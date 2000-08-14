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Женская красота в акварелях американской художницы. Фото

Женская красота в акварелях американской художницы. Фото Чувственные картины Али Кавано.

Американская художница Али Кавано(Ali Cavanaugh) своими работами не просто завораживает, а заставляет всматриваться в каждую чёрточку, каждый штрих её кистей и движение акварели за ней, с помощью которых она старательно изображает не просто черты человеческого лица, но и каждую эмоцию, проплывающую на нём. Её работы трудно назвать обычными: они больше похожи на хаотичную россыпь самых разных, больших и малых пятен краски на влажном холсте, которые после будто по мановению волшебной палочки сплетаются в узор женских тел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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На её картинах красота человеческого лица и тела находит своё ярчайшее отображение. Али не пытается рисовать идеальные очертания и фигуры, она передаёт то, что видит, людей такими, какими они есть, без приукрашивания и без лишних масок и стереотипов, навязанных обществом. Глядя на её полотна, складывается впечатление, что с них снизошли как минимум божественные создания, её персональные акварельные ангелы, сияющие своими чистыми лицами с невинными глазами в обрамлении мягких ресниц и по-детски тонких и чутких черт лица. Серии её работ напоминают современные фрески, собранные из кусочков разноцветной, блестящей на солнце смальты, тщательным образом подобранной под каждое отдельно взятое полотно. Переплёт нежных, пастельных красок играет с нашим воображением, создавая в нём вереницу мыслей, образов и ощущений какого-то трепета, щемящей нежности, которые не позволяют оторвать взгляда от наполненных энергией светлых картин.

Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
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 Теги: художница, акварели

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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