактиковавшись, приловчился сворачиваться пластинки в конусовидную форму, что позволяло мороженому не вытекать из импровизированного стаканчика.
Неожиданно покупателям Арнольда понравилось мороженое именно в таких вот вафельных рожках, а посему мороженщик поставил продажи лакомства в них на поток. На сегодняшний день мороженое в вафельных стаканчиках в форме конуса является одним из наиболее продаваемых.
Сэндвич
Современный сэндвич – это не продукт "творчества" многочисленных производителей фаст-фуда. Чтобы обратиться к истокам, надо вернуться в середину 1700-ых годов, когда 4-й граф Сэндвич по имени Джон Монтегю сделал для себя неожиданное открытие.
Он неожиданно обнаружил, что если салат, лук, помидоры и сдобренное горчицей мясо уютно расположить между двумя ломтями хлеба, то получится простое и очень недурное по вкусу блюдо. Собственно, речь идет о прообразе современного сэндвича.
Джон Монтегю сделал это открытие, как говорится, "не от легкой жизни". Существуют несколько версий того, как именно английский дипломат и Первый лорд Адмиралтейства пришел к этому неожиданному открытию.
Согласно одной из историй, Монтегю, будучи крайне азартным игроком, иногда так увлекался карточной игрой, что подолгу не позволял себе встать из-за игрового стола хоть ненадолго, чтобы перекусить.
Он заказывал мясо и хлеб, и, чтобы не запачкать рук и, соответственно, карт, просто зажимал мясо между ломтями хлеба. Впрочем, существует и другая версия, согласно которой Монтегю изобрел сэндвич не совсем случайно.
Так как он посвящал игре многие часы, его всегда интересовала возможность легкого и быстрого перекуса, чтобы не надо было даже использовать тарелки или блюда. Современный сэндвич, существующий во многих различных исполнениях, стал одним из самых популярных видов бутерброда.
Тофу
Существует достаточно большое количество историй, которые объясняют то, как люди открыли тофу. Какие из них являются правдой, а какие вымыслом – сейчас уже сложно сказать. Однако наибольший интерес с точки зрения оригинальности представляет следующая история.
Тофу, как известно, изготавливается из соевых бобов. Этот нейтральный по вкусу продукт очень богат белком, поэтому его охотно используют для многих кулинарных рецептов. Для свертывания (или створаживания) используют нигари (хлорид магния), получаемый в традиционной японской кухне путем выпаривания морской воды.
Считается, что в незапамятные времена один китайский повар случайно уронил кусочек этого самого нигари в сосуд с соевым молоком. Эта случайность якобы позволила повару открыть для себя процесс свертывания молока из-за нигари, что и привело к появлению нового блюда.
Повар подал это блюдо своим клиентам, многим из которых оно пришлось очень даже по вкусу. И тогда китаец продолжил изготавливать прообраз тофу, что помогло ему даже увеличить количество постоянных посетителей заведения.
В наши дни тофу стало особенно популярно среди вегетарианцев, которые употребляют этот богатый белком продукт в качестве замены мясу. Будучи нейтральным по вкусу, тофу приобретает вкус блюда, с которым контактирует в процессе приготовления пищи.
Картофельные чипсы
Случилось это в 1853-ем году, в ресторане Moon’s Lake House, расположенному неподалеку от озера Саратога, город Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. Некий Джордж Крам, шеф-повар этого ресторана, славился тем, что стремился всячески угождать своим клиентам, потчуя их разными вкусностями.
В один прекрасный день в ресторан заглянул один из завсегдатаев, который заказал обычную жареную картошку. Гостю принесли блюдо, однако тот оказался недоволен толщиной ломтиков картошки.
Посетитель отослал блюдо с жареной картошкой обратно на кухню, попросив, чтобы его переделали, сделав ломти тоньше. Конечно, постоянному посетителю пошли навстречу. Его заказ был вскоре переделан, после чего ему принесли новое блюдо.
Однако и в этом случае толщина картофеля оказалась не той, на которую рассчитывал посетитель. Судя по всему, так продолжалось несколько раз, пока у Джорджа Крама не лопнуло терпение. Нет, он не погнал посетителя прочь, а решил сам приготовить это блюдо привередливому гостю.
Крам порезал картофель так тонко, насколько это вообще было возможно. Теперь он был уверен, что толщина картофеля уж точно должна удовлетворить вкусу гостя. А затем Джордж его пожарил, добавив соль – больше никаких ингредиентов не было.
Крам сделал все возможное, чтобы угадать с толщиной, солью и степенью прожарки. Посетитель ресторана пришел в восторг, когда отведал готовое блюдо. Так на свет появились первые в мире картофельные чипсы, которые стали следствием капризов и причуд предвзятого клиента.
Кукурузные хлопья
Кукурузные хлопья – это неизменный атрибут здорового завтрака во многих семьях. Огромное количество производителей во всем мире выпускает этот продукт в самых различных вариациях и с самыми различными ингредиентами.
Появилось на свет это кулинарное "изобретение" еще в далеком XIX-ом веке. Придумал его американский врач Джон Келлог в соавторстве со своим братом Уильямом Келлогом. Возможно, это одна из тех историй, когда сложно говорить о совсем уж случайно природе открытия кукурузных хлопьев.
Братья Келлоги трудились в санаторно-курортном учреждении в городе Батл-Крик, штат Мичиган, США. Они не только помогали своей деятельностью оздоровлению пациентов, но и сами активно ратовали за здоровый образ жизни, являясь к тому же вегетарианцами.
Как-то раз братья вознамерились придумать другой способ приготовления пшеницы, который оказался бы здоровой заменой хлебу. Первое, что им пришло в голову, это прокипятить пшеницу.
Они варили ее достаточно долго, поэтому, когда братья вывалили содержимое из кастрюли, их взору предстала гора хлопьев. Келлоги просто переварили пшеницу, что, к счастью для всех любителей хлопьев, побудило их продолжить изыскания.
Братья решили запечь то, что получилось, благодаря чему они открыли самые настоящие хлебные хлопья. Те, кто попробовал новое блюдо, сочли его недурным. Но Келлоги решили по какой-то причине заменить пшеницу кукурузой, что и привело к появлению самых первых кукурузных хлопьев.
Гранулированное мороженое
Такое лакомство, каковым является гранулированное мороженое, быть может, не столь популярно в нашей стране, как, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где оно и было придумано. Однако недаром его называют десертом будущего!
Изобретению гранулированного мороженого мы обязаны "затейнику" по имени Джонс Курт – американскому микробиологу, занимавшемуся активным изучением технологии криогенной заморозки. А произошло это не так давно – в 1988-ом году.
Курт проводил ряд опытов по замораживанию различных кормов для крупно-копытных сельскохозяйственных животных. Целью опытов было получение так называемых быстрых кормов, которые позволили бы быстрее осуществлять кормежку скотины.
В частности, микробиолог подверг заморозке некоторое количество корма, воздействовав на него температурой в минус 212 градусов Цельсия. Полученные в результате эксперимента гранулы можно было свободно использовать для кормления сельскохозяйственных животных.
Вдохновленный успехами Джонс решил поэкспериментировать и с другими продуктами питания (в том числе и теми, которые употребляют в пищу люди). Весьма удачными оказались эксперименты с заморозкой мороженого, что привело к появлению прообраза гранулированного лакомства.
Изначально микробиолог изготавливал сладкое и тающее во рту угощение только для своих родных близких. Однако позже, смекнув, что из этого блюда можно извлечь прибыль, Курт начал торговлю с маленького ларька, построив позже свой собственный завод.
Кока-кола
О кока-коле известно многое. В отличие от ее изобретателя, Джона Стита Пембертона. Для многих, вероятно, будет открытием, что Пембертон не имел никакого отношения к кулинарии – он был бывшим военным офицером, а также фармацевтом и морфинистом.
Рецепт кока-колы был разработан Джоном в 1886-ом году. Причиной того, что армейский офицер посвятил себя работе над подобным рецептом, было его ранение и зависимость от такого тяжелого наркотического обезболивающего, как морфий.
Пембертон решил разработать напиток на основе коки (кокаинового куста). Изначально он сочетал этот ингредиент с различными винами. В состав окончательного напитка, названного "Вино Мариари", вошли также дамиан (кустарниковое растение) и орех колы, растения семейства мальвовых.
Однако необходимость изменить формулу возникла тогда, когда в некоторых округах штата Джорджия, где жил и трудился Джон Пембертон, был введен "сухой закон". Вино в виде основы напитка пришлось исключить, заменив с помощью газированного сиропа из жженого сахара.
На сегодняшний день кока-кола является одним из самых популярных сладких газированных напитков во всем мире. Конечно, состав колы наших дней значительно отличается от прототипа хотя бы тем, что в ней не содержится почти 9 мг кокаина, как было в первоначальном варианте.
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Киевский торт
Своеобразной вишенкой на торте, изготовленного из сегодняшнего списка случайно открытых лакомств и продуктов питания, станет сам торт. Точнее говоря, киевский торт, рецептура которого была разработана на кондитерской фабрике имени карла Маркса, Киев, еще в 1956-ом году.
Основой создания данной рецептуры послужила ошибка технологов. Вернее, не столько ошибка, сколько обычное разгильдяйство – кондитеры просто забыли определить в холодильник некоторое количество яичного белка, который должен был использоваться при приготовлении бисквита.
Изготовленные из белка коржи получились сухими. Сотрудники цеха решили как-то скрыть свою ошибку, а посему залили коржи масляным кремом. Поверх крема была уложена ванильная пудра и кремовый цветочный орнамент.
Как оказалось, данный рецепт не только пришелся многим по вкусу, но и стал основой для рецептуры настоящего "Киевского торта", который вот уже на протяжении долгих лет является самой настоящей визитной карточкой Киева.
Кухни различных народов мира поражают своим разнообразием. Из самых простых, казалось бы, продуктов можно приготовить сотни различных блюд, стоит лишь приложить фантазию и поэкспериментировать, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Впрочем, судя по огромному количеству рецептов в Интернете и невероятному множеству кулинарных книг, существующих в природе, люди с фантазией уже придумали все блюда, которые только можно было придумать.
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, каким образом было придумано ваше любимое блюдо? Быть может, в вашем воображении возникает шеф-повар какой-нибудь крупной продовольственной компании, бесконечно изобретающий новые вкусы из старых продуктов взамен поднадоевших?
На самом деле, как показывает практика, существованию очень многих популярнейших блюд мы обязаны исключительно Его Величеству Случаю. Предлагаем вашему вниманию десять популярных и любимых многими блюд, которые появились на свет совершенно случайно.
Фруктовый лед на палочке
В 1905-ом году американец по имени Фрэнк Эпперсон изобрел так называемый фруктовый лед на палочке. Это сладкое фруктовое лакомство, которое нравится и взрослым и детям, приобрело почти такую же популярность, как и мороженое.
Приятно охладиться в летнюю жару порцией-другой этого фруктового угощения. Однако на момент случайного открытия фруктового льда Фрэнком (которому, кстати, тогда было всего 11 лет) было явно не лето.
Мальчик любил изготавливать для себя сладкую газированную воду с помощью нехитрого домашнего оборудования. Совершенно случайно он оставил сладкую смесь, приготовленную вечером, во дворе.
Ночь тогда выдалась холодной, температура упала ниже нуля. К утру Фрэнк обнаружил, что палочка, которой он размешивал приготовленную смесь, вмерзла в нее. Юного изобретателя это не остановило, и он слизал напиток, замерзший вокруг палочки.
Мальчик стал называть это лакомство "Эпсикл" (собственно, объединив первые буквы своей фамилии со словом "сосулька" (icicle)). Первыми покупателями фруктового льда стали его соседи и друзья, высоко оценив вкусовые качества продукта.
Спустя почти 20 лет Фрэнк решил запатентовать свое случайное изобретение. Он подал заявку на патент под именем "Попсикл" (так захотели его дети). Сам он производителем не стал, однако продал патент производственной компании, благодаря которой фруктовый лед стал известен всему миру.
