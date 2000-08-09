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Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. ФотоВыбрали самую красивую девушку страны.

Вчера, 14 августа, состоялся конкурс Мисс Украина Вселенная 2018, на котором была выбрана самая красивая девушка нашей страны. В финале конкурса соревновалось 18 конкурсанток. Победительницей жюри выбрали Карину Жосан, именно она представит Украину на престижном конкурсе красоты Мисс Вселенная 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Второй Вице-мисс стала Валерия Рябченко, третьей – Анна Дурицкая, а четвертой – Катерина Семенченко.

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Давайте ближе познакомимся с участницами конкурса.

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Карина Жосанм, 23 года, 179 см.

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Дарья Ахметова, 27 год, 175 см.

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Наталия Болюх, 23 года, 178 см.

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Яна Беляева, 25 лет, 175 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Ольга Литвиненко, 28 лет, 180 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Валерия Рябченко, 23 года, 170 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Галя Присташ, 25 лет, 170 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Ирина Шевчук, 20 лет, 170 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Влада Путава, 19 лет, 179 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Анастасия Кузевич, 25 лет, 175 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Анна Дурицка, 25 лет, 175 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Ирина Марс, 24 года, 173 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Алена Лесик 23 года, 174 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Антонина Баланецкая, 24 года, 178 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Юлия Фрейтас, 26 лет, 167 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Екатерина Семенченко, 25 лет, 175 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


Ксения Клюйко, 24 года, 178 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


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Диана Гасаненко, 19 лет, 176 см

Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото


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 Теги: конкурс красоты, девушки

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Сегодня, 11:05 » Автор: Анна Мартынова
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