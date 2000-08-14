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Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото

Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото Эти цыганские женщины обладают большими богатствами.

Фотограф из Словакии Люсия Секеркова отправилась в Румынию, чтобы встретиться с Марией Кампиной - самопровозглашенной королевой предсказательниц, которых местные жители называют просто «ведьмы», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Эти женщины (обычно румынские цыганки) якобы могут видеть будущее и считывать его по ладони, по зернам пшеницы или по звездам. Люсия познакомилась с Марией и провела с ней некоторое время, фотографируя ведьм, их дома, быт и ремесло, передаваемое из поколения в поколение с незапамятных времен.

«Когда я нашла этих женщин, они не очень хотели, чтобы я их фотографировала. Некоторые просили за это деньги. Цены варьировались от 20 до 50 евро за фотосессию. Я говорила им, что фотографирую их для словацкой газеты».

«Спустя несколько дней поисков и торгов я наконец встретила Марию Кампину - самопровозглашенную королеву ведьм - и заключила с ней сделку. Чтобы иметь возможность фотографировать ее и ее знакомых, я должна была пообещать, что газета, на которую я работала, опубликует полную историю о ней, а также предоставит ей первую страницу. Фото Марии в итоге появилось на обложке еженедельной словацкой газеты SME».

«Я проверила их способности. Все предсказания были разными - у кого-то позитивными, у кого-то негативными. Все они были короткими и слишком общими. Мне предсказали, что я выйду замуж и рожу первого из троих детей уже в течение года, но этого не произошло. К счастью, предсказание, что скоро близкий мне человек умрет, тоже не сбылось».

«В этом сообществе обычно мужчины содержат семьи. Зарабатывают ли они честным трудом или нет, это уже другой вопрос. Гадания и предсказания судьбы - древнее ремесло и единственное, которым разрешено заниматься здесь женщинам. Это также единственный способ для здешних женщин добиться уважения и успеха. Девочки ходят в школу до 18 лет, но матери, тети и бабушки обучают их колдовству. Каждая девочка сама решает, правильное это занятие или нет, ведь зачастую им приходится обманывать клиентов».

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«Я фотографировала одних из самых богатых и уважаемых ведьм. Этим женщинам удалось добиться невероятного: они создали современный бизнес с помощью древних ритуалов, берущих начало в их этническом прошлом. Их обычаи такие же, как и столетие назад. Изменилось лишь восприятие их профессии окружающими». На фото: Селена в процессе обучения магии, она готовится стать ведьмой. Сейчас она учится в старших классах, а магию ей преподает ее тетя Амалия».

Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
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 Теги: Румыния, ведьмы

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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