В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото

Это уникальное место.



Этот небольшой бразильский городок создан женщиной и для женщин. Здесь существуют свои правила, своя система организации труда и быта. В городе амазонок заключаются самые обычные браки, рождаются дети. В Ноива до Кордейро царит настоящий матриархат, а мужчины допускаются сюда строго по расписанию, передает



Больше ста лет назад, в конце XIX века жительница Бразилии Мария Сеньоринья де Лима была изгнана из собственного дома, а затем и из города. Её и пять последующих поколений отлучили даже от церкви. Столь жестокое наказание последовало за измену мужу. Эта девушка позволила себе всего лишь поддаться чувствам и уйти от мужчины, за которого её фактически заставили выйти замуж.







Возможно, именно это печальное событие и натолкнуло Марию Сеньоринью де Лима на мысль о создании особенного места для представительниц прекрасного пола. Место, где любая женщина найдет поддержку и понимание, а главенство мужчин останется далеко за пределами этого поселения. Так в 1891 году появился крохотный городок в Бразилии, у холмов долины Бело.







К сожалению, в те далекие времена женщин, поселившихся в Ноива до Кордейро, изначально считали представительницами древнейшей профессии. Репутация их была весьма сомнительна, а общаться с ними не торопились не только мужчины, но и благопристойные женщины. Они были отвержены и отвергнуты обществом.







Сегодня в этом поселении живут и трудятся более 600 женщин. Они устроили жизнь по своему желанию и чувствуют себя почти комфортно в своём женском царстве. В их городке имеют право доминировать только представительницы слабого пола.







Впрочем, вряд ли этих сильных и свободных амазонок кто-то решится назвать слабыми. Они считают, что смогли куда лучше организовать жизнь в своем поселении, чем мужчины. Ноива до Кордейро кажется жительницам гораздо красивее и гармоничнее, чем все остальные города в мире.







Лишь однажды размеренное женское поселение попало под мужскую диктатуру. В 1940 году на одной из амазонок Ноива до Кордейро женился евангельский пастор Анисио Перейра. Он же стал основателем церкви в городе и тут же стал вводить самые строгие правила для женщин. Больше 50 лет женщинам запрещалось слушать музыку, стричь волосы, пить алкоголь и даже пользоваться контрацептивами.







После смерти Анисио Пирейра женщины твёрдо решили никогда больше не допускать ни единого мужчину к управлению городом и, тем более, к их отношениями с Богом. Новые амазонки решили: в их сердцах есть Бог, но это вовсе не значит, что они должны подчиняться священнику, выходить замуж только в церкви и крестить там детей. Правила, придуманные мужчинами, категорически не подходят девушкам из Ноива до Кордейро.



Посторонним вход разрешен







Это место действительно привлекательно для женщин. Здесь полностью отсутствует конкуренция, поэтому все чувствуют себя одной семьёй. Каждая считает себя обязанной помогать другим и делиться всем, что есть. Девушки в Ноива до Кордейро свободны и раскованы, им не надо играть никакие роли и стараться в обычной жизни обратить на себя мужское внимание.







Живущие в городе амазонок вовсе не являются сторонницами однополой любви. У некоторых есть мужья и дети. Однако мужчины могут навещать своих жён в Ноива до Кордейро только по выходным, так же, как и сыновья, отпраздновавшие совершеннолетие. Все они живут и работают в других городах, но приезжают в город в разрешённые для этого дни.







В будни все девушки возделывают сельскохозяйственные угодья, готовят еду, устраивают друг для друга импровизированные салоны красоты и показы мод, организуют праздники и ярмарки.







У этого необычного поселения есть свои страницы в социальных сетях, где время от времени всплывают объявления о поиске мужчин. Иным способам девушки просто не могут создать нормальную семью. Все представители сильного пола, с которыми они общаются, являются их родственниками. Девушки не могут вступить в брак с взрослыми сыновьями замужних соседок, потому что все семьи уже давно породнились между собой.



Приглашая к знакомству мужчин из разных стран, девушки сразу отмечают: их интересуют исключительно холостяки, готовые принять их женские правила и адаптироваться к новому образу жизни.







Впрочем, на призыв побывать в этом женском царстве откликаются множество мужчин. Одни из любопытства, другие действительно надеются встретить в Ноива до Кордейро свою судьбу.



