» » В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото

В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. ФотоДоступны туры с гидом.

В швейцарской долине Сафьен открылась художественная выставка, вдохновленная окружающими ландшафтами и природой.

Инсталляции, представленные в рамках биеннале Art Safiental 2018, пробудут здесь до 21 октября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Чтобы осмотреть все экспонаты, переход между которыми может занять час-полтора, организаторы рекомендуют выделить 2 дня.

Желающие получают карту с точным месторасположением каждого арт-объекта, а также с интересными фактами о проекте. Кроме того, доступны туры с гидом.

Читайте также: Этот туристический маршрут называют «Лестницей в небеса». Фото

Один из самых ярких объектов – синяя скульптура в виде женщины, лежащей на земле и приложившей к ней ухо.

В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото
В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото
В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото
В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото
В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото
В Альпах открыли неординарный туристический маршрут. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
     35
     0

Похожие новости по теме

Крупнейшая в Европе цветочная выставка в ярких снимках. Фото Крупнейшая в Европе цветочная выставка в ярких снимках. Фото

Это стоит увидеть своими глазами.

Этот туристический маршрут называют «Лестницей в небеса». Фото Этот туристический маршрут называют «Лестницей в небеса». Фото

Знаменитая тропа Хайку (англ. Haiku Stairs) на Гавайях также известна, как лестница в небеса.

Венецианская биеннале-2017: самые яркие экспонаты. Фото Венецианская биеннале-2017: самые яркие экспонаты. Фото

Один из самых известных форумов мирового искусства.

Пиава: необычный пешеходный маршрут в Европе. Фото Пиава: необычный пешеходный маршрут в Европе. Фото

8 километров потрясающих видов.

Потрясающий железнодорожный маршрут по неизведанной Швейцарии. Фото Потрясающий железнодорожный маршрут по неизведанной Швейцарии. Фото

Это один из наиболее интересных железнодорожных маршрутов в мире.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх