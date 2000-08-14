Раздел: Фоторепортажи
Необычные лифты, поражающие воображение. Фото
Это настоящие аттракционы.
Если вам хочется экстрима и ярких впечатлений, а до парка развлечений не добраться, то можно обойтись лифтом. Только не совсем обычным. Оригинальных и достаточно смелых грузоподъемных конструкций в мире очень много, но мы посмотрим на самые интересные, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Лифт ста драконов
Про него уже вспоминали на днях. Это просто самый высокий лифт в мире на открытом пространстве, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннеса, находится в парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в Китае. Подъемник Bailong Elevator построен вдоль массивной скалы и поднимает туристов на высоту 362 метра. Первые несколько секунд он движется под землей, а потом за полторы минуты поднимает пассажиров на вершину горы. Острые ощущения гарантированы.
Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48-50 пассажиров.
На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов.
Лифт в аквариуме
Очень оригинально к архитектуре лифта подошли в Берлине. В холле отеля «Radisson Blu» прозрачный подъемник встроен внутрь цилиндрического аквариума. Во время подъема посетители могут любоваться 360-градусной панорамой.
В аквариуме водятся 97 разных видов рыб, а всего «морских» обитателей там насчитывается около 1500.
Глобен Скайвью
В Стокгольме все желающие могут полюбоваться прекрасными видами города из кабины стеклянной гондолы, которая перемещается по крыше крупнейшего сферического сооружения в мире, Глобен-Арены.
Высшая точка «карусели» находится на высоте 130 метров над уровнем моря.
SkyView состоит их двух гондол, каждая из которых может вместить до 16 человек, которые двигаются по двум параллельным дорожкам.
Ллойд-билдинг
Ллойд-билдинг в Лондоне известен еще и как «Дом наизнанку».
Его архитекторы разместили все инженерные коммуникации, лестницы и лифты снаружи.
На внешних сторонах здания есть 12 стеклянных лифтов, что позволяет любоваться видом на город.
Лифт Хамметшванд
Еще один рекордсмен в нашем списке. Лифт Хамметшванд, который находится на альпийском курорте Бюргеншток в Швейцарии, считается самым высоким лифтом на открытом пространстве в Европе.
Он поднимает пассажиров на высоту 152 метра менее чем за минуту. Да и виды роскошные.
Тайбэй 101
Лифты бизнес-центра Тайбэй 101 в столице Тайваня считаются самыми быстрыми лифтами в мире.
Они поднимаются со скоростью 60.6 км/ч. А поездка от пятого этажа до обзорной площадки на 89-м займет всего 39 секунд.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Самый быстрый лифт согласно Книги рекордов Гиннеса.
Если вам хочется экстрима и ярких впечатлений, а до парка развлечений не добраться, то можно обойтись лифтом. Только не совсем обычным. Оригинальных и достаточно смелых грузоподъемных конструкций в мире очень много, но мы посмотрим на самые интересные, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Лифт ста драконов
Про него уже вспоминали на днях. Это просто самый высокий лифт в мире на открытом пространстве, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннеса, находится в парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в Китае. Подъемник Bailong Elevator построен вдоль массивной скалы и поднимает туристов на высоту 362 метра. Первые несколько секунд он движется под землей, а потом за полторы минуты поднимает пассажиров на вершину горы. Острые ощущения гарантированы.
Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48-50 пассажиров.
На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов.
Лифт в аквариуме
Очень оригинально к архитектуре лифта подошли в Берлине. В холле отеля «Radisson Blu» прозрачный подъемник встроен внутрь цилиндрического аквариума. Во время подъема посетители могут любоваться 360-градусной панорамой.
В аквариуме водятся 97 разных видов рыб, а всего «морских» обитателей там насчитывается около 1500.
Глобен Скайвью
В Стокгольме все желающие могут полюбоваться прекрасными видами города из кабины стеклянной гондолы, которая перемещается по крыше крупнейшего сферического сооружения в мире, Глобен-Арены.
Высшая точка «карусели» находится на высоте 130 метров над уровнем моря.
SkyView состоит их двух гондол, каждая из которых может вместить до 16 человек, которые двигаются по двум параллельным дорожкам.
Ллойд-билдинг
Ллойд-билдинг в Лондоне известен еще и как «Дом наизнанку».
Его архитекторы разместили все инженерные коммуникации, лестницы и лифты снаружи.
На внешних сторонах здания есть 12 стеклянных лифтов, что позволяет любоваться видом на город.
Лифт Хамметшванд
Еще один рекордсмен в нашем списке. Лифт Хамметшванд, который находится на альпийском курорте Бюргеншток в Швейцарии, считается самым высоким лифтом на открытом пространстве в Европе.
Он поднимает пассажиров на высоту 152 метра менее чем за минуту. Да и виды роскошные.
Тайбэй 101
Лифты бизнес-центра Тайбэй 101 в столице Тайваня считаются самыми быстрыми лифтами в мире.
Они поднимаются со скоростью 60.6 км/ч. А поездка от пятого этажа до обзорной площадки на 89-м займет всего 39 секунд.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Самый быстрый лифт согласно Книги рекордов Гиннеса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
854
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
Оставьте свой комментарий