Раздел: Фоторепортажи
В этом медицинском центре детей лечат собаки. Фото
Общение с собаками положительно сказывается на здоровье детей.
Есть такая порода собак, вы ее хорошо знаете - золотистый ретривер. Это такие 50-60 кг безграничной любви и нежности ко всем окружающим людям. Это сама собачья доброта в чистом виде, желание быть рядом с человеком и всячески демонстрировать ему свое обожание, ласку и преданность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Именно это качество используют врачи для так называемой канис-терапии при работе с проблемными детьми, особенно страдающими аутизмом. У аутистов часты проявления неспровоцированной агрессии и канис-терапияя с ретриверами помогает снижать их гиперактивность и разрушительное поведение.
У детей, страдающих ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией улучшается координация движений, уменьшается спастика, улучшается память, практически все дети становятся более контактными и самостоятельными.
Дети, которые занимаются с собаками, постепенно переносят позитивное отношение к ним на свое окружение, на мир в целом, становятся более общительными, легче идут на контакт.
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Одним словом, эти любвеобильные лохматые создания на четырех лапах помогают своим маленьким пациентам делать свою жизнь и жизнь их близких легче, прививают им новые качества, которых их лишила болезнь.
Есть такая порода собак, вы ее хорошо знаете - золотистый ретривер. Это такие 50-60 кг безграничной любви и нежности ко всем окружающим людям. Это сама собачья доброта в чистом виде, желание быть рядом с человеком и всячески демонстрировать ему свое обожание, ласку и преданность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Именно это качество используют врачи для так называемой канис-терапии при работе с проблемными детьми, особенно страдающими аутизмом. У аутистов часты проявления неспровоцированной агрессии и канис-терапияя с ретриверами помогает снижать их гиперактивность и разрушительное поведение.
У детей, страдающих ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией улучшается координация движений, уменьшается спастика, улучшается память, практически все дети становятся более контактными и самостоятельными.
Дети, которые занимаются с собаками, постепенно переносят позитивное отношение к ним на свое окружение, на мир в целом, становятся более общительными, легче идут на контакт.
Читайте также: Так выглядят китайские кладбища велосипедов. Фото
Одним словом, эти любвеобильные лохматые создания на четырех лапах помогают своим маленьким пациентам делать свою жизнь и жизнь их близких легче, прививают им новые качества, которых их лишила болезнь.
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