Печенье с кусочками шоколада
В 1930-ом году некая Рут Уэйкфилд изобрела печенье, которое снискало невероятную популярность не только на родине Рут, в США, но и далеко за пределами этой страны. Известное в мире, как Chocolate Chip Cookies, это лакомство является, по сути, печеньем с кусочками шоколада.
Возможно, вас несколько удивит тот факт, что печенье с кусочками шоколада было открыто совершенно случайно. Однако так оно и произошло в реальности. Но начать следует, наверное, с того, что Рут вместе со своим супругом владели небольшим гостиным двором для туристов под названием Toll House Inn.
Одним прекрасным днем Рут готовила шоколадные печенья (из теста и какао) для многочисленных постояльцев своего двора. Внезапно она обнаружила, что основной ингредиент (собственно, какао для выпечки) закончился.
Вместо того чтобы отправиться в магазин за недостающим ингредиентом, Рут просто размолола обычную шоколадку на кусочки, а затем высыпала их во взбитое тесто. Идея пришла к ней абсолютно спонтанно, она не планировала что-либо изобретать.
Рут просто предположила, что размолотая шоколадка растает и равномерно распределится в тесте, как это бывает с обычным порошковым какао. Однако вместо этого женщина неожиданно получила печенья с кусочками шоколада. В итоге появилось совершенно новое лакомство, полюбившееся многим поколениям.
Вафельные рожки для мороженого
Ничто не выглядит настолько естественным, как мороженое в вафельном рожке. Кажется, что тут и изобретать ничего не надо было – идея формы просто существовала всегда. Однако и эти стаканчики были придуманы совершенно случайно. По крайней мере, под мороженое.
Автором рожков стал некий Арнольд Форнахоу, в случайном соавторстве со своим знакомым кондитером. История эта произошла жарким летом 1904-го года. Арнольд бойко торговал мороженым, наполняя лакомством пластиковые стаканчики. Неожиданно закончилась тара.
Неподалеку от Форнахоу торговали кондитерскими изделиями. Мужчина обратился к кондитеру, который не нашел предложить Арнольду ничего иного, кроме имевшихся в избытке мягких вафельных пластинок.
Арнольд, немного попрактиковавшись, приловчился сворачиваться пластинки в конусовидную форму, что позволяло мороженому не вытекать из импровизированного стаканчика.
Неожиданно покупателям Арнольда понравилось мороженое именно в таких вот вафельных рожках, а посему мороженщик поставил продажи лакомства в них на поток. На сегодняшний день мороженое в вафельных стаканчиках в форме конуса является одним из наиболее продаваемых.
Сэндвич
Современный сэндвич – это не продукт "творчества" многочисленных производителей фаст-фуда. Чтобы обратиться к истокам, надо вернуться в середину 1700-ых годов, когда 4-й граф Сэндвич по имени Джон Монтегю сделал для себя неожиданное открытие.
Он неожиданно обнаружил, что если салат, лук, помидоры и сдобренное горчицей мясо уютно расположить между двумя ломтями хлеба, то получится простое и очень недурное по вкусу блюдо. Собственно, речь идет о прообразе современного сэндвича.
Джон Монтегю сделал это открытие, как говорится, "не от легкой жизни". Существуют несколько версий того, как именно английский дипломат и Первый лорд Адмиралтейства пришел к этому неожиданному открытию.
Согласно одной из историй, Монтегю, будучи крайне азартным игроком, иногда так увлекался карточной игрой, что подолгу не позволял себе встать из-за игрового стола хоть ненадолго, чтобы перекусить.
Он заказывал мясо и хлеб, и, чтобы не запачкать рук и, соответственно, карт, просто зажимал мясо между ломтями хлеба. Впрочем, существует и другая версия, согласно которой Монтегю изобрел сэндвич не совсем случайно.
Так как он посвящал игре многие часы, его всегда интересовала возможность легкого и быстрого перекуса, чтобы не надо было даже использовать тарелки или блюда. Современный сэндвич, существующий во многих различных исполнениях, стал одним из самых популярных видов бутерброда.
