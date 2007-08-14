Китаянка с помощью макияжа превращает себя в дракона. Фото

Это настоящее искусство.



Если в какой-то реальности демоны действительно существуют, то они выглядят именно так. Оцените сами эту правдоподобную детализацию, от которой мурашки по коже бегут, передает



Мастер пластического грима Вэнь Чжэн создала этот невероятный демонический образ для конвента ужасов Monsterpalooza в 2016-м году, и все время после улучшала и модифицировала его.



Миловидная уроженка Пекина Вэнь Чжэн живет и работает в Лос Анджелесе, Калифорния, прямо рядом с Фабрикой Грез.



Ужасный демон стал ее студенческой работой, с помощью которой она смогла отточить свой профессионализм. Посмотрите, как тщательно он проработан, какое внимание к деталям мастер уделила при его создании.



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Пару недель назад Вэнь Чжэн представила свою работу на фестивале комиксов и популярного искусства San Diego Comic-Con International.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Если в какой-то реальности демоны действительно существуют, то они выглядят именно так. Оцените сами эту правдоподобную детализацию, от которой мурашки по коже бегут, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture Мастер пластического грима Вэнь Чжэн создала этот невероятный демонический образ для конвента ужасов Monsterpalooza в 2016-м году, и все время после улучшала и модифицировала его.Миловидная уроженка Пекина Вэнь Чжэн живет и работает в Лос Анджелесе, Калифорния, прямо рядом с Фабрикой Грез.Ужасный демон стал ее студенческой работой, с помощью которой она смогла отточить свой профессионализм. Посмотрите, как тщательно он проработан, какое внимание к деталям мастер уделила при его создании.Пару недель назад Вэнь Чжэн представила свою работу на фестивале комиксов и популярного искусства San Diego Comic-Con International.



