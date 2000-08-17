» » Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото

Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. ФотоЖурнал Scuba Diving Magazine объявил победителей своего ежегодного конкурса подводной фотографии Through Your Lens.

Мероприятие прошло в 14 раз и собрало более 2100 снимков, в которых запечатлелись экстраординарные моменты из жизни океана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Работы конкурсантов 2018 года рассматривали в четырёх категориях: «Широкий угол», «Макро», «Концептуальный снимок» и «Компактная камера». Главным победителем стал Родни Берси с фотографией кита у поверхности воды. Фотограф сказал: «Надеюсь, что через это изображение я поделюсь с другими тем, что нахожу в мистическом мире, в котором оказываюсь каждый раз при погружении». В качестве приза Берси получил 1000 американских долларов и поездку на сафари.

Читайте также: Лучшие работы конкурса подводной фотографии 2017 года. Фото

Приём заявок для участия в конкурсе подводной фотографии Scuba Diving Magazine’s Underwater Photo Contest 2019 стартует с 1 ноября 2018 года и продлится до 31 мая 2019 года. С работами победителей нынешнего года предлагаем ознакомиться ниже.

Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: конкурс, подводный мир

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
     88
     0

Похожие новости по теме

Лучшие снимки года по версии Through Your Lens. Фото Лучшие снимки года по версии Through Your Lens. Фото

Каждый снимок - настоящий шедевр.

Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year. Фото Победители конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year. Фото

Лучшие подводные фотографии года по версии престижного конкурса

Лучшие снимки конкурса аэрофотографии SkyPixel Photo Contest 2017. Фото Лучшие снимки конкурса аэрофотографии SkyPixel Photo Contest 2017. Фото

Завораживающие кадры

Лучшие снимки конкурса подводной фотографии от журнала Scuba Diving Magazine Лучшие снимки конкурса подводной фотографии от журнала Scuba Diving Magazine

Красота подводного мира

Лучшие работы конкурса подводной фотографии 2017 года. Фото Лучшие работы конкурса подводной фотографии 2017 года. Фото

На конкурс подводной фотографии Underwater Photographer of the Year 2017 были поданы более 4500 работ из 67 стран мира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх