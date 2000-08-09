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Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. ФотоВыглядит впечатляюще.

Как вы думаете, можно ли помещение, имеющее площадь всего 15 квадратных метров превратить в полноценную квартиру?! Навряд ли, скажут многие. Но дизайнер из Италии Silvana Citterio превзошла все ожидания и смогла так задействовать имеющуюся площадь, что получилось настоящее жилье. С комфортной ванной комнатой, функциональной кухней, уютной спальней, вместительной гардеробной и маленькой столовой! Такие метаморфозы сложно вообразить, а вот с помощью этих фото можно увидеть столь гениальное преображение, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Сильване посчастливилось приобрести маленькую комнату в старинном здании, которое находится в центре великолепного Милана. Самому дому уже более ста лет и предположительно, это была гостиница для странствующих монахов.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Главное преимущество такого приобретения заключается не только в том, что оно находится среди исторических памятников архитектуры, милых магазинчиков и уютных ресторанов, но и то, что располагается рядом с местом работы самой девушки.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Будучи профессионалом, ей не составило труда создать проект преобразования столь крошечной территории. Главное, правильно и точно рассчитать, как максимально рационально использовать каждый сантиметр полезной площади. Поскольку это старинное здание и, как правило, самое большое достоинство таких построек – это высокие потолки. Благодаря этому козырю, девушке и удалось достичь столь фантастических результатов в перепланировке жилья.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Конечно же, добиться ощущения апартаментов с просторными комнатами ни у кого не получится, но избежать чувства тесноты и крайней зажатости Сильване удалось с элегантной тонкостью и гармоничностью.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Разделив площадь квартиры на два яруса: на первом она с успехом расположила кухню, ванную комнату, гардеробную, прихожую и лестницу, а на втором - большую двуспальную кровать и миниатюрную зону столовой с оригинальным столиком и стульями.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Чтобы лучше понять, как это ей удалось, рассмотрим эту необычную планировку по порядку

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Примерно третью часть общей площади занимает проход от прихожей к ванной. На этом месте очень компактно Сильвана расположила зону кухни, которая оборудована всей необходимой бытовой техникой и предметами. Очень интересная и многофункциональная мебель была использована для столь оригинального дизайна. Чего лишь стоит стол, который который был оснащен не только выдвижными ящиками, мойкой, духовым шкафом, посудомоечной машиной, варочной плитой и мини-холодильником, но и особенной откидной крышкой.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Ее используют, когда ужин или завтрак уже готов и пора приступать к трапезе. Благодаря особой конструкции, крышка опускается и стол превращается в столовую, где можно организовать романтический ужин. Даже внутренняя площадь самой крышки используется по полной – на ней расположились магнитные держатели для ножей и столовых приборов, а также огромное количество всевозможных баночек для специй.

Единственное неудобство такой конструкции – если хозяйка готовит, то мужу разгуливать туда-сюда из так называемой спальни не получится, выход будет перекрыт. Поскольку компактность такой крошечной квартиры ограничивает лишние передвижения и с этим нужно считаться.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Сразу за зоной кухни начинается ванная комната, которая вместила в себе не только душевую кабину и унитаз, но еще и биде. Облицовка стен светлой кафельной плиткой с глянцевой поверхностью, а также зеркальный навесной шкаф зрительно увеличивают площадь этой зоны, делая ее уютной и оригинальной.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Второй ярус начинается в метре от пола - это зона спальни и столовой.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


На нем расположена огромная белая кровать, накрытая светлым покрывалом, несколько ярких подушек и оригинальных ваз расположенных рядом на полке - все это придает утонченности дизайнерскому оформлению всего интерьера.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Рядом расположился чайный столик и оригинальной формы стулья, созданные во французском стиле, что придает им грациозности и тонкости.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Стена украшена большим зеркалом, которое не только добавило эффектности интерьеру, но и «раздвинуло» зону вокруг кровати, увеличив иллюзорное пространство. Чтобы максимально использовать всю имеющуюся площадь, даже маленький кусочек стены создательница украсила полочкой, на которой хранит книги, фотографии и небольшой светильник.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Как оказалось, кровать тоже имеет скрытые возможности, все свободное пространство под ней используется как гардеробная комната. В которой очень компактно размещены полочки и выдвижные вешалки для всех нарядов, обуви и постельных принадлежностей.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


И даже лестница имеет тайные ящики, в которых помещается огромное количество всякой мелочи и не только.

Дизайнер придумал, как превратить маленькую комнату в полноценную квартиру. Фото


Самая главная изюминка этой квартиры - французский балкон, благодаря которому квартира залита солнечным светом. На нем хозяйка выращивает не только цветы, но и пряные травы, которые использует для приготовления любимых блюд.

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Благодаря главной хитрости, которую Сильвана применяет при планировке и обустройстве маленьких помещений – рациональный расчет, применение двух и более ярусов, а также поочередное использование разных зон, ей удалось сделать не только из своей комнаты полноценную квартиру, но и спроектировать большое количество подобных. Несколько самых удачных ее проектов было внесено в популярные книги по дизайну «MODULAR MICRO APARTMENTS» и «SMALL AND SMART ITERIORS».
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 Теги: дизайнер, квартира

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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