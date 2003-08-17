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Раздел: Фоторепортажи  
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Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото

Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. ФотоЗолотая молодежь из Греции может позволить себе хорошо погулять.

Даже, несмотря на не самую благополучную экономическую ситуацию, в Греции много богатых людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Именно такие персонажи завели страничку Rich Kids of Greece в Instagram, где выкладывают снимки своего роскошного образа жизни.

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Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
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 Теги: Греция, молодежь

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Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
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