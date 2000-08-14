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Необычные лифты, поражающие воображение. Фото

Необычные лифты, поражающие воображение. ФотоЭто настоящие аттракционы.

Если вам хочется экстрима и ярких впечатлений, а до парка развлечений не добраться, то можно обойтись лифтом. Только не совсем обычным. Оригинальных и достаточно смелых грузоподъемных конструкций в мире очень много, но мы посмотрим на самые интересные, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium

Лифт ста драконов

Про него уже вспоминали на днях. Это просто самый высокий лифт в мире на открытом пространстве, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннеса, находится в парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в Китае. Подъемник Bailong Elevator построен вдоль массивной скалы и поднимает туристов на высоту 362 метра. Первые несколько секунд он движется под землей, а потом за полторы минуты поднимает пассажиров на вершину горы. Острые ощущения гарантированы.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48-50 пассажиров.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Лифт в аквариуме

Очень оригинально к архитектуре лифта подошли в Берлине. В холле отеля «Radisson Blu» прозрачный подъемник встроен внутрь цилиндрического аквариума. Во время подъема посетители могут любоваться 360-градусной панорамой.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


В аквариуме водятся 97 разных видов рыб, а всего «морских» обитателей там насчитывается около 1500.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Глобен Скайвью

В Стокгольме все желающие могут полюбоваться прекрасными видами города из кабины стеклянной гондолы, которая перемещается по крыше крупнейшего сферического сооружения в мире, Глобен-Арены.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Высшая точка «карусели» находится на высоте 130 метров над уровнем моря.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


SkyView состоит их двух гондол, каждая из которых может вместить до 16 человек, которые двигаются по двум параллельным дорожкам.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Ллойд-билдинг

Ллойд-билдинг в Лондоне известен еще и как «Дом наизнанку».

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Его архитекторы разместили все инженерные коммуникации, лестницы и лифты снаружи.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


На внешних сторонах здания есть 12 стеклянных лифтов, что позволяет любоваться видом на город.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Лифт Хамметшванд

Еще один рекордсмен в нашем списке. Лифт Хамметшванд, который находится на альпийском курорте Бюргеншток в Швейцарии, считается самым высоким лифтом на открытом пространстве в Европе.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Он поднимает пассажиров на высоту 152 метра менее чем за минуту. Да и виды роскошные.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Тайбэй 101

Лифты бизнес-центра Тайбэй 101 в столице Тайваня считаются самыми быстрыми лифтами в мире.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


Они поднимаются со скоростью 60.6 км/ч. А поездка от пятого этажа до обзорной площадки на 89-м займет всего 39 секунд.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото


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Самый быстрый лифт согласно Книги рекордов Гиннеса.

Необычные лифты, поражающие воображение. Фото
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 Теги: лифт, туризм

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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