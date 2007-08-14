Десять правил стиля для тех, кто хочет выглядеть безупречно. Фот

Выглядеть отлично можно и без больших затрат.



Каждая женщина мечтает выглядеть стильно и с шиком, но не у каждой это получается. Чтобы выглядеть достойно, вовсе не обязательно разоряться на целый ворох брендовых вещей. Мы подобрали 10 железных правил, соблюдая которые, можно выглядеть роскошно, даже не имея средств, передает



1. Шубы или пальто







Запомните, если вы хотите производить впечатление обеспеченной персоны, стоит отказаться от курток. Пуховики, ветровки и модные парки, несмотря на всю свою практичность выглядят слишком просто. Кроме того, верхняя одежда такого типа плохо сочетается с платьями, юбками и классическими брюками. Альтернативой куртке может стать пальто или шубка. Подбирая модель, стоит опираться не на последние модные тенденции, а на тип собственной фигуры.



2. Дамская сумочка







Дамская сумочка может многое рассказать о личности своей владелицы, и это именно тот аксессуар, на котором не стоит экономить. Лучше всего выбирать сумку среднего размера, из натуральной кожи или замши классического оттенка, который будет подходить к любому наряду. Если можете позволить брендовый аксессуар - покупайте, если нет, не стоит брать подделку, лучше обратите внимание на качество и внешний вид.



3. Натуральные ткани







Тем, кто хочет, чтобы внешний вид был безупречным, стоит полюбить одежду из натуральных тканей. Шелк, лен и хлопок - идеальные ткани, которые смотрятся шикарно и позволяют телу дышать. А вот от синтетики лучше отказаться. Такая одежда быстро выцветает, деформируется и выглядит, мягко говоря, дешево.



4. Зонт-трость







Да, зонт-трость - это непрактично, ведь его не сложить в сумочку. Но этот аксессуар - воплощение элегантности. Причем такой зонт уместен, даже если на улице не идет дождь. Он придаст образу нотки шика, загадочности и здорово дополнит любой наряд.



5. Обувь на каблуке







Если нужно произвести впечатление, обязательно выбирайте каблуки. Кроссовки и балетки хороши для тех, кто постоянно спешит и много ходит пешком, а это не слишком вяжется с образом обеспеченной светской дамы. Кроме того обувь на низком ходу портит осанку, искажает походку и нарушает пропорции фигуры.



6. Белоснежный наряд







Черный - несомненно элегантный, лаконичный и стильный. Но если речь идет о создании благородного, роскошного аристократичного образа, нужно выбирать белый. Белоснежный наряд, несомненно, привлечет внимание окружающих. Надевая белую одежду, вы заявляете, что являетесь такой же безупречной, как и ваш наряд.



7. Безупречная одежда







Неважно, какой ярлычок пришит к вашему платью, из какой оно коллекции, и когда вы его купили. Главное, чтобы вещи были чистыми и отглаженными. Поверьте, даже очень дорогие, брендовые вещи будут выглядеть плохо, если они помятые, несвежие или грязные.



8. Часы







Абсолютно все успешные люди носят наручные часы. Это именно тот аксессуар, который указывает на ваш статус и материальное положение. Поэтому, если для вас важно производить впечатление состоятельной особы, придется раскошелится на дорогие часы. Однако, не стоит слишком расстраиваться, ведь хорошие часы с качественным механизмом прослужат вам не один десяток лет.



9. Чемодан







Если вы до сих пор путешествуете со спортивной сумкой или туристическим рюкзаком за плечами, вам светит репутация студентки или провинциалки. Красивый, аккуратный, современный чемодан - неизменный атрибут успешной состоятельной женщины. Кроме того, не забывайте следить за его состоянием. Отломанные колесики, оторванные собачки и сколы просто недопустимы.



Читайте также: Эта 51-летняя актриса выглядит в два раза моложе. Фото



10. Никаких тяжелых сумок







В вашем образе может быть прекрасно все, но если на вашем плече висит огромная, битком набитая сумка, вам не удастся произвести нужное впечатление. Ведь согласитесь, президент компании, модель или успешная бизнесс-леди не станет носить на своем плече два килограмма картошки. Запомните, ваш друг - маленькая сумочка, в которой лежит блеск для губ, кредитная карточка и визитница. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Каждая женщина мечтает выглядеть стильно и с шиком, но не у каждой это получается. Чтобы выглядеть достойно, вовсе не обязательно разоряться на целый ворох брендовых вещей. Мы подобрали 10 железных правил, соблюдая которые, можно выглядеть роскошно, даже не имея средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Запомните, если вы хотите производить впечатление обеспеченной персоны, стоит отказаться от курток. Пуховики, ветровки и модные парки, несмотря на всю свою практичность выглядят слишком просто. Кроме того, верхняя одежда такого типа плохо сочетается с платьями, юбками и классическими брюками. Альтернативой куртке может стать пальто или шубка. Подбирая модель, стоит опираться не на последние модные тенденции, а на тип собственной фигуры.Дамская сумочка может многое рассказать о личности своей владелицы, и это именно тот аксессуар, на котором не стоит экономить. Лучше всего выбирать сумку среднего размера, из натуральной кожи или замши классического оттенка, который будет подходить к любому наряду. Если можете позволить брендовый аксессуар - покупайте, если нет, не стоит брать подделку, лучше обратите внимание на качество и внешний вид.Тем, кто хочет, чтобы внешний вид был безупречным, стоит полюбить одежду из натуральных тканей. Шелк, лен и хлопок - идеальные ткани, которые смотрятся шикарно и позволяют телу дышать. А вот от синтетики лучше отказаться. Такая одежда быстро выцветает, деформируется и выглядит, мягко говоря, дешево.Да, зонт-трость - это непрактично, ведь его не сложить в сумочку. Но этот аксессуар - воплощение элегантности. Причем такой зонт уместен, даже если на улице не идет дождь. Он придаст образу нотки шика, загадочности и здорово дополнит любой наряд.Если нужно произвести впечатление, обязательно выбирайте каблуки. Кроссовки и балетки хороши для тех, кто постоянно спешит и много ходит пешком, а это не слишком вяжется с образом обеспеченной светской дамы. Кроме того обувь на низком ходу портит осанку, искажает походку и нарушает пропорции фигуры.Черный - несомненно элегантный, лаконичный и стильный. Но если речь идет о создании благородного, роскошного аристократичного образа, нужно выбирать белый. Белоснежный наряд, несомненно, привлечет внимание окружающих. Надевая белую одежду, вы заявляете, что являетесь такой же безупречной, как и ваш наряд.Неважно, какой ярлычок пришит к вашему платью, из какой оно коллекции, и когда вы его купили. Главное, чтобы вещи были чистыми и отглаженными. Поверьте, даже очень дорогие, брендовые вещи будут выглядеть плохо, если они помятые, несвежие или грязные.Абсолютно все успешные люди носят наручные часы. Это именно тот аксессуар, который указывает на ваш статус и материальное положение. Поэтому, если для вас важно производить впечатление состоятельной особы, придется раскошелится на дорогие часы. Однако, не стоит слишком расстраиваться, ведь хорошие часы с качественным механизмом прослужат вам не один десяток лет.Если вы до сих пор путешествуете со спортивной сумкой или туристическим рюкзаком за плечами, вам светит репутация студентки или провинциалки. Красивый, аккуратный, современный чемодан - неизменный атрибут успешной состоятельной женщины. Кроме того, не забывайте следить за его состоянием. Отломанные колесики, оторванные собачки и сколы просто недопустимы.В вашем образе может быть прекрасно все, но если на вашем плече висит огромная, битком набитая сумка, вам не удастся произвести нужное впечатление. Ведь согласитесь, президент компании, модель или успешная бизнесс-леди не станет носить на своем плече два килограмма картошки. Запомните, ваш друг - маленькая сумочка, в которой лежит блеск для губ, кредитная карточка и визитница.



