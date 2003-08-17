Раздел: Фоторепортажи
Как живет и развлекается "золотая молодежь" из Греции. Фото
Золотая молодежь из Греции может позволить себе хорошо погулять.
Даже, несмотря на не самую благополучную экономическую ситуацию, в Греции много богатых людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Именно такие персонажи завели страничку Rich Kids of Greece в Instagram, где выкладывают снимки своего роскошного образа жизни.
Читайте также: Красивая жизнь золотой молодежи России. Фото
Даже, несмотря на не самую благополучную экономическую ситуацию, в Греции много богатых людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Именно такие персонажи завели страничку Rich Kids of Greece в Instagram, где выкладывают снимки своего роскошного образа жизни.
Читайте также: Красивая жизнь золотой молодежи России. Фото
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