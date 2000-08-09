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Девушки, претендовавшие на звание Мисс Украина Вселенная 2018. Фото
Выбрали самую красивую девушку страны.
Вчера, 14 августа, состоялся конкурс Мисс Украина Вселенная 2018, на котором была выбрана самая красивая девушка нашей страны. В финале конкурса соревновалось 18 конкурсанток. Победительницей жюри выбрали Карину Жосан, именно она представит Украину на престижном конкурсе красоты Мисс Вселенная 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Второй Вице-мисс стала Валерия Рябченко, третьей – Анна Дурицкая, а четвертой – Катерина Семенченко.
Давайте ближе познакомимся с участницами конкурса.
Карина Жосанм, 23 года, 179 см.
Дарья Ахметова, 27 год, 175 см.
Наталия Болюх, 23 года, 178 см.
Яна Беляева, 25 лет, 175 см
Ольга Литвиненко, 28 лет, 180 см
Валерия Рябченко, 23 года, 170 см
Галя Присташ, 25 лет, 170 см
Ирина Шевчук, 20 лет, 170 см
Влада Путава, 19 лет, 179 см
Анастасия Кузевич, 25 лет, 175 см
Анна Дурицка, 25 лет, 175 см
Ирина Марс, 24 года, 173 см
Алена Лесик 23 года, 174 см
Антонина Баланецкая, 24 года, 178 см
Юлия Фрейтас, 26 лет, 167 см
Екатерина Семенченко, 25 лет, 175 см
Ксения Клюйко, 24 года, 178 см
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Диана Гасаненко, 19 лет, 176 см
Вчера, 14 августа, состоялся конкурс Мисс Украина Вселенная 2018, на котором была выбрана самая красивая девушка нашей страны. В финале конкурса соревновалось 18 конкурсанток. Победительницей жюри выбрали Карину Жосан, именно она представит Украину на престижном конкурсе красоты Мисс Вселенная 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Второй Вице-мисс стала Валерия Рябченко, третьей – Анна Дурицкая, а четвертой – Катерина Семенченко.
Давайте ближе познакомимся с участницами конкурса.
Карина Жосанм, 23 года, 179 см.
Дарья Ахметова, 27 год, 175 см.
Наталия Болюх, 23 года, 178 см.
Яна Беляева, 25 лет, 175 см
Ольга Литвиненко, 28 лет, 180 см
Валерия Рябченко, 23 года, 170 см
Галя Присташ, 25 лет, 170 см
Ирина Шевчук, 20 лет, 170 см
Влада Путава, 19 лет, 179 см
Анастасия Кузевич, 25 лет, 175 см
Анна Дурицка, 25 лет, 175 см
Ирина Марс, 24 года, 173 см
Алена Лесик 23 года, 174 см
Антонина Баланецкая, 24 года, 178 см
Юлия Фрейтас, 26 лет, 167 см
Екатерина Семенченко, 25 лет, 175 см
Ксения Клюйко, 24 года, 178 см
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Диана Гасаненко, 19 лет, 176 см
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