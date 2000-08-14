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Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото

Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. ФотоДизайнер решил поэкспериментировать над брендами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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Японский дизайнер Taku Oomura, удостоенный дизайнерских наград, переделал знаковые логотипы компании с помощью магии 3D-печати, и они нашли творческое практическое применение в повседневной жизни.

Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
Дизайнер превращает знаменитые логотипы в пригодные для использования предметы. Фото
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 Теги: Дизайнер, логотип, Фото

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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