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Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото

Нежные акварели от талантливых современных художников. ФотоИх работы впечатляют.

Акварель часто называют самой непослушной, самой капризной краской. С ней трудно работать, ее трудно хранить, она непредсказуема и требует от художника максимальной сосредоточенности. Зато те, кому удалось ее покорить и приручить, знают секрет создания по-настоящему потрясающих работ, глядя на которые задаешься единственным вопросом: «Кому они продали душу, чтобы так рисовать?», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Мы приглашаем вас в галерею по-настоящему атмосферных, ярких и талантливых работ. Это именно то современное искусство, которому не стыдно признаться в любви.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Лица людей на большинстве картин художника затемнены или повернуты в сторону. Это сделано для того, чтобы выразить эмоции и чтобы тело «говорило». «Я всегда старался показать миру только позитивные моменты жизни. Я надеюсь, что мои работы приносят радость, умиротворение и уют в жизнь зрителя», - говорит Хэнкс.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Эмоциональный реализм Стива Хэнкса

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Дождливая акварель Лин Чинг Че

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Талантливому художнику Лин Чинг Че (Lin Ching-Che) 27 лет. Его вдохновляет осенний дождь. Пасмурные городские улицы вызывают у парня не тоску и уныние, а желание взять в руки кисть. Лин Чинг Че пишет картины акварелью. Разноцветной водой он воспевает дождливую красоту мегаполисов.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Под псевдонимом Аруш Воцмуш скрывается талантливый художник из Севастополя Александр Шумцов. О своих картинах художник говорит так: «Я ничего никому не пытаюсь доказывать своими работами. Я в первую очередь получаю удовольствие. Это - чистый наркотик творчества. Или чистая жизнь - без допинга. Просто чудо».

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Очарование Парижа в работах Тьерри Дюваля

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Родившийся в Париже художник Тьерри Дюваль (Thierry Duval) много путешествовал. Отсюда и наличие целых серий картин по «географическому признаку». Тем не менее любимым местом автора был и остается Париж. Львиная доля работ посвящена именно городу влюбленных. У него есть своя собственная техника многослойного нанесения акварели, что позволяет создавать картины практически с гиперреалистичной детализацией.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Вечернее спокойствие Джозефа Збуквича

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Сегодня австралиец хорватского происхождения Джозеф Збуквич (Joseph Zbukvic) считается одним из столпов акварельного рисунка во всем мире. Художник влюбился в акварель буквально с первого мазка, его поразила неприрученность и индивидуальность этой техники.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Тайны Востока глазами Мьё Вин Онга

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Художник Мьё Вин Онг (Myoe Win Aung) посвятил все свое творчество родной Бирме, ее будням и праздникам, мирянам и монахам, поселкам и городам. Этот мир спокоен, облачен в нежные тона, загадочен и слегка задумчив, как улыбка Будды.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Невероятная акварель Джо Фрэнсиса Даудена

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Английский художник Джо Фрэнсис Дауден (Joe Francis Dowden) рисует гиперреалистичные акварели. И считает, что это под силу каждому, нужно лишь знать секреты техники. Секрет его вдохновения предельно прост: «Выбросьте учебники по акварели и затеряйтесь в настоящем лесу».

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Магия балета от Лю Йи

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Акварели этого китайского художника можно смело назвать искусством об искусстве. Ведь его излюбленной темой являются образы людей, имеющих к нему непосредственное отношение, - к примеру, балерин или классических музыкантов. Своеобразен способ их подачи на картинах: люди как будто проступают из тонкой мглы, эмоциональные и очень характерные. В какой-то мере они перекликаются с образами балерин французского художника Эдгара Дега.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Солнечная живопись Абе Тошиюки

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Абе Тошиюки (Abe Toshiyuki) получил художественное образование и 20 лет посвятил преподаванию, ни на минуту не оставляя мечту стать художником. В 2008 году он наконец забросил учительскую профессию и полностью посвятил себя творческой самореализации.

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Деревенское утро Кристиана Гранью

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Француз Кристиан Гранью (Christian Graniou) часто изображает на своих картинах провинциальные пейзажи. Несмотря на то что детальная прорисовка его не привлекает, а свет оказывается распределенным по всему пространству, работы художника вызывают ощущения простора и заполненности воздухом.

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Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Акварельные города Майи Вронской

Нежные акварели от талантливых современных художников. Фото


Записки путешественника могут быть разными: фотографии, заметки, туристические открытки. А вот молодая польская художница Майя Вронская (Maja Wronska) из своих путешествий привозит акварельные зарисовки. Каждому городу, где ей случилось побывать, она рисует «портрет», изображая акварелью не только то, что можно увидеть глазами, но и чувства, эмоции, впечатления от увиденного и пережитого.
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 Теги: художник, акварели

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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