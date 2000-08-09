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В Сети отыскали самую длинноногую в мире девушку. Фото
Ноги Кэролайн Артур составляют почти 132 см.
40-летняя мать двоих детей и бывшая модель Кэролайн Артур, живущая в Мельбурне, заявляет, что длина ее ног равна почти 132 см при росте в 188 см. А это означает, что ее ноги составляют 69% от всего роста, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Из-за своего худощавого телосложения и высокого роста Кэролайн всегда испытывала трудности в выборе одежды. Более того, все начинают на нее откровенно глазеть, где бы она ни появилась.
Однако Кэролайн не всегда была так уверена в себе. Будучи подростком, она старалась одеваться так, чтобы скрыть свой большой рост.
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У Кэролайн и ее мужа Кэмерона двое детей. Свекровь шьет для нее одежду, а муж, работающий строителем, сконструировал их дом с учетом высокого роста любимой - там 3-метровые потолки и высокие кухонные столешницы.
40-летняя мать двоих детей и бывшая модель Кэролайн Артур, живущая в Мельбурне, заявляет, что длина ее ног равна почти 132 см при росте в 188 см. А это означает, что ее ноги составляют 69% от всего роста, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Из-за своего худощавого телосложения и высокого роста Кэролайн всегда испытывала трудности в выборе одежды. Более того, все начинают на нее откровенно глазеть, где бы она ни появилась.
Однако Кэролайн не всегда была так уверена в себе. Будучи подростком, она старалась одеваться так, чтобы скрыть свой большой рост.
Читайте также: Как выглядели звезды в своих первых фильмах. Фото
У Кэролайн и ее мужа Кэмерона двое детей. Свекровь шьет для нее одежду, а муж, работающий строителем, сконструировал их дом с учетом высокого роста любимой - там 3-метровые потолки и высокие кухонные столешницы.
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