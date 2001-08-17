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Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото

Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото10 августа в городе Иокогама, Канагава, Япония, стартовал парад Пикачу.

В общей сложности 1500 персонажей из популярной игры Покемон прошествовали перед множеством зрителей в районе Минато Мирай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Мероприятие продлится до 16 августа, оно проходит с целью привлечь посетителей и туристов в город.

Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
Зрелищные кадры парада Пикачу в Японии 2018. Фото
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 Теги: парад, Япония

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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