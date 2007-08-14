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Раздел: Фоторепортажи  
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Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото

Атмосферные снимки ветряных мельниц. ФотоВетряные мельницы в тумане.

Фотографы любят снимать закат, и многие забывают о том, что по-настоящему интересные фотографии можно сделать, когда день только начинается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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А если утром вы оказались в Нидерландах в музее под открытым небом Заансе Сханс, то берите поскорее в руки фотоаппарат и снимайте ветряные мельницы.

Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
Атмосферные снимки ветряных мельниц. Фото
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 Теги: мельница, пейзажи

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Сегодня, 11:45 » Автор: Татьяна Ларина
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