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Возможно, каждый мужчина, связавший свою судьбу с одной из жительниц городка, столкнётся с немалыми трудностями. Но именно поэтому девушки приглашают молодых людей сначала познакомиться с их образом жизни и лишь затем принимать более серьёзные решения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Этот небольшой бразильский городок создан женщиной и для женщин. Здесь существуют свои правила, своя система организации труда и быта. В городе амазонок заключаются самые обычные браки, рождаются дети. В Ноива до Кордейро царит настоящий матриархат, а мужчины допускаются сюда строго по расписанию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Больше ста лет назад, в конце XIX века жительница Бразилии Мария Сеньоринья де Лима была изгнана из собственного дома, а затем и из города. Её и пять последующих поколений отлучили даже от церкви. Столь жестокое наказание последовало за измену мужу. Эта девушка позволила себе всего лишь поддаться чувствам и уйти от мужчины, за которого её фактически заставили выйти замуж.Возможно, именно это печальное событие и натолкнуло Марию Сеньоринью де Лима на мысль о создании особенного места для представительниц прекрасного пола. Место, где любая женщина найдет поддержку и понимание, а главенство мужчин останется далеко за пределами этого поселения. Так в 1891 году появился крохотный городок в Бразилии, у холмов долины Бело.К сожалению, в те далекие времена женщин, поселившихся в Ноива до Кордейро, изначально считали представительницами древнейшей профессии. Репутация их была весьма сомнительна, а общаться с ними не торопились не только мужчины, но и благопристойные женщины. Они были отвержены и отвергнуты обществом.Сегодня в этом поселении живут и трудятся более 600 женщин. Они устроили жизнь по своему желанию и чувствуют себя почти комфортно в своём женском царстве. В их городке имеют право доминировать только представительницы слабого пола.Впрочем, вряд ли этих сильных и свободных амазонок кто-то решится назвать слабыми. Они считают, что смогли куда лучше организовать жизнь в своем поселении, чем мужчины. Ноива до Кордейро кажется жительницам гораздо красивее и гармоничнее, чем все остальные города в мире.Лишь однажды размеренное женское поселение попало под мужскую диктатуру. В 1940 году на одной из амазонок Ноива до Кордейро женился евангельский пастор Анисио Перейра. Он же стал основателем церкви в городе и тут же стал вводить самые строгие правила для женщин. Больше 50 лет женщинам запрещалось слушать музыку, стричь волосы, пить алкоголь и даже пользоваться контрацептивами.После смерти Анисио Пирейра женщины твёрдо решили никогда больше не допускать ни единого мужчину к управлению городом и, тем более, к их отношениями с Богом. Новые амазонки решили: в их сердцах есть Бог, но это вовсе не значит, что они должны подчиняться священнику, выходить замуж только в церкви и крестить там детей. Правила, придуманные мужчинами, категорически не подходят девушкам из Ноива до Кордейро.Посторонним вход разрешенЭто место действительно привлекательно для женщин. Здесь полностью отсутствует конкуренция, поэтому все чувствуют себя одной семьёй. Каждая считает себя обязанной помогать другим и делиться всем, что есть. Девушки в Ноива до Кордейро свободны и раскованы, им не надо играть никакие роли и стараться в обычной жизни обратить на себя мужское внимание.Живущие в городе амазонок вовсе не являются сторонницами однополой любви. У некоторых есть мужья и дети. Однако мужчины могут навещать своих жён в Ноива до Кордейро только по выходным, так же, как и сыновья, отпраздновавшие совершеннолетие. Все они живут и работают в других городах, но приезжают в город в разрешённые для этого дни.В будни все девушки возделывают сельскохозяйственные угодья, готовят еду, устраивают друг для друга импровизированные салоны красоты и показы мод, организуют праздники и ярмарки.У этого необычного поселения есть свои страницы в социальных сетях, где время от времени всплывают объявления о поиске мужчин. Иным способам девушки просто не могут создать нормальную семью. Все представители сильного пола, с которыми они общаются, являются их родственниками. Девушки не могут вступить в брак с взрослыми сыновьями замужних соседок, потому что все семьи уже давно породнились между собой.Приглашая к знакомству мужчин из разных стран, девушки сразу отмечают: их интересуют исключительно холостяки, готовые принять их женские правила и адаптироваться к новому образу жизни.Впрочем, на призыв побывать в этом женском царстве откликаются множество мужчин. Одни из любопытства, другие действительно надеются встретить в Ноива до Кордейро свою судьбу.Возможно, каждый мужчина, связавший свою судьбу с одной из жительниц городка, столкнётся с немалыми трудностями. Но именно поэтому девушки приглашают молодых людей сначала познакомиться с их образом жизни и лишь затем принимать более серьёзные решения.



