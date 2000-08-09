Раздел: Фоторепортажи
Модно и красиво: свадебные платья для любительниц нестандартного. Фото
Модницы их точно оценят.
В этот важный день хочется быть особенной и именно интересное нестандартное платье здесь пригодится, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Классика вечна, однако не всегда нужна. Именно так бывает и в выборе свадебного платья. Иногда хочется отступить от канонов моды, выбрать что-то необычное и поразить всех гостей своим видом.
Длинные пышные платья, конечно, роскошные, но есть множество других вариантов свадебного наряда. Вот, например, брючный костюм. Или платье-ночная рубашка. Или же можно смело одеть легкий кружевной сарафан или белую мужскую рубашку под поясок.
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Не бойтесь экспериментировать! А эти оригинальные идеи свадебного наряда, пусть вдохновляют на правильный выбор.
Нестандартные свадебные платья 2018:
В этот важный день хочется быть особенной и именно интересное нестандартное платье здесь пригодится, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Классика вечна, однако не всегда нужна. Именно так бывает и в выборе свадебного платья. Иногда хочется отступить от канонов моды, выбрать что-то необычное и поразить всех гостей своим видом.
Длинные пышные платья, конечно, роскошные, но есть множество других вариантов свадебного наряда. Вот, например, брючный костюм. Или платье-ночная рубашка. Или же можно смело одеть легкий кружевной сарафан или белую мужскую рубашку под поясок.
Читайте также: Лучшие снимки года по версии Through Your Lens. Фото
Не бойтесь экспериментировать! А эти оригинальные идеи свадебного наряда, пусть вдохновляют на правильный выбор.
Нестандартные свадебные платья 2018:
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