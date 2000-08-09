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Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото

Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. ФотоАктриса позировала для Vogue.

1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась девочка по имени Норма Джин - теперь мы знаем ее как известнейшую американскую певицу, актрису и неоспоримый секс-символ Мэрилин Монро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Берт Штерн - американский звездный и фэшн-фотограф. Его наиболее известная работа - это коллекция из двух с половиной тысяч снимков Мэрилин Монро, на создание которой ушло три дня. Эти фотографии были сделаны по заказу Vogue за шесть недель до смерти Мэрилин.

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Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
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 Теги: Мэрилин Монро, фотосессия

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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