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Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Этот "аттракцион" популярен среди туристов.
Слон - символ Королевства Таиланд. Они находятся под защитой государства и окружены особой любовью. Слоны играли важную роль в истории этой страны. В стародавние времена эти животные использовались как боевое оружие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Но сегодня разговоров об истории не будет, а будет совсем короткая прогулка на слонах в Таиланде.
"Я вообще не большой любитель ездить куда-то с группой неизвестных людей, но на этот раз компания подобралась что надо и у нас был супер-гид, который постоянно над нас разыгрывал приколами типа «на этом мосту принято задерживать дыхание чтобы исполнилось желание» - а мост несколько сот метров, или «на следующем посту полиции все прикладывайте ладони к стеклу чтобы у вас взяли отпечатки»", - рассказывает автор фотографий Дмитрий Писанко.
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"Ехали весело нам постоянно рассказывали кучу интересного про Таиланд. Первым пунктом нашей поездки был классический туристический аттракцион «катание на слонах». Мы приехали, а они стоят, ждут :)", - добавил Дмитрий.
Слон - символ Королевства Таиланд. Они находятся под защитой государства и окружены особой любовью. Слоны играли важную роль в истории этой страны. В стародавние времена эти животные использовались как боевое оружие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Но сегодня разговоров об истории не будет, а будет совсем короткая прогулка на слонах в Таиланде.
"Я вообще не большой любитель ездить куда-то с группой неизвестных людей, но на этот раз компания подобралась что надо и у нас был супер-гид, который постоянно над нас разыгрывал приколами типа «на этом мосту принято задерживать дыхание чтобы исполнилось желание» - а мост несколько сот метров, или «на следующем посту полиции все прикладывайте ладони к стеклу чтобы у вас взяли отпечатки»", - рассказывает автор фотографий Дмитрий Писанко.
Читайте также: Фотограф показала быт богатейших ведьм Румынии. Фото
"Ехали весело нам постоянно рассказывали кучу интересного про Таиланд. Первым пунктом нашей поездки был классический туристический аттракцион «катание на слонах». Мы приехали, а они стоят, ждут :)", - добавил Дмитрий.
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