Тофу
Существует достаточно большое количество историй, которые объясняют то, как люди открыли тофу. Какие из них являются правдой, а какие вымыслом – сейчас уже сложно сказать. Однако наибольший интерес с точки зрения оригинальности представляет следующая история.
Тофу, как известно, изготавливается из соевых бобов. Этот нейтральный по вкусу продукт очень богат белком, поэтому его охотно используют для многих кулинарных рецептов. Для свертывания (или створаживания) используют нигари (хлорид магния), получаемый в традиционной японской кухне путем выпаривания морской воды.
Считается, что в незапамятные времена один китайский повар случайно уронил кусочек этого самого нигари в сосуд с соевым молоком. Эта случайность якобы позволила повару открыть для себя процесс свертывания молока из-за нигари, что и привело к появлению нового блюда.
Повар подал это блюдо своим клиентам, многим из которых оно пришлось очень даже по вкусу. И тогда китаец продолжил изготавливать прообраз тофу, что помогло ему даже увеличить количество постоянных посетителей заведения.
В наши дни тофу стало особенно популярно среди вегетарианцев, которые употребляют этот богатый белком продукт в качестве замены мясу. Будучи нейтральным по вкусу, тофу приобретает вкус блюда, с которым контактирует в процессе приготовления пищи.
Картофельные чипсы
Случилось это в 1853-ем году, в ресторане Moon’s Lake House, расположенному неподалеку от озера Саратога, город Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. Некий Джордж Крам, шеф-повар этого ресторана, славился тем, что стремился всячески угождать своим клиентам, потчуя их разными вкусностями.
В один прекрасный день в ресторан заглянул один из завсегдатаев, который заказал обычную жареную картошку. Гостю принесли блюдо, однако тот оказался недоволен толщиной ломтиков картошки.
Посетитель отослал блюдо с жареной картошкой обратно на кухню, попросив, чтобы его переделали, сделав ломти тоньше. Конечно, постоянному посетителю пошли навстречу. Его заказ был вскоре переделан, после чего ему принесли новое блюдо.
Однако и в этом случае толщина картофеля оказалась не той, на которую рассчитывал посетитель. Судя по всему, так продолжалось несколько раз, пока у Джорджа Крама не лопнуло терпение. Нет, он не погнал посетителя прочь, а решил сам приготовить это блюдо привередливому гостю.
Крам порезал картофель так тонко, насколько это вообще было возможно. Теперь он был уверен, что толщина картофеля уж точно должна удовлетворить вкусу гостя. А затем Джордж его пожарил, добавив соль – больше никаких ингредиентов не было.
Крам сделал все возможное, чтобы угадать с толщиной, солью и степенью прожарки. Посетитель ресторана пришел в восторг, когда отведал готовое блюдо. Так на свет появились первые в мире картофельные чипсы, которые стали следствием капризов и причуд предвзятого клиента.
Кукурузные хлопья
Кукурузные хлопья – это неизменный атрибут здорового завтрака во многих семьях. Огромное количество производителей во всем мире выпускает этот продукт в самых различных вариациях и с самыми различными ингредиентами.
Появилось на свет это кулинарное "изобретение" еще в далеком XIX-ом веке. Придумал его американский врач Джон Келлог в соавторстве со своим братом Уильямом Келлогом. Возможно, это одна из тех историй, когда сложно говорить о совсем уж случайно природе открытия кукурузных хлопьев.
Братья Келлоги трудились в санаторно-курортном учреждении в городе Батл-Крик, штат Мичиган, США. Они не только помогали своей деятельностью оздоровлению пациентов, но и сами активно ратовали за здоровый образ жизни, являясь к тому же вегетарианцами.
Как-то раз братья вознамерились придумать другой способ приготовления пшеницы, который оказался бы здоровой заменой хлебу. Первое, что им пришло в голову, это прокипятить пшеницу.
Они варили ее достаточно долго, поэтому, когда братья вывалили содержимое из кастрюли, их взору предстала гора хлопьев. Келлоги просто переварили пшеницу, что, к счастью для всех любителей хлопьев, побудило их продолжить изыскания.
Братья решили запечь то, что получилось, благодаря чему они открыли самые настоящие хлебные хлопья. Те, кто попробовал новое блюдо, сочли его недурным. Но Келлоги решили по какой-то причине заменить пшеницу кукурузой, что и привело к появлению самых первых кукурузных хлопьев.
Гранулированное мороженое
Такое лакомство, каковым является гранулированное мороженое, быть может, не столь популярно в нашей стране, как, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где оно и было придумано. Однако недаром его называют десертом будущего!
Изобретению гранулированного мороженого мы обязаны "затейнику" по имени Джонс Курт – американскому микробиологу, занимавшемуся активным изучением технологии криогенной заморозки. А произошло это не так давно – в 1988-ом году.
Курт проводил ряд опытов по замораживанию различных кормов для крупно-копытных сельскохозяйственных животных. Целью опытов было получение так называемых быстрых кормов, которые позволили бы быстрее осуществлять кормежку скотины.
В частности, микробиолог подверг заморозке некоторое количество корма, воздействовав на него температурой в минус 212 градусов Цельсия. Полученные в результате эксперимента гранулы можно было свободно использовать для кормления сельскохозяйственных животных.
Вдохновленный успехами Джонс решил поэкспериментировать и с другими продуктами питания (в том числе и теми, которые употребляют в пищу люди). Весьма удачными оказались эксперименты с заморозкой мороженого, что привело к появлению прообраза гранулированного лакомства.
Изначально микробиолог изготавливал сладкое и тающее во рту угощение только для своих родных близких. Однако позже, смекнув, что из этого блюда можно извлечь прибыль, Курт начал торговлю с маленького ларька, построив позже свой собственный завод.
Кока-кола
О кока-коле известно многое. В отличие от ее изобретателя, Джона Стита Пембертона. Для многих, вероятно, будет открытием, что Пембертон не имел никакого отношения к кулинарии – он был бывшим военным офицером, а также фармацевтом и морфинистом.
Рецепт кока-колы был разработан Джоном в 1886-ом году. Причиной того, что армейский офицер посвятил себя работе над подобным рецептом, было его ранение и зависимость от такого тяжелого наркотического обезболивающего, как морфий.
Пембертон решил разработать напиток на основе коки (кокаинового куста). Изначально он сочетал этот ингредиент с различными винами. В состав окончательного напитка, названного "Вино Мариари", вошли также дамиан (кустарниковое растение) и орех колы, растения семейства мальвовых.
Однако необходимость изменить формулу возникла тогда, когда в некоторых округах штата Джорджия, где жил и трудился Джон Пембертон, был введен "сухой закон". Вино в виде основы напитка пришлось исключить, заменив с помощью газированного сиропа из жженого сахара.
На сегодняшний день кока-кола является одним из самых популярных сладких газированных напитков во всем мире. Конечно, состав колы наших дней значительно отличается от прототипа хотя бы тем, что в ней не содержится почти 9 мг кокаина, как было в первоначальном варианте.
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Киевский торт
Своеобразной вишенкой на торте, изготовленного из сегодняшнего списка случайно открытых лакомств и продуктов питания, станет сам торт. Точнее говоря, киевский торт, рецептура которого была разработана на кондитерской фабрике имени карла Маркса, Киев, еще в 1956-ом году.
Основой создания данной рецептуры послужила ошибка технологов. Вернее, не столько ошибка, сколько обычное разгильдяйство – кондитеры просто забыли определить в холодильник некоторое количество яичного белка, который должен был использоваться при приготовлении бисквита.
Изготовленные из белка коржи получились сухими. Сотрудники цеха решили как-то скрыть свою ошибку, а посему залили коржи масляным кремом. Поверх крема была уложена ванильная пудра и кремовый цветочный орнамент.
Как оказалось, данный рецепт не только пришелся многим по вкусу, но и стал основой для рецептуры настоящего "Киевского торта", который вот уже на протяжении долгих лет является самой настоящей визитной карточкой Киева.
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