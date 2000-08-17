Раздел: Фоторепортажи
Странные судебные иски, поданные против знаменитостей. Фото
Эти иски абсурдны.
Мила Кунис украла цыпленка, рэпер Diddy присвоил себе чужую фишку из казино, а Бейонсе и Ким Кардашьян использовали ДНК одной суррогатной матери - мы собрали самые абсурдные иски, которые подавали против звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мила Кунис украла цыпленка
В апреле 2015 года украинка Кристина Каро, которая живет в США и называет себя певицей, подала в суд на актрису Милу Кунис. Каро утверждала, что в 1990 году Кунис украла у нее курицу по имени Собачка. В иске отмечено, что в детстве они с Милой были подругами и часто играли вместе. Однажды будущей актрисе так понравился цыпленок подруги, что она выкрала его. В качестве компенсации Каро потребовала $5000 - по словам певицы, после кражи она часто обращалась к психологам. Украинка также утверждала, что, переехав в США, она оказалась в непосредственной близости от Милы, отчего «все плохие воспоминания вернулись» и ей снова потребовалась терапия.
В ответ Мила пригрозила выдвинуть встречный иск в пять тысяч долларов - за моральный ущерб после просмотра клипа Каро.
Кристофер Нолан украл название города
В 2008 году мэр турецкого города Батман подал в суд на Кристофера Нолана, обвиняя режиссера в незаконном использовании названия города в серии фильмов о супергерое. «Город Батман - единственный в мире. Американские продюсеры использовали его название, даже не поставив нас в известность», - отмечал турецкий мэр. Кроме того, Калкан утверждал, что Нолан спровоцировал несколько нераскрытых убийств, которые якобы были вдохновлены выходом новой картины про Бэтмена. Политик намеревался доказать, что название городу было дано еще до 1939 года, когда вышли первые комиксы про Человека-летучую мышь. Жители Батмана также жаловались на то, что, открывая бизнес в Америке, не могут использовать название родного города.
Саша Барон Коэн ударил старушку
В иске против британского комика Саши Барона Коэна было сказано, что он вызвал два кровоизлияния в мозг у пожилой леди Ришель Олсон, когда они боролись за микрофон на благотворительной игре в бинго в Палмдэйле в 2007 году. Теперь из-за травм ей приходится передвигаться на инвалидном кресле. По словам истицы, комик предстал перед ней в образе тележурналиста-гомосексуала Бруно и захотел назвать выигрышные номера. Олсон попыталась отнять микрофон у «этого вульгарного типа», но тот после «нескольких оскорбительных прикосновений» оттолкнул ее, и Ришель упала на пол. В итоге выяснилось, что миссис Олсон никогда не встречалась с актером.
Внешность Майкла Джордана создает проблемы своему двойнику
В 2006 году Аллен Хеккард из Портленда подал в суд на Майкла Джордана, заявляя, что всемирная слава баскетболиста «разрушает» его жизнь.
Аллен утверждал, что внешне он похож на звезду, из-за чего люди постоянно принимают его за Майкла и мешают ему спокойно жить. «Мне постоянно говорят, что я похож на Майкла, и это создает проблемы. Даже когда я иду в спортзал, меня обвиняют в том, что я играю в мяч, как он», - жаловался уроженец штата Орегон. Спустя время Аллен отказался от иска.
Звезды хип-хопа украли тексты заключенного
В 2014 году Ричард Джей Дюпри, заключенный из Калифорнии, обвинил Канье Уэста, Бейонсе, Рианну, Криса Брауна и Джея Зи в краже его текстов. Арестант заявил, что стихи были украдены звездами при помощи ЦРУ, ФБР и министерства национальной безопасности. Запрошенную сумму в $2 миллиарда Дюпри так и не получил.
Рэпер P. Diddy украл фишку у многодетной матери
В 2011 году молодая женщина Валери Теркс предъявила иск рэперу P. Diddy (Шон Комбс) на астрономическую сумму в триллион долларов. У девушки несколько детей, один из которых, как утверждает Валери, - сын рэпера. Также Теркс обвинила Комбса в краже крупной суммы. Однажды она якобы отдала P. Diddy фишку из казино в Миссисипи, чтобы тот обменял ее на деньги, однако рэпер забрал ее. Судья выслушал жалобы истицы, однако заявление отклонил.
Читайте также: В Таиланде построили дом-водопад. Фото
Бейонсе и Джей Зи украли биологический материал неизвестной певицы
Мила Кунис украла цыпленка, рэпер Diddy присвоил себе чужую фишку из казино, а Бейонсе и Ким Кардашьян использовали ДНК одной суррогатной матери - мы собрали самые абсурдные иски, которые подавали против звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мила Кунис украла цыпленка
В апреле 2015 года украинка Кристина Каро, которая живет в США и называет себя певицей, подала в суд на актрису Милу Кунис. Каро утверждала, что в 1990 году Кунис украла у нее курицу по имени Собачка. В иске отмечено, что в детстве они с Милой были подругами и часто играли вместе. Однажды будущей актрисе так понравился цыпленок подруги, что она выкрала его. В качестве компенсации Каро потребовала $5000 - по словам певицы, после кражи она часто обращалась к психологам. Украинка также утверждала, что, переехав в США, она оказалась в непосредственной близости от Милы, отчего «все плохие воспоминания вернулись» и ей снова потребовалась терапия.
В ответ Мила пригрозила выдвинуть встречный иск в пять тысяч долларов - за моральный ущерб после просмотра клипа Каро.
Кристофер Нолан украл название города
В 2008 году мэр турецкого города Батман подал в суд на Кристофера Нолана, обвиняя режиссера в незаконном использовании названия города в серии фильмов о супергерое. «Город Батман - единственный в мире. Американские продюсеры использовали его название, даже не поставив нас в известность», - отмечал турецкий мэр. Кроме того, Калкан утверждал, что Нолан спровоцировал несколько нераскрытых убийств, которые якобы были вдохновлены выходом новой картины про Бэтмена. Политик намеревался доказать, что название городу было дано еще до 1939 года, когда вышли первые комиксы про Человека-летучую мышь. Жители Батмана также жаловались на то, что, открывая бизнес в Америке, не могут использовать название родного города.
Саша Барон Коэн ударил старушку
В иске против британского комика Саши Барона Коэна было сказано, что он вызвал два кровоизлияния в мозг у пожилой леди Ришель Олсон, когда они боролись за микрофон на благотворительной игре в бинго в Палмдэйле в 2007 году. Теперь из-за травм ей приходится передвигаться на инвалидном кресле. По словам истицы, комик предстал перед ней в образе тележурналиста-гомосексуала Бруно и захотел назвать выигрышные номера. Олсон попыталась отнять микрофон у «этого вульгарного типа», но тот после «нескольких оскорбительных прикосновений» оттолкнул ее, и Ришель упала на пол. В итоге выяснилось, что миссис Олсон никогда не встречалась с актером.
Внешность Майкла Джордана создает проблемы своему двойнику
В 2006 году Аллен Хеккард из Портленда подал в суд на Майкла Джордана, заявляя, что всемирная слава баскетболиста «разрушает» его жизнь.
Аллен утверждал, что внешне он похож на звезду, из-за чего люди постоянно принимают его за Майкла и мешают ему спокойно жить. «Мне постоянно говорят, что я похож на Майкла, и это создает проблемы. Даже когда я иду в спортзал, меня обвиняют в том, что я играю в мяч, как он», - жаловался уроженец штата Орегон. Спустя время Аллен отказался от иска.
Звезды хип-хопа украли тексты заключенного
В 2014 году Ричард Джей Дюпри, заключенный из Калифорнии, обвинил Канье Уэста, Бейонсе, Рианну, Криса Брауна и Джея Зи в краже его текстов. Арестант заявил, что стихи были украдены звездами при помощи ЦРУ, ФБР и министерства национальной безопасности. Запрошенную сумму в $2 миллиарда Дюпри так и не получил.
Рэпер P. Diddy украл фишку у многодетной матери
В 2011 году молодая женщина Валери Теркс предъявила иск рэперу P. Diddy (Шон Комбс) на астрономическую сумму в триллион долларов. У девушки несколько детей, один из которых, как утверждает Валери, - сын рэпера. Также Теркс обвинила Комбса в краже крупной суммы. Однажды она якобы отдала P. Diddy фишку из казино в Миссисипи, чтобы тот обменял ее на деньги, однако рэпер забрал ее. Судья выслушал жалобы истицы, однако заявление отклонил.
Читайте также: В Таиланде построили дом-водопад. Фото
Бейонсе и Джей Зи украли биологический материал неизвестной певицы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
242
0
Также советуем посмотреть
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
Оставьте свой комментарий