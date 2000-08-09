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Так выглядит самый странный магазин в США. Фото

Так выглядит самый странный магазин в США. ФотоЗдесь все ненастоящее.

Британская художница Люси Спарроу открыла в Лос-Анжелесе необычный супермаркет, где всё, от холодильников до полок, сделано из войлока, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Магазин довольно большой - 260 кв.м. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото


2. Войлочные жвачки. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото


3. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото


4. Всего здесь 31 000 плюшево-войлочных продуктов и частей. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото


5. Tanqueray - джин премиум-класса, который производится одноименной компанией в Лондоне. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото


6. Войлочные кетчупы и шоколадная паста Nutella. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото


7. Сигареты. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото


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8. Войлочный алкоголь. (Фото Lucy Nicholson):

Так выглядит самый странный магазин в США. Фото
Так выглядит самый странный магазин в США. Фото
Так выглядит самый странный магазин в США. Фото
Так выглядит самый странный магазин в США. Фото
Так выглядит самый странный магазин в США. Фото
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 Теги: США, магазин

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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