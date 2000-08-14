Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как живется таксистам в Токио. Фото
Портреты таксистов и их пассажиров.
«Кто водит авто в Токио» – серия непостановочных портретов таксистов и их пассажиров в столице Японии, городе, где манеры имеют первостепенное значение, даже в приватном пространстве такси, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Фотограф Олег Толстой живёт в Лондоне. Его интерес к социальным взаимодействиям и человеческому поведению определил тематику его проектов, несущих свежий взгляд на современную жизнь.
« Много путешествуя, вы обычно находите, что таксисты – увлечённые болтуны, – комментирует фотограф , – дома в Лондоне или в Нью-Йорке редко бывает, что выйдешь из автомобиля без высказываний. Однако в Токио взаимодействие сведено к минимуму. Формальность ситуации завораживает: водители носят строгие костюмы и белые перчатки, двери автомобиля открываются автоматически, и они никогда не ожидают чаевых».
«Вскоре я обнаружил, что эта отстранённость не только личная черта, но и профессиональная: у водителей с рейтингом “y ūryō untensha” – отличные водители – есть свои стенды на главных станциях и специальная маркировка на такси. Мы, люди, естественно, жаждем связи, но даже в этом крошечном замкнутом пространстве сохраняется граница между водителем и пассажиром. Меня заинтриговали эти профессионалы, которые проводят большую часть своего времени в тишине, несмотря на то, что часто сидят на расстоянии менее метра от другого человека».
Читайте также: В Таиланде построили дом-водопад. Фото
С этим фотопроектом Олег Толстой стал финалистом конкурса Lensculture Street Photography Awards 2018.
«Кто водит авто в Токио» – серия непостановочных портретов таксистов и их пассажиров в столице Японии, городе, где манеры имеют первостепенное значение, даже в приватном пространстве такси, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Фотограф Олег Толстой живёт в Лондоне. Его интерес к социальным взаимодействиям и человеческому поведению определил тематику его проектов, несущих свежий взгляд на современную жизнь.
« Много путешествуя, вы обычно находите, что таксисты – увлечённые болтуны, – комментирует фотограф , – дома в Лондоне или в Нью-Йорке редко бывает, что выйдешь из автомобиля без высказываний. Однако в Токио взаимодействие сведено к минимуму. Формальность ситуации завораживает: водители носят строгие костюмы и белые перчатки, двери автомобиля открываются автоматически, и они никогда не ожидают чаевых».
«Вскоре я обнаружил, что эта отстранённость не только личная черта, но и профессиональная: у водителей с рейтингом “y ūryō untensha” – отличные водители – есть свои стенды на главных станциях и специальная маркировка на такси. Мы, люди, естественно, жаждем связи, но даже в этом крошечном замкнутом пространстве сохраняется граница между водителем и пассажиром. Меня заинтриговали эти профессионалы, которые проводят большую часть своего времени в тишине, несмотря на то, что часто сидят на расстоянии менее метра от другого человека».
Читайте также: В Таиланде построили дом-водопад. Фото
С этим фотопроектом Олег Толстой стал финалистом конкурса Lensculture Street Photography Awards 2018.
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