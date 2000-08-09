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Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото

Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. ФотоЕсть еще порох в пороховницах.

Если кто-то думает, что модельный бизнес открыт только для молодых, он ошибается. Появившаяся седина и морщины вовсе не означают, что о карьере модели можно забыть. И это доказал фотограф Игорь Гавар – основатель российского агентства OLDUSKA. Он собрал под своё крыло мужчин и женщин в возрасте 60-85 лет и предложил им попробовать себя в качестве моделей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
Стильные пенсионеры в портретах талантливого фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, пенсионеры

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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