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Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото

Эти животные наделены высоким интеллектом. ФотоОни невероятно умные создания.

Большинство людей не воспринимают животных как созданий отягощенных интеллектом. Очевидно, что братья наши меньшие и в самом деле не способны проявлять вычислительные и метакогнитивные способности человеческого разума. Однако некоторые виды животных действительно удивляют ученых своими интеллектуальными навыками. Кто знает, может быть когда-нибудь и они эволюционируют в высшую форму жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Морские львы

Исследования показали, что морские львы обладают способностью мыслить логически. Фактически, эти удивительные создания способны провести довольно сложные параллели, вроде а = b и b = с, то а = с.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Павианы
Когнитивные способности павианов весьма близки к тем, что выказывают шимпанзе. Кроме того, в отличие от других животных павианы умеют даже справляться со стрессом.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Овцы
Не стоит считать овец глупыми: эти животные способны демонстрировать широкий диапазон эмоций и очень быстро реагируют на смену окружающей обстановки. Кроме того, именно овцы обладают лучшей памятью среди всех животных.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Еноты
Главный приз за находчивость ученые отдают милым енотам. Они умеют выстраивать сложные социальные связи и с легкостью осваивают новые инструменты для решения определенных проблем.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Крысы
Короли адаптации и обладатели весьма хорошей памяти. Конечно, мы относимся к этим неприятным зверькам с известной долей пренебрежения, но недооценивать их умственные способности тоже не стоит.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Коты
Коты далеко не так обучаемы как собаки, но только потому, что предпочитают сами выбирать вектор своего развития. Хозяева кошек прекрасно знают, на что способны их питомцы ради достижения нужной им цели.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Бурундуки
Не удивляйтесь, но эти маленькие комочки меха, не способные вовремя убраться с пути вашего кресла на колесиках, тоже довольно умны. Просто весь их интеллект заточен только на решение одной задачи: запасание пищи. Когда дело доходит до еды, то лучшего кастеляна чем бурундук представить сложно.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Слоны
Эти животные используют свои мозги, чтобы создавать и обрабатывать сложные социальные взаимодействия. Слоны - признанные обладатели лучшей памяти среди всех зверей, и даже способны выказывать некоторую эмпатию.

Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Собаки
Хотя уровень интеллекта разнится в зависимости от породы, в целом собаки на порядок умнее других животных. Большинство пород собак, таких как лабрадоры и бордер-колли, очень любопытны и быстро замечают малейшие изменения в окружающей среде. Кроме того, следует учитывать и уровнь эмоционального интеллекта, который делает их лучшими друзьями человека.

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Эти животные наделены высоким интеллектом. Фото


Шимпанзе
И замыкает наш список опять обезьяна. Шимпанзе способны не только использовать инструменты для помощи всему сообществу, но и проявляют завидные умения в манипуляции окружающими. По большому счету, именно шимпанзе считаются самыми умными животными на планете.

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 Теги: животные, интеллект

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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