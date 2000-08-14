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Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото

Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. ФотоЭто страны с особенной культурой.

Жизнь в Латинской Америки действительно такая: красочная, яркая, местами сложная и драматичная. Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего - иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский. Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка. До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото
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 Теги: Латинская Америка, туризм

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Сегодня, 13:29 » Автор: Анна Мартынова
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