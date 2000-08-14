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Раздел: Фоторепортажи  
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Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото

Стильные идеи осеннего маникюра-2018. ФотоКрасивый маникюр для дам, которые всегда хотят быть на высоте.

Говорят, что "руки - второе лицо женщины", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Именно глядя на их ухоженность можно судить о том, что из себя представляет девушка. Поэтому осень - не повод забывать о маникюре и уходе за ручками.

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Помните, прекрасной нужно быть всегда! А мы, как всегда, поможем вам в этом. Листай и выбирай дизайн, который тебе по душе.

Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
Стильные идеи осеннего маникюра-2018. Фото
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 Теги: маникюр, мода

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Сегодня, 18:08 » Автор: Татьяна Ларина
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