Раздел: Фоторепортажи
Актрисы, потерявшие роли из-за беременности. Фото
Им пришлось выбирать между карьерой и семьей.
Одри Хепберн, Хилари Дафф, Джоди Фостер - эти звезды потеряли роли или сами отказались от съемок из-за беременности. Кто вышел на замену голливудским мамочкам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Хилари Дафф - «История Бонни и Клайда»
Фильм в производстве
Еще в 2011 году режиссер Тоня Сюзанн Холли взялась за новый фильм о знаменитой паре влюбленных гангстеров Бонни Паркер и Клайде Бэрроу. Хилари Дафф, утвержденная на главную роль, вдруг узнала о своей первой беременности. Тогда актриса была замужем за игроком НХЛ Майком Комри, от которого в марте 2012 родила сына Луку. Дафф попросила обыграть в сценарии ее положение или дождаться родов, но режиссер ответила, что это невозможно. И что же? Картина до сих пор в производстве без утвержденной актрисы на роль Бонни! Остальной каст собран, и продюсеры обещают вот-вот приступить к съемкам. Все эти годы Хилари почти не снималась и терпеливо ждала, что к ней вернутся с предложением, но… два месяца назад актриса узнала, что ждет второго малыша - от музыканта Мэттью Кома. Хилари надеется, что на этот раз команда фильма вытерпит еще один год простоя и она сможет наконец выйти из затянувшегося декрета с громкой премьерой.
Айла Фишер - «Иллюзия обмана 2» (2013)
Заменила Лиззи Каплан
Айла Фишер чуть не погибла на съемках первой части фильма «Иллюзия обмана», и это не преувеличение. Во время съемок сцены побега из стеклянной камеры, наполненной водой, актриса начала тонуть. Цепи, сковывавшие ее ноги, запутались, и Айла провела под водой три минуты.
Фишер была готова и дальше рисковать ради искусства, но когда в 2014 году начались съемки сиквела, она узнала о беременности. Айла ждала третьего ребенка от комика Саши Барона Коэна. Продюсеры убрали героиню Фишер из сценария и ввели нового персонажа, которого сыграла Лиззи Каплан.
В марте 2015 года к старшим дочкам Фишер и Барона Коэна присоединился малыш Монтгомери, а команда «Иллюзии обмана» начала планировать съемки третьей части криминальной комедии. Пока неизвестно, кто из двух актрис появится в картине.
Робин Райт - «Робин Гуд: Принц воров» (1991)
Заменила Мэри Элизабет Мастрантонио
Забеременев от Шона Пенна, актриса отказалась от фильма о Робине Гуде и не пожалела. В апреле 1991 года Робин Райт родила дочку Дилан Фрэнсис, и ей вновь стали поступать предложения. Например, сыграть главную роль в триллере «Фирма» с Томом Крузом. Но Райт узнала о второй беременности и вновь отказалась. В 1993 году она родила сына Хоппер Джека и получила приглашение в фильм «Бэтмен навсегда». На этот раз Робин Райт не планировала третьего ребенка, но ей хотелось подольше остаться дома с малышами, поэтому она отклонила предложение, а роль получила Николь Кидман.
Николь Кидман - «Чтец» (2008)
Заменила Кейт Уинслет
Кейт Уинслет долго шла к своему «Оскару» за главную женскую роль, и добиться награды ей помогла беременность Николь Кидман. Для Кидман ее положение стало такой же долгожданной радостью. Актриса не могла забеременеть в первом браке с Томом Крузом и, по слухам, перенесла выкидыш. Узнав, что она ждет ребенка от второго мужа, кантри-музыканта Кита Урбана, Кидман, несмотря на уговоры продюсеров, отложила все проекты и посвятила себя будущему материнству. В июле 2008 года Николь родила здоровую малышку Сандэй Роуз. Девочка стала единственным ребенком Николь, которого она выносила сама. Ее вторую биологическую дочку родила суррогатная мама.
Кэтрин Зета-Джонс - «За гранью» (2003)
Заменила Анджелина Джоли
Изначально драму о влюбленных волонтерах, спасающих детей Эфиопии, должен был снимать Оливер Стоун. В главных ролях он видел Кевина Костнера и Кэтрин Зету-Джонс. Но в 2000 году актриса узнала, что ждет сына от актера Майкла Дугласа, и отказалась от съемок. Вслед за ней проект покинул и Костнер. Снимать с другими артистами Стоун не хотел, и съемки оказались под угрозой. На радость продюсеров, за проект взялся режиссер Мартин Кэмпбелл, который пригласил на главные роли Анджелину Джоли и Клайва Оуэна. С одной стороны, выбор нельзя назвать удачным: Джоли была номинирована на антипремию «Золотая малина». С другой, именно на съемках драмы «За гранью», которые проходили в Камбоджи, Джоли познакомилась со своим первым приемным ребенком - мальчиком Мэддоксом - и начала свой путь благотворительницы.
Джоди Фостер - «Двойной просчет» (1999)
Заменила Эшли Джадд
Фостер не просчитала, отказавшись от работы в триллере - кинокритики холодно приняли картину. А Джоди в 2001 году родила второго сына и вышла из декрета с более удачным триллером «Комната страха». Отцов своих детей Фостер скрывала, а в 2007 году она объявила о гомосексуальности и представила свою партнершу - продюсера Сидни Бернард, с которой жила с 1993 года. Сейчас Джоди Фостер в браке с актрисой Александрой Хедисон.
Одри Хепберн - «Вестсайдская история» (1961)
Заменила Натали Вуд
«Вестсайдская история» - это экранизация бродвейского мюзикла, основанного на трагедии о Ромео и Джульетте. Шекспировские герои переносятся в Нью-Йорк 50-х годов и становятся членами двух враждующих уличных банд: латиносов и белых. Пуэрториканку Марию должна была играть Одри Хепберн - ее участие в любом проекте гарантировало зрительский интерес. Однако успешные роли дорого стоили звезде. В браке с актером Мелом Феррером актриса перенесла три выкидыша, один из которых случился непосредственно на съемках: Одри упала с лошади на площадке фильма «Непрощённая». Узнав о третьей беременности, Хепберн отказалась от съемок на весь следующий год и выносила первенца - сына Шона. В 1965 и 1967 годах у актрисы вновь случились выкидыши, а в 1970 году она родила мальчика Луку от своего психиатра Андреа Дотти. Одри мечтала о третьем ребенке, но очередная беременность вновь закончилась неудачно.
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Мелани Гриффит - «Лучше не бывает» (1997)
Заменила Хелен Хант
Комедия долго оставалась без главной актрисы. На роль пробовалась и Ума Турман, которая оказалась слишком юна для роли, и Кортни Лав, с которой команда просто не рискнула работать. Вариант Мелани Гриффит показался идеальным, но актриса покинула проект, узнав о беременности от Антонио Бандераса. Дочка Стелла дель Кармен стала для нее третьим ребенком, а для Бандераса - первым и пока единственным. А Хелен Хант за роль в «Лучше не бывает» получила «Оскар». Ее партнеру Джеку Николсону тоже досталась статуэтка.
Одри Хепберн, Хилари Дафф, Джоди Фостер - эти звезды потеряли роли или сами отказались от съемок из-за беременности. Кто вышел на замену голливудским мамочкам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Хилари Дафф - «История Бонни и Клайда»
Фильм в производстве
Еще в 2011 году режиссер Тоня Сюзанн Холли взялась за новый фильм о знаменитой паре влюбленных гангстеров Бонни Паркер и Клайде Бэрроу. Хилари Дафф, утвержденная на главную роль, вдруг узнала о своей первой беременности. Тогда актриса была замужем за игроком НХЛ Майком Комри, от которого в марте 2012 родила сына Луку. Дафф попросила обыграть в сценарии ее положение или дождаться родов, но режиссер ответила, что это невозможно. И что же? Картина до сих пор в производстве без утвержденной актрисы на роль Бонни! Остальной каст собран, и продюсеры обещают вот-вот приступить к съемкам. Все эти годы Хилари почти не снималась и терпеливо ждала, что к ней вернутся с предложением, но… два месяца назад актриса узнала, что ждет второго малыша - от музыканта Мэттью Кома. Хилари надеется, что на этот раз команда фильма вытерпит еще один год простоя и она сможет наконец выйти из затянувшегося декрета с громкой премьерой.
Айла Фишер - «Иллюзия обмана 2» (2013)
Заменила Лиззи Каплан
Айла Фишер чуть не погибла на съемках первой части фильма «Иллюзия обмана», и это не преувеличение. Во время съемок сцены побега из стеклянной камеры, наполненной водой, актриса начала тонуть. Цепи, сковывавшие ее ноги, запутались, и Айла провела под водой три минуты.
Фишер была готова и дальше рисковать ради искусства, но когда в 2014 году начались съемки сиквела, она узнала о беременности. Айла ждала третьего ребенка от комика Саши Барона Коэна. Продюсеры убрали героиню Фишер из сценария и ввели нового персонажа, которого сыграла Лиззи Каплан.
В марте 2015 года к старшим дочкам Фишер и Барона Коэна присоединился малыш Монтгомери, а команда «Иллюзии обмана» начала планировать съемки третьей части криминальной комедии. Пока неизвестно, кто из двух актрис появится в картине.
Робин Райт - «Робин Гуд: Принц воров» (1991)
Заменила Мэри Элизабет Мастрантонио
Забеременев от Шона Пенна, актриса отказалась от фильма о Робине Гуде и не пожалела. В апреле 1991 года Робин Райт родила дочку Дилан Фрэнсис, и ей вновь стали поступать предложения. Например, сыграть главную роль в триллере «Фирма» с Томом Крузом. Но Райт узнала о второй беременности и вновь отказалась. В 1993 году она родила сына Хоппер Джека и получила приглашение в фильм «Бэтмен навсегда». На этот раз Робин Райт не планировала третьего ребенка, но ей хотелось подольше остаться дома с малышами, поэтому она отклонила предложение, а роль получила Николь Кидман.
Николь Кидман - «Чтец» (2008)
Заменила Кейт Уинслет
Кейт Уинслет долго шла к своему «Оскару» за главную женскую роль, и добиться награды ей помогла беременность Николь Кидман. Для Кидман ее положение стало такой же долгожданной радостью. Актриса не могла забеременеть в первом браке с Томом Крузом и, по слухам, перенесла выкидыш. Узнав, что она ждет ребенка от второго мужа, кантри-музыканта Кита Урбана, Кидман, несмотря на уговоры продюсеров, отложила все проекты и посвятила себя будущему материнству. В июле 2008 года Николь родила здоровую малышку Сандэй Роуз. Девочка стала единственным ребенком Николь, которого она выносила сама. Ее вторую биологическую дочку родила суррогатная мама.
Кэтрин Зета-Джонс - «За гранью» (2003)
Заменила Анджелина Джоли
Изначально драму о влюбленных волонтерах, спасающих детей Эфиопии, должен был снимать Оливер Стоун. В главных ролях он видел Кевина Костнера и Кэтрин Зету-Джонс. Но в 2000 году актриса узнала, что ждет сына от актера Майкла Дугласа, и отказалась от съемок. Вслед за ней проект покинул и Костнер. Снимать с другими артистами Стоун не хотел, и съемки оказались под угрозой. На радость продюсеров, за проект взялся режиссер Мартин Кэмпбелл, который пригласил на главные роли Анджелину Джоли и Клайва Оуэна. С одной стороны, выбор нельзя назвать удачным: Джоли была номинирована на антипремию «Золотая малина». С другой, именно на съемках драмы «За гранью», которые проходили в Камбоджи, Джоли познакомилась со своим первым приемным ребенком - мальчиком Мэддоксом - и начала свой путь благотворительницы.
Джоди Фостер - «Двойной просчет» (1999)
Заменила Эшли Джадд
Фостер не просчитала, отказавшись от работы в триллере - кинокритики холодно приняли картину. А Джоди в 2001 году родила второго сына и вышла из декрета с более удачным триллером «Комната страха». Отцов своих детей Фостер скрывала, а в 2007 году она объявила о гомосексуальности и представила свою партнершу - продюсера Сидни Бернард, с которой жила с 1993 года. Сейчас Джоди Фостер в браке с актрисой Александрой Хедисон.
Одри Хепберн - «Вестсайдская история» (1961)
Заменила Натали Вуд
«Вестсайдская история» - это экранизация бродвейского мюзикла, основанного на трагедии о Ромео и Джульетте. Шекспировские герои переносятся в Нью-Йорк 50-х годов и становятся членами двух враждующих уличных банд: латиносов и белых. Пуэрториканку Марию должна была играть Одри Хепберн - ее участие в любом проекте гарантировало зрительский интерес. Однако успешные роли дорого стоили звезде. В браке с актером Мелом Феррером актриса перенесла три выкидыша, один из которых случился непосредственно на съемках: Одри упала с лошади на площадке фильма «Непрощённая». Узнав о третьей беременности, Хепберн отказалась от съемок на весь следующий год и выносила первенца - сына Шона. В 1965 и 1967 годах у актрисы вновь случились выкидыши, а в 1970 году она родила мальчика Луку от своего психиатра Андреа Дотти. Одри мечтала о третьем ребенке, но очередная беременность вновь закончилась неудачно.
Читайте также: Эта 51-летняя актриса выглядит в два раза моложе. Фото
Мелани Гриффит - «Лучше не бывает» (1997)
Заменила Хелен Хант
Комедия долго оставалась без главной актрисы. На роль пробовалась и Ума Турман, которая оказалась слишком юна для роли, и Кортни Лав, с которой команда просто не рискнула работать. Вариант Мелани Гриффит показался идеальным, но актриса покинула проект, узнав о беременности от Антонио Бандераса. Дочка Стелла дель Кармен стала для нее третьим ребенком, а для Бандераса - первым и пока единственным. А Хелен Хант за роль в «Лучше не бывает» получила «Оскар». Ее партнеру Джеку Николсону тоже досталась статуэтка.
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