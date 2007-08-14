Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото

Этот "аттракцион" популярен среди туристов.



Слон - символ Королевства Таиланд. Они находятся под защитой государства и окружены особой любовью. Слоны играли важную роль в истории этой страны. В стародавние времена эти животные использовались как боевое оружие, сообщает



Но сегодня разговоров об истории не будет, а будет совсем короткая прогулка на слонах в Таиланде.



"Я вообще не большой любитель ездить куда-то с группой неизвестных людей, но на этот раз компания подобралась что надо и у нас был супер-гид, который постоянно над нас разыгрывал приколами типа «на этом мосту принято задерживать дыхание чтобы исполнилось желание» - а мост несколько сот метров, или «на следующем посту полиции все прикладывайте ладони к стеклу чтобы у вас взяли отпечатки»", - рассказывает автор фотографий Дмитрий Писанко.



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"Ехали весело нам постоянно рассказывали кучу интересного про Таиланд. Первым пунктом нашей поездки был классический туристический аттракцион «катание на слонах». Мы приехали, а они стоят, ждут :)", - добавил Дмитрий.





















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Слон - символ Королевства Таиланд. Они находятся под защитой государства и окружены особой любовью. Слоны играли важную роль в истории этой страны. В стародавние времена эти животные использовались как боевое оружие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium Но сегодня разговоров об истории не будет, а будет совсем короткая прогулка на слонах в Таиланде."Я вообще не большой любитель ездить куда-то с группой неизвестных людей, но на этот раз компания подобралась что надо и у нас был супер-гид, который постоянно над нас разыгрывал приколами типа «на этом мосту принято задерживать дыхание чтобы исполнилось желание» - а мост несколько сот метров, или «на следующем посту полиции все прикладывайте ладони к стеклу чтобы у вас взяли отпечатки»", - рассказывает автор фотографий Дмитрий Писанко."Ехали весело нам постоянно рассказывали кучу интересного про Таиланд. Первым пунктом нашей поездки был классический туристический аттракцион «катание на слонах». Мы приехали, а они стоят, ждут :)", - добавил Дмитрий.



