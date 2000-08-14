Раздел: Фоторепортажи
Женская красота в акварелях американской художницы. Фото
Чувственные картины Али Кавано.
Американская художница Али Кавано(Ali Cavanaugh) своими работами не просто завораживает, а заставляет всматриваться в каждую чёрточку, каждый штрих её кистей и движение акварели за ней, с помощью которых она старательно изображает не просто черты человеческого лица, но и каждую эмоцию, проплывающую на нём. Её работы трудно назвать обычными: они больше похожи на хаотичную россыпь самых разных, больших и малых пятен краски на влажном холсте, которые после будто по мановению волшебной палочки сплетаются в узор женских тел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
На её картинах красота человеческого лица и тела находит своё ярчайшее отображение. Али не пытается рисовать идеальные очертания и фигуры, она передаёт то, что видит, людей такими, какими они есть, без приукрашивания и без лишних масок и стереотипов, навязанных обществом. Глядя на её полотна, складывается впечатление, что с них снизошли как минимум божественные создания, её персональные акварельные ангелы, сияющие своими чистыми лицами с невинными глазами в обрамлении мягких ресниц и по-детски тонких и чутких черт лица. Серии её работ напоминают современные фрески, собранные из кусочков разноцветной, блестящей на солнце смальты, тщательным образом подобранной под каждое отдельно взятое полотно. Переплёт нежных, пастельных красок играет с нашим воображением, создавая в нём вереницу мыслей, образов и ощущений какого-то трепета, щемящей нежности, которые не позволяют оторвать взгляда от наполненных энергией светлых картин.
Американская художница Али Кавано(Ali Cavanaugh) своими работами не просто завораживает, а заставляет всматриваться в каждую чёрточку, каждый штрих её кистей и движение акварели за ней, с помощью которых она старательно изображает не просто черты человеческого лица, но и каждую эмоцию, проплывающую на нём. Её работы трудно назвать обычными: они больше похожи на хаотичную россыпь самых разных, больших и малых пятен краски на влажном холсте, которые после будто по мановению волшебной палочки сплетаются в узор женских тел, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
На её картинах красота человеческого лица и тела находит своё ярчайшее отображение. Али не пытается рисовать идеальные очертания и фигуры, она передаёт то, что видит, людей такими, какими они есть, без приукрашивания и без лишних масок и стереотипов, навязанных обществом. Глядя на её полотна, складывается впечатление, что с них снизошли как минимум божественные создания, её персональные акварельные ангелы, сияющие своими чистыми лицами с невинными глазами в обрамлении мягких ресниц и по-детски тонких и чутких черт лица. Серии её работ напоминают современные фрески, собранные из кусочков разноцветной, блестящей на солнце смальты, тщательным образом подобранной под каждое отдельно взятое полотно. Переплёт нежных, пастельных красок играет с нашим воображением, создавая в нём вереницу мыслей, образов и ощущений какого-то трепета, щемящей нежности, которые не позволяют оторвать взгляда от наполненных энергией светлых картин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Также советуем посмотреть
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
Оставьте свой комментарий