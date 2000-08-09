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Женщины-воины, вошедшие в историю человечества. Фото

Женщины-воины, вошедшие в историю человечества. ФотоИми восхищались веками.

В последнюю очередь женственность ассоциируется у нас с полем битвы. Девушки хранят очаг и растят детей, им не место там, где льется кровь, а крики раненых звучат так громко, что темнеет солнце. Однако, история человечества знает многих отважных воительниц, взявших в руки меч не по любви, а по нужде. И каждая из этих героинь сумела-таки отстоять свое - искренний женский гнев, помноженный на женскую же ловкость и изворотливость, способен стать решающим фактором в самой ожесточенной схватке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Женщины-воины, вошедшие в историю человечества. Фото


Этельфледа Мерсийская

Этельфледа Мерсийская, королева Мерсии, унаследовала воинскую доблесть от своего отца Альфреда Великого Уэссекса, легендарного убийцы викингов. Девушку по династическим соображениям выдали замуж за одного из соратников, Этельреда. Тот снискал большую воинскую славу, однако через несколько лет слег с болезнью и защита Мерсии легла на слабые женские плечи. Этельфледа оказалась прекрасным правителем и хорошим тактиком: за 8 лет правления она возвела цепь крепостей по всему королевству, а в 916 году лично возглавила успешную военную экспедицию на Уэльс.

Женщины-воины, вошедшие в историю человечества. Фото


Принцесса Хутулун

Монгольская принцесса Хутулун отбивалась от женихов в буквальном смысле: с мечом в руке она выходила против каждого претендента на ее руку. По сохранившимся до наших пор свидетельствам, принцесса уложила в землю около сорока воинов, прежде чем все-таки согласилась на брак.

Женщины-воины, вошедшие в историю человечества. Фото


Чжэн Ши

Девочка из бедной кантонской семьи могла рассчитывать только на одну профессию. Всю молодость Чжэн провела в публичном доме, откуда ее нагло выкрал пиратский вожак. После его гибели Чжэн Ши каким-то образом сумела принять командование и в скором времени сколотила гигантскую армаду из 300 судов. В лучшие дни под началом этой кровожадной воительницы ходило до сорока тысяч моряков. Корабли Чжэн терроризировали побережье практически безнаказанно. Китайским властям пришлось предложить пиратке полную амнистию, и в 36 лет девушка сошла на берег, сохранив в качестве личного приданого огромную сумму денег.

Женщины-воины, вошедшие в историю человечества. Фото


Эмилия Плятер

Графиня и революционерка одновременно, Эмилия Плятер отказалась от роскошной жизни в родном поместье ради ноябрьского восстания 1830 года. Уже в конце восстания девушка сколотила собственный партизанский отряд, а затем перешла в польскую армию, где дослужилась до капитана. Героиню скосила внезапная лихорадка: Эмилия умерла в 25 лет оставшись в памяти поляков символом настоящего патриотизма.

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Женщины-воины, вошедшие в историю человечества. Фото


Жанна де Дампьер

Жанна де Дампьер стала герцогиней Бретани после брака с герцогом Жаном IV. В 1341 году герцог попал в плен к королю французскому и бедняжке пришлось самостоятельно возглавить войско против Шарля де Блуа, намеревавшегося захватить осиротевшее герцогство.
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 Теги: женщины, воин

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Сегодня, 16:54 » Автор: Анна Мартынова
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