» » Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото Фермеры столкнулись с серьезной проблемой.

Этим летом в Австралии жара поставила 100-летний рекорд. Австралийские фермеры говорят, что ситуацию, с которой они столкнулись, можно описать только словом «ужас», передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Посмотрим на эти необычные картины с высоты.

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото


Сегодня фермерские хозяйства в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс сражаются с засухой, которая уже побила 100-летний рекорд. (Фото David Gray):

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото


В районе города Кунабарабран, где всегда были лучшие сельскохозяйственные угодья, уровень воды в водохранилище упал до 23% от своего обычного уровня. (Фото David Gray):
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото


Введено ограничение на использование пресной воды. (Фото David Gray):

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото


Для животных такая ситуация превращается в голод, жажду и смерть. (Фото David Gray):

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото


(Фото David Gray):

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото


Засуха уже сейчас побила все мыслимые рекорды, а долгосрочная перспектива напоминает катастрофу. (Фото David Gray):

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото


Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Мертвые деревья и мертвая земля в Новом Южном Уэльсе, Австралия. (Фото David Gray):

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото

Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, засуха

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
     158
     0

Похожие новости по теме

Кадры засухи в Австралии на снимках с высоты птичьего полета. Фото Кадры засухи в Австралии на снимках с высоты птичьего полета. Фото

В Австралии длительное время сухая и жаркая погода.

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото

Бункер превратили в музей.

Как выращивают табак в Малави. Фото Как выращивают табак в Малави. Фото

Здесь работают дети.

Последствия войны в необычном фотопроекте Дэвида Джея. Фото Последствия войны в необычном фотопроекте Дэвида Джея. Фото

Фотопроект «Неизвестный солдат» нью-йоркского фотографа Дэвида Джея (David Jay) посвящён не войне, а её последствиям.

Дикая природа глазами знаменитого фотографа. Фото Дикая природа глазами знаменитого фотографа. Фото

Самые красивые и самые опасные фотографии дикой природы из книги «Дикие встречи», предисловие к которой написал герцог Кембриджский.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх