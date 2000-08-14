Смотровые площадки для тех, кто не боится высоты. Фото

Здесь страшно, но невероятно красиво.



Многие люди боятся высоты, но есть смельчаки, мечтающие забраться как можно выше. Одни ходят в горы, другие прыгают с парашютом, а есть те, кто отправляется в разные уголки света, чтобы пройтись по самым страшным смотровым площадкам, передает



1. Многие туристы в курсе, что за острыми ощущениями можно смело отправляться в Китай. Здесь находятся самые страшные тропы, мосты и стеклянные смотровые площадки, расположенные над гигантскими обрывами.







2. Одним из самых популярных направлений для экстремалов является «Стеклянная небесная тропа» или «Извивающийся дракон».







3. Это 100-метровый стеклянный мост шириной в полтора метра находится на высоте 1,5 километра на горе Тяньмэнь, в китайской провинции Хунань.











Кстати, тут же, в Китае находится Лифт Байлун («Лифт Ста Драконов») - это самый высокий внешний лифт в мире. Он поднимает туристов на высоту 330 метров, на смотровую площадку на вершине горы. Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48 - 50 пассажиров. На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов.







«Небесная тропа» над Гранд-Каньоном (Grand Canyon Skywalk)



Стеклянная смотровая площадка, способная впечатлить кого угодно, есть и в США. Это «Небесная тропа» над Гранд-Каньоном в Аризоне.







Она находится на высоте 1219.2 метра и выдвинута от края каньона на 20 метров, что позволяет не только насладиться великолепным видом на парк, но и поднять уровень адреналина в крови благодаря своему прозрачному полу.







«Небесный мост» на острове Лангкави (Langkawi Sky Bridge)



Один из самых страшных и невероятно красивых мостов находится среди высоких тропических лесов на острове Лангкави, у северо-западного побережья Малайзии. «Небесный мост» построен на высоте 700 метров над ущельем между гор Ганунг.







Кстати, этот головокружительный (в прямом смысле) мост является самым высоким одноопорным мостом в мире. Он опирается только на одну высокую металлическую опору, к которой прикреплен 8 тросами. Мост фактически подвешен над пропастью и в ветреные дни даже раскачивается.







Мост шириной 1.8 м - подвесной с одним решетчатым пилоном, к которому прикреплены несущие ванты; распорные тросы, стабилизирующие мост, закреплены на скалах по соседству. Мост, удостоенный в 2005 году премии международного конкурса Footbridge, изогнут полуокружностью, на опорных концах которой располагаются две треугольные обзорные площадки, а изгиб оказывается подвешен как бы «в свободном полете».







Мост в Энгельберге (Titlis Cliff Walk)



Самый высокий подвесной мост Европы расположен вдоль участка горы Титлис на горнолыжном курорте Энгельберг в Швейцарии.







Мост построен на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря, а его длина составляет 100 метров. Если удастся преодолеть дрожь в коленях, то можно насладиться восхитительным видом на Альпы.







Один его конец выходит к станции канатной линии Ice-Flyer, к другому ведёт прорубленный в леднике 140-метровый проход с южной стороны горы.







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Смотровая площадка в Альпшпитце (AlpspiX)



Еще одна экстремальная смотровая площадка расположена в баварских Альпах на высоте 2628 метров на пике Альпшпитце.







Она представляет собой два скрещенных дугообразных балкона-моста, которые выступают над пропастью на 13 метров.







Длина каждого помоста - 24 метра, а ширина - 3 метра.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Многие люди боятся высоты, но есть смельчаки, мечтающие забраться как можно выше. Одни ходят в горы, другие прыгают с парашютом, а есть те, кто отправляется в разные уголки света, чтобы пройтись по самым страшным смотровым площадкам, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium 1. Многие туристы в курсе, что за острыми ощущениями можно смело отправляться в Китай. Здесь находятся самые страшные тропы, мосты и стеклянные смотровые площадки, расположенные над гигантскими обрывами.2. Одним из самых популярных направлений для экстремалов является «Стеклянная небесная тропа» или «Извивающийся дракон».3. Это 100-метровый стеклянный мост шириной в полтора метра находится на высоте 1,5 километра на горе Тяньмэнь, в китайской провинции Хунань.Кстати, тут же, в Китае находится Лифт Байлун («Лифт Ста Драконов») - это самый высокий внешний лифт в мире. Он поднимает туристов на высоту 330 метров, на смотровую площадку на вершине горы. Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48 - 50 пассажиров. На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов.Стеклянная смотровая площадка, способная впечатлить кого угодно, есть и в США. Это «Небесная тропа» над Гранд-Каньоном в Аризоне.Она находится на высоте 1219.2 метра и выдвинута от края каньона на 20 метров, что позволяет не только насладиться великолепным видом на парк, но и поднять уровень адреналина в крови благодаря своему прозрачному полу.Один из самых страшных и невероятно красивых мостов находится среди высоких тропических лесов на острове Лангкави, у северо-западного побережья Малайзии. «Небесный мост» построен на высоте 700 метров над ущельем между гор Ганунг.Кстати, этот головокружительный (в прямом смысле) мост является самым высоким одноопорным мостом в мире. Он опирается только на одну высокую металлическую опору, к которой прикреплен 8 тросами. Мост фактически подвешен над пропастью и в ветреные дни даже раскачивается.Мост шириной 1.8 м - подвесной с одним решетчатым пилоном, к которому прикреплены несущие ванты; распорные тросы, стабилизирующие мост, закреплены на скалах по соседству. Мост, удостоенный в 2005 году премии международного конкурса Footbridge, изогнут полуокружностью, на опорных концах которой располагаются две треугольные обзорные площадки, а изгиб оказывается подвешен как бы «в свободном полете».Самый высокий подвесной мост Европы расположен вдоль участка горы Титлис на горнолыжном курорте Энгельберг в Швейцарии.Мост построен на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря, а его длина составляет 100 метров. Если удастся преодолеть дрожь в коленях, то можно насладиться восхитительным видом на Альпы.Один его конец выходит к станции канатной линии Ice-Flyer, к другому ведёт прорубленный в леднике 140-метровый проход с южной стороны горы.Еще одна экстремальная смотровая площадка расположена в баварских Альпах на высоте 2628 метров на пике Альпшпитце.Она представляет собой два скрещенных дугообразных балкона-моста, которые выступают над пропастью на 13 метров.Длина каждого помоста - 24 метра, а ширина - 3 метра.



