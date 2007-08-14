» » Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот
Раздел: Фоторепортажи  
0

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. ФотВыглядеть отлично можно и без больших затрат.

Каждая женщина мечтает выглядеть стильно и с шиком, но не у каждой это получается. Чтобы выглядеть достойно, вовсе не обязательно разоряться на целый ворох брендовых вещей. Мы подобрали 10 железных правил, соблюдая которые, можно выглядеть роскошно, даже не имея средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Шубы или пальто

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Запомните, если вы хотите производить впечатление обеспеченной персоны, стоит отказаться от курток. Пуховики, ветровки и модные парки, несмотря на всю свою практичность выглядят слишком просто. Кроме того, верхняя одежда такого типа плохо сочетается с платьями, юбками и классическими брюками. Альтернативой куртке может стать пальто или шубка. Подбирая модель, стоит опираться не на последние модные тенденции, а на тип собственной фигуры.

2. Дамская сумочка

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Дамская сумочка может многое рассказать о личности своей владелицы, и это именно тот аксессуар, на котором не стоит экономить. Лучше всего выбирать сумку среднего размера, из натуральной кожи или замши классического оттенка, который будет подходить к любому наряду. Если можете позволить брендовый аксессуар - покупайте, если нет, не стоит брать подделку, лучше обратите внимание на качество и внешний вид.

3. Натуральные ткани

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Тем, кто хочет, чтобы внешний вид был безупречным, стоит полюбить одежду из натуральных тканей. Шелк, лен и хлопок - идеальные ткани, которые смотрятся шикарно и позволяют телу дышать. А вот от синтетики лучше отказаться. Такая одежда быстро выцветает, деформируется и выглядит, мягко говоря, дешево.

4. Зонт-трость

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Да, зонт-трость - это непрактично, ведь его не сложить в сумочку. Но этот аксессуар - воплощение элегантности. Причем такой зонт уместен, даже если на улице не идет дождь. Он придаст образу нотки шика, загадочности и здорово дополнит любой наряд.

5. Обувь на каблуке

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Если нужно произвести впечатление, обязательно выбирайте каблуки. Кроссовки и балетки хороши для тех, кто постоянно спешит и много ходит пешком, а это не слишком вяжется с образом обеспеченной светской дамы. Кроме того обувь на низком ходу портит осанку, искажает походку и нарушает пропорции фигуры.

6. Белоснежный наряд

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Черный - несомненно элегантный, лаконичный и стильный. Но если речь идет о создании благородного, роскошного аристократичного образа, нужно выбирать белый. Белоснежный наряд, несомненно, привлечет внимание окружающих. Надевая белую одежду, вы заявляете, что являетесь такой же безупречной, как и ваш наряд.

7. Безупречная одежда

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Неважно, какой ярлычок пришит к вашему платью, из какой оно коллекции, и когда вы его купили. Главное, чтобы вещи были чистыми и отглаженными. Поверьте, даже очень дорогие, брендовые вещи будут выглядеть плохо, если они помятые, несвежие или грязные.

8. Часы

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Абсолютно все успешные люди носят наручные часы. Это именно тот аксессуар, который указывает на ваш статус и материальное положение. Поэтому, если для вас важно производить впечатление состоятельной особы, придется раскошелится на дорогие часы. Однако, не стоит слишком расстраиваться, ведь хорошие часы с качественным механизмом прослужат вам не один десяток лет.

9. Чемодан

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


Если вы до сих пор путешествуете со спортивной сумкой или туристическим рюкзаком за плечами, вам светит репутация студентки или провинциалки. Красивый, аккуратный, современный чемодан - неизменный атрибут успешной состоятельной женщины. Кроме того, не забывайте следить за его состоянием. Отломанные колесики, оторванные собачки и сколы просто недопустимы.

Читайте также: Эта 51-летняя актриса выглядит в два раза моложе. Фото

10. Никаких тяжелых сумок

Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот


В вашем образе может быть прекрасно все, но если на вашем плече висит огромная, битком набитая сумка, вам не удастся произвести нужное впечатление. Ведь согласитесь, президент компании, модель или успешная бизнесс-леди не станет носить на своем плече два килограмма картошки. Запомните, ваш друг - маленькая сумочка, в которой лежит блеск для губ, кредитная карточка и визитница.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: стиль, мода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
     96
     0

Похожие новости по теме

Стилисты подсказали, как выглядеть модно без лишних трат. Фото Стилисты подсказали, как выглядеть модно без лишних трат. Фото

Это стоит учитывать.

Десять способов выглядеть модно, не переплачивая лишнее. Фото Десять способов выглядеть модно, не переплачивая лишнее. Фото

Следуйте простым правилам.

Эти правила стиля помогут выглядеть красиво без лишних затрат. Фото Эти правила стиля помогут выглядеть красиво без лишних затрат. Фото

Как всегда выглядеть роскошно.

Десять правил для тех, кто хочет выглядеть стильно. Фото Десять правил для тех, кто хочет выглядеть стильно. Фото

Как выглядеть дорого и со вкусом.

Как выглядеть на миллион: бюджетные советы для настоящих модниц. Фото Как выглядеть на миллион: бюджетные советы для настоящих модниц. Фото

Эти правила позволят сэкономить и выглядеть роскошно

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх