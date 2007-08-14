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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото

Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. ФотоЭта отрасль продолжает развиваться.

Многие до сих пор не понимают потенциал 3D-принтеров, с помощью которых можно создавать огромное множество различных вещей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Чтобы продемонстрировать возможности современных 3D-принтеров предлагаем взглянуть на предметы, которые были изготовлены с их помощью.

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Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
Необычные вещи, распечатанные на 3D-принтере. Фото
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 Теги: 3D-принтер, вещи

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Сегодня, 12:43 » Автор: Анна Мартынова
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