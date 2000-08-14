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Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Эти цыганские женщины обладают большими богатствами.
Фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной - самопровозглашенной королевой предсказательниц, которых местные жители называют просто «ведьмы», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эти женщины (обычно румынские цыганки) якобы могут видеть будущее и считывать его по ладони, по зернам пшеницы или по звездам. Люсия познакомилась с Марией и провела с ней некоторое время, фотографируя ведьм, их дома, быт и ремесло, передаваемое из поколения в поколение с незапамятных времен.
«Когда я нашла этих женщин, они не очень хотели, чтобы я их фотографировала. Некоторые просили за это деньги. Цены варьировались от 20 до 50 евро за фотосессию. Я говорила им, что фотографирую их для словацкой газеты».
«Спустя несколько дней поисков и торгов я наконец встретила Марию Кампину - самопровозглашенную королеву ведьм - и заключила с ней сделку. Чтобы иметь возможность фотографировать ее и ее знакомых, я должна была пообещать, что газета, на которую я работала, опубликует полную историю о ней, а также предоставит ей первую страницу. Фото Марии в итоге появилось на обложке еженедельной словацкой газеты SME».
«Я проверила их способности. Все предсказания были разными - у кого-то позитивными, у кого-то негативными. Все они были короткими и слишком общими. Мне предсказали, что я выйду замуж и рожу первого из троих детей уже в течение года, но этого не произошло. К счастью, предсказание, что скоро близкий мне человек умрет, тоже не сбылось».
«В этом сообществе обычно мужчины содержат семьи. Зарабатывают ли они честным трудом или нет, это уже другой вопрос. Гадания и предсказания судьбы - древнее ремесло и единственное, которым разрешено заниматься здесь женщинам. Это также единственный способ для здешних женщин добиться уважения и успеха. Девочки ходят в школу до 18 лет, но матери, тети и бабушки обучают их колдовству. Каждая девочка сама решает, правильное это занятие или нет, ведь зачастую им приходится обманывать клиентов».
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«Я фотографировала одних из самых богатых и уважаемых ведьм. Этим женщинам удалось добиться невероятного: они создали современный бизнес с помощью древних ритуалов, берущих начало в их этническом прошлом. Их обычаи такие же, как и столетие назад. Изменилось лишь восприятие их профессии окружающими». На фото: Селена в процессе обучения магии, она готовится стать ведьмой. Сейчас она учится в старших классах, а магию ей преподает ее тетя Амалия».
Фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной - самопровозглашенной королевой предсказательниц, которых местные жители называют просто «ведьмы», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эти женщины (обычно румынские цыганки) якобы могут видеть будущее и считывать его по ладони, по зернам пшеницы или по звездам. Люсия познакомилась с Марией и провела с ней некоторое время, фотографируя ведьм, их дома, быт и ремесло, передаваемое из поколения в поколение с незапамятных времен.
«Когда я нашла этих женщин, они не очень хотели, чтобы я их фотографировала. Некоторые просили за это деньги. Цены варьировались от 20 до 50 евро за фотосессию. Я говорила им, что фотографирую их для словацкой газеты».
«Спустя несколько дней поисков и торгов я наконец встретила Марию Кампину - самопровозглашенную королеву ведьм - и заключила с ней сделку. Чтобы иметь возможность фотографировать ее и ее знакомых, я должна была пообещать, что газета, на которую я работала, опубликует полную историю о ней, а также предоставит ей первую страницу. Фото Марии в итоге появилось на обложке еженедельной словацкой газеты SME».
«Я проверила их способности. Все предсказания были разными - у кого-то позитивными, у кого-то негативными. Все они были короткими и слишком общими. Мне предсказали, что я выйду замуж и рожу первого из троих детей уже в течение года, но этого не произошло. К счастью, предсказание, что скоро близкий мне человек умрет, тоже не сбылось».
«В этом сообществе обычно мужчины содержат семьи. Зарабатывают ли они честным трудом или нет, это уже другой вопрос. Гадания и предсказания судьбы - древнее ремесло и единственное, которым разрешено заниматься здесь женщинам. Это также единственный способ для здешних женщин добиться уважения и успеха. Девочки ходят в школу до 18 лет, но матери, тети и бабушки обучают их колдовству. Каждая девочка сама решает, правильное это занятие или нет, ведь зачастую им приходится обманывать клиентов».
Читайте также: Засуха в Австралии в пугающих снимках. Фото
«Я фотографировала одних из самых богатых и уважаемых ведьм. Этим женщинам удалось добиться невероятного: они создали современный бизнес с помощью древних ритуалов, берущих начало в их этническом прошлом. Их обычаи такие же, как и столетие назад. Изменилось лишь восприятие их профессии окружающими». На фото: Селена в процессе обучения магии, она готовится стать ведьмой. Сейчас она учится в старших классах, а магию ей преподает ее тетя Амалия».
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