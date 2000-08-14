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Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Отец и сын собирали и раскладывали камни вместе, сидя на пляже под зонтиком.
Родиться и расти в Фано означает жить в симбиозе с морем и его песчаными пляжами, усыпанными камнями. Одна из самых увлекательных игр в этих краях - это изучение маленьких камушков необычной формы, которые напоминают что-то или кого-то.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Стефано Фурлани, будучи приверженцем сохранения традиций, передал это увлечение сыну Давиду, когда тому было 3 года. Он сразу же проникся этим даром природы. Включив воображение, он принялся старательно искать необычные камни с уникальной геометрией, - рассказывает Bored Panda.
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Так они стали создавать все более сложные и детальные композиции. Проблема была лишь в том, что после создания каменных картин оставалось лишь наблюдать, как их разрушает прилив. Это навело Стефано на мысль о том, чтобы положить камни на деревянную основу и сделать их настоящими картинами.
Родиться и расти в Фано означает жить в симбиозе с морем и его песчаными пляжами, усыпанными камнями. Одна из самых увлекательных игр в этих краях - это изучение маленьких камушков необычной формы, которые напоминают что-то или кого-то.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Стефано Фурлани, будучи приверженцем сохранения традиций, передал это увлечение сыну Давиду, когда тому было 3 года. Он сразу же проникся этим даром природы. Включив воображение, он принялся старательно искать необычные камни с уникальной геометрией, - рассказывает Bored Panda.
Читайте также: Художник создает картины с помощью велосипеда. Фото
Так они стали создавать все более сложные и детальные композиции. Проблема была лишь в том, что после создания каменных картин оставалось лишь наблюдать, как их разрушает прилив. Это навело Стефано на мысль о том, чтобы положить камни на деревянную основу и сделать их настоящими картинами.
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