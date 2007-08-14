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Раздел: Фоторепортажи  
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Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото

Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. ФотоПроект занял пять лет.

30-летний голландец Роман Робрук (Roman Robroek) специализируется на съемке таинственных заброшенных мест, наполненных неповторимым колоритом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

За свою карьеру фотографа заброшек Роман побывал более чем в пяти сотнях покинутых людьми мест. Недавно он представил на суд публики серию снимков заброшенных зданий во Франции.

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Он работал над этим проектом пять лет и фотографировал здания разного назначения - от старых домов до церквей и замков.

Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
Голландец показал самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
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 Теги: Франция, заброшенные места

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Сегодня, 11:16 » Автор: Анна Мартынова
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