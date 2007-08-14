Раздел: Фоторепортажи
Как стрижка может изменить внешность мужчин. Фото
Вот это перемены.
Недавно мы сравнивали лица мужиков с бородой и без. Просто удивительно, насколько может измениться человек после всего одного визита к парикмахеру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Недавно мы сравнивали лица мужиков с бородой и без. Просто удивительно, насколько может измениться человек после всего одного визита к парикмахеру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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