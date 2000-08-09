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Фотосессия Мэрилин Монро, сделанная незадолго до ее смерти. Фото
Актриса позировала для Vogue.
1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась девочка по имени Норма Джин - теперь мы знаем ее как известнейшую американскую певицу, актрису и неоспоримый секс-символ Мэрилин Монро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Берт Штерн - американский звездный и фэшн-фотограф. Его наиболее известная работа - это коллекция из двух с половиной тысяч снимков Мэрилин Монро, на создание которой ушло три дня. Эти фотографии были сделаны по заказу Vogue за шесть недель до смерти Мэрилин.
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1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась девочка по имени Норма Джин - теперь мы знаем ее как известнейшую американскую певицу, актрису и неоспоримый секс-символ Мэрилин Монро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Берт Штерн - американский звездный и фэшн-фотограф. Его наиболее известная работа - это коллекция из двух с половиной тысяч снимков Мэрилин Монро, на создание которой ушло три дня. Эти фотографии были сделаны по заказу Vogue за шесть недель до смерти Мэрилин.
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