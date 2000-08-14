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Фотограф показал яркую сторону Стамбула. Фото

Фотограф показал яркую сторону Стамбула. ФотоЙенер Торун фотографирует яркую урбанистику новых районов Стамбула.

Обычно, думая о Стамбуле, представляешь старые улочки, узорные мечети, оживленные рынки и корабли на Босфоре. Но есть у этого города и неожиданная для многих современная сторона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Архитектор и фотограф Йенер Торун фотографирует яркую урбанистику новых районов Стамбула, с тех пор как переехал сюда 18 лет тому назад.

Минимализм, современная геометрия, яркие цвета и необычные архитектурные решения - фотограф показал совершенно другую сторону Стамбула. Хотя эти радужные городские пейзажи найти не так уж просто, - рассказывает MyModernMet.

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«Я перерыл весь город в поисках этих ярких жемчужин, – говорит фотограф, - И это задача не из простых, ведь большинство новых районов выглядят довольно уныло. Поиск ярких объектов в общей серой массе напоминает охоту за сокровищами. Я хотел запечатлеть другой, менее известный Стамбул, чтобы дополнить однобокое восприятие этого города как исключительно «наследника» Османской империи. Я начал искать яркие цвета, линии, которые складывались в правильные геометрические узоры. Уверен, что подобное разнообразие помогает лучше узнать город не только мне, но и другим. Даже старожилы Стамбула не верят, что эти фотографии были сделаны в их родном городе».

Фотограф показал яркую сторону Стамбула. Фото
Фотограф показал яркую сторону Стамбула. Фото
Фотограф показал яркую сторону Стамбула. Фото
Фотограф показал яркую сторону Стамбула. Фото
Фотограф показал яркую сторону Стамбула. Фото
Фотограф показал яркую сторону Стамбула. Фото
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 Теги: Фотограф, Стамбул

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Сегодня, 19:41 » Автор: Едгар Букмирза
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