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Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото

Художник создает картины из камней, найденных на пляже. ФотоОтец и сын собирали и раскладывали камни вместе, сидя на пляже под зонтиком.

Родиться и расти в Фано означает жить в симбиозе с морем и его песчаными пляжами, усыпанными камнями. Одна из самых увлекательных игр в этих краях - это изучение маленьких камушков необычной формы, которые напоминают что-то или кого-то.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Стефано Фурлани, будучи приверженцем сохранения традиций, передал это увлечение сыну Давиду, когда тому было 3 года. Он сразу же проникся этим даром природы. Включив воображение, он принялся старательно искать необычные камни с уникальной геометрией, - рассказывает Bored Panda.

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Так они стали создавать все более сложные и детальные композиции. Проблема была лишь в том, что после создания каменных картин оставалось лишь наблюдать, как их разрушает прилив. Это навело Стефано на мысль о том, чтобы положить камни на деревянную основу и сделать их настоящими картинами.

Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
Художник создает картины из камней, найденных на пляже. Фото
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 Теги: Художник, картины, камень

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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