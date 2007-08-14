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Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото

Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото Этот "аттракцион" популярен среди туристов.

Слон - символ Королевства Таиланд. Они находятся под защитой государства и окружены особой любовью. Слоны играли важную роль в истории этой страны. В стародавние времена эти животные использовались как боевое оружие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Но сегодня разговоров об истории не будет, а будет совсем короткая прогулка на слонах в Таиланде.

"Я вообще не большой любитель ездить куда-то с группой неизвестных людей, но на этот раз компания подобралась что надо и у нас был супер-гид, который постоянно над нас разыгрывал приколами типа «на этом мосту принято задерживать дыхание чтобы исполнилось желание» - а мост несколько сот метров, или «на следующем посту полиции все прикладывайте ладони к стеклу чтобы у вас взяли отпечатки»", - рассказывает автор фотографий Дмитрий Писанко.

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"Ехали весело нам постоянно рассказывали кучу интересного про Таиланд. Первым пунктом нашей поездки был классический туристический аттракцион «катание на слонах». Мы приехали, а они стоят, ждут :)", - добавил Дмитрий.

Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
Так выглядит прогулка на слонах в Таиланде. Фото
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 Теги: Таиланд, слоны

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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