Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки конкурса подводной фотографии Through Your Lens 2018. Фото
Журнал Scuba Diving Magazine объявил победителей своего ежегодного конкурса подводной фотографии Through Your Lens.
Мероприятие прошло в 14 раз и собрало более 2100 снимков, в которых запечатлелись экстраординарные моменты из жизни океана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Работы конкурсантов 2018 года рассматривали в четырёх категориях: «Широкий угол», «Макро», «Концептуальный снимок» и «Компактная камера». Главным победителем стал Родни Берси с фотографией кита у поверхности воды. Фотограф сказал: «Надеюсь, что через это изображение я поделюсь с другими тем, что нахожу в мистическом мире, в котором оказываюсь каждый раз при погружении». В качестве приза Берси получил 1000 американских долларов и поездку на сафари.
Читайте также: Лучшие работы конкурса подводной фотографии 2017 года. Фото
Приём заявок для участия в конкурсе подводной фотографии Scuba Diving Magazine’s Underwater Photo Contest 2019 стартует с 1 ноября 2018 года и продлится до 31 мая 2019 года. С работами победителей нынешнего года предлагаем ознакомиться ниже.
Мероприятие прошло в 14 раз и собрало более 2100 снимков, в которых запечатлелись экстраординарные моменты из жизни океана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Работы конкурсантов 2018 года рассматривали в четырёх категориях: «Широкий угол», «Макро», «Концептуальный снимок» и «Компактная камера». Главным победителем стал Родни Берси с фотографией кита у поверхности воды. Фотограф сказал: «Надеюсь, что через это изображение я поделюсь с другими тем, что нахожу в мистическом мире, в котором оказываюсь каждый раз при погружении». В качестве приза Берси получил 1000 американских долларов и поездку на сафари.
Читайте также: Лучшие работы конкурса подводной фотографии 2017 года. Фото
Приём заявок для участия в конкурсе подводной фотографии Scuba Diving Magazine’s Underwater Photo Contest 2019 стартует с 1 ноября 2018 года и продлится до 31 мая 2019 года. С работами победителей нынешнего года предлагаем ознакомиться ниже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
88
0
Также советуем посмотреть
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
Оставьте свой комментарий