» » В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. ФотоЭто уникальное место.

Этот небольшой бразильский городок создан женщиной и для женщин. Здесь существуют свои правила, своя система организации труда и быта. В городе амазонок заключаются самые обычные браки, рождаются дети. В Ноива до Кордейро царит настоящий матриархат, а мужчины допускаются сюда строго по расписанию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Больше ста лет назад, в конце XIX века жительница Бразилии Мария Сеньоринья де Лима была изгнана из собственного дома, а затем и из города. Её и пять последующих поколений отлучили даже от церкви. Столь жестокое наказание последовало за измену мужу. Эта девушка позволила себе всего лишь поддаться чувствам и уйти от мужчины, за которого её фактически заставили выйти замуж.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


Возможно, именно это печальное событие и натолкнуло Марию Сеньоринью де Лима на мысль о создании особенного места для представительниц прекрасного пола. Место, где любая женщина найдет поддержку и понимание, а главенство мужчин останется далеко за пределами этого поселения. Так в 1891 году появился крохотный городок в Бразилии, у холмов долины Бело.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


К сожалению, в те далекие времена женщин, поселившихся в Ноива до Кордейро, изначально считали представительницами древнейшей профессии. Репутация их была весьма сомнительна, а общаться с ними не торопились не только мужчины, но и благопристойные женщины. Они были отвержены и отвергнуты обществом.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


Сегодня в этом поселении живут и трудятся более 600 женщин. Они устроили жизнь по своему желанию и чувствуют себя почти комфортно в своём женском царстве. В их городке имеют право доминировать только представительницы слабого пола.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


Впрочем, вряд ли этих сильных и свободных амазонок кто-то решится назвать слабыми. Они считают, что смогли куда лучше организовать жизнь в своем поселении, чем мужчины. Ноива до Кордейро кажется жительницам гораздо красивее и гармоничнее, чем все остальные города в мире.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


Лишь однажды размеренное женское поселение попало под мужскую диктатуру. В 1940 году на одной из амазонок Ноива до Кордейро женился евангельский пастор Анисио Перейра. Он же стал основателем церкви в городе и тут же стал вводить самые строгие правила для женщин. Больше 50 лет женщинам запрещалось слушать музыку, стричь волосы, пить алкоголь и даже пользоваться контрацептивами.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


После смерти Анисио Пирейра женщины твёрдо решили никогда больше не допускать ни единого мужчину к управлению городом и, тем более, к их отношениями с Богом. Новые амазонки решили: в их сердцах есть Бог, но это вовсе не значит, что они должны подчиняться священнику, выходить замуж только в церкви и крестить там детей. Правила, придуманные мужчинами, категорически не подходят девушкам из Ноива до Кордейро.

Посторонним вход разрешен

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


Это место действительно привлекательно для женщин. Здесь полностью отсутствует конкуренция, поэтому все чувствуют себя одной семьёй. Каждая считает себя обязанной помогать другим и делиться всем, что есть. Девушки в Ноива до Кордейро свободны и раскованы, им не надо играть никакие роли и стараться в обычной жизни обратить на себя мужское внимание.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


Живущие в городе амазонок вовсе не являются сторонницами однополой любви. У некоторых есть мужья и дети. Однако мужчины могут навещать своих жён в Ноива до Кордейро только по выходным, так же, как и сыновья, отпраздновавшие совершеннолетие. Все они живут и работают в других городах, но приезжают в город в разрешённые для этого дни.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


В будни все девушки возделывают сельскохозяйственные угодья, готовят еду, устраивают друг для друга импровизированные салоны красоты и показы мод, организуют праздники и ярмарки.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


У этого необычного поселения есть свои страницы в социальных сетях, где время от времени всплывают объявления о поиске мужчин. Иным способам девушки просто не могут создать нормальную семью. Все представители сильного пола, с которыми они общаются, являются их родственниками. Девушки не могут вступить в брак с взрослыми сыновьями замужних соседок, потому что все семьи уже давно породнились между собой.

Приглашая к знакомству мужчин из разных стран, девушки сразу отмечают: их интересуют исключительно холостяки, готовые принять их женские правила и адаптироваться к новому образу жизни.

В этом бразильском городе живут одни лишь женщины. Фото


Впрочем, на призыв побывать в этом женском царстве откликаются множество мужчин. Одни из любопытства, другие действительно надеются встретить в Ноива до Кордейро свою судьбу.

Читайте также: Снимки этого фотографа заставят влюбиться в горы. Фото

Возможно, каждый мужчина, связавший свою судьбу с одной из жительниц городка, столкнётся с немалыми трудностями. Но именно поэтому девушки приглашают молодых людей сначала познакомиться с их образом жизни и лишь затем принимать более серьёзные решения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бразилия, женщины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:59 » Автор: Анна Мартынова
     1565
     0

Похожие новости по теме

В этих уголках планеты больше всего незамужних девушек. Фото В этих уголках планеты больше всего незамужних девушек. Фото

Страны с гендерным дисбалансом.

Гора Афон - место, где живут только мужчины. Фото Гора Афон - место, где живут только мужчины. Фото

Женщинам сюда попасть невозможно.

В этих регионах живет слишком мало мужчин. Фото В этих регионах живет слишком мало мужчин. Фото

Увы, мужчины долго не живут.

Матриархат в действии: как живет индийское племя кхаси. Фото Матриархат в действии: как живет индийское племя кхаси. Фото

Женщины этого племени знают, что такое уважение.

Город Мусорщиков, Город Женщин и прочие дивные поселения жителей Земли. Фото Город Мусорщиков, Город Женщин и прочие дивные поселения жителей Земли. Фото

Есть в мире места далекие от привычного понятия "населенный пункт".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх