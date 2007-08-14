Раздел: Фоторепортажи
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Фермеры столкнулись с серьезной проблемой.
Этим летом в Австралии жара поставила 100-летний рекорд. Австралийские фермеры говорят, что ситуацию, с которой они столкнулись, можно описать только словом «ужас», передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Посмотрим на эти необычные картины с высоты.
Сегодня фермерские хозяйства в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс сражаются с засухой, которая уже побила 100-летний рекорд. (Фото David Gray):
В районе города Кунабарабран, где всегда были лучшие сельскохозяйственные угодья, уровень воды в водохранилище упал до 23% от своего обычного уровня. (Фото David Gray):
Введено ограничение на использование пресной воды. (Фото David Gray):
Для животных такая ситуация превращается в голод, жажду и смерть. (Фото David Gray):
(Фото David Gray):
Засуха уже сейчас побила все мыслимые рекорды, а долгосрочная перспектива напоминает катастрофу. (Фото David Gray):
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Мертвые деревья и мертвая земля в Новом Южном Уэльсе, Австралия. (Фото David Gray):
Этим летом в Австралии жара поставила 100-летний рекорд. Австралийские фермеры говорят, что ситуацию, с которой они столкнулись, можно описать только словом «ужас», передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Посмотрим на эти необычные картины с высоты.
Сегодня фермерские хозяйства в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс сражаются с засухой, которая уже побила 100-летний рекорд. (Фото David Gray):
В районе города Кунабарабран, где всегда были лучшие сельскохозяйственные угодья, уровень воды в водохранилище упал до 23% от своего обычного уровня. (Фото David Gray):
Введено ограничение на использование пресной воды. (Фото David Gray):
Для животных такая ситуация превращается в голод, жажду и смерть. (Фото David Gray):
(Фото David Gray):
Засуха уже сейчас побила все мыслимые рекорды, а долгосрочная перспектива напоминает катастрофу. (Фото David Gray):
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Мертвые деревья и мертвая земля в Новом Южном Уэльсе, Австралия. (Фото David Gray